Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, giovedì 9 ottobre 2025, concorso Sisal n. 161/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

È prontissima a fare irruzione nelle nostre case una nuova ricca pioggia di premi che proprio questa sera chiuderà – speriamo in bellezza – il 161esimo appuntamento dell’anno in corso con gli amatissimi concorsi del Lotto, ai quali (e vi ricordiamo che sono in totale undici!) si uniranno anche il doppio appuntamento del 10eLotto e quel singolo, ricchissimo, sorteggio del Superenalotto; tutto con una vera e propria vagonata di numeri vincenti ad attendere voi carissimi giocatori e lettori!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 9 ottobre 2025: numeri vincenti e simboli

Numeri che – naturalmente – sono la condizione fondamentale per permettere a tutti voi che lo desiderate di portarvi a casa i tanti bottini in palio e se foste curiosi delle potenziali cifre che potreste aggiudicarvi possiamo dirvi che un paio di giorni fa, martedì 7 ottobre 2025, tra i premi più interessanti possiamo dirvi che il Lotto è arrivato fino all’ottima soglia dei 64mila e 500 euro vinti da un singolo giocatore; mentre il 10eLotto si è avvicinato a quella cifra con un premio da ben 50mila euro vinto a Verbania.

SUPERENALOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti oggi, Martedì 7 Ottobre 2025

—

Superenalotto n. 161 del 9/10/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 161 del 9/10/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 161 del 9/10/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e delle estrazioni di oggi sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 7 Ottobre 2025

TORNA OGGI ANCHE IL SUPERENALOTTO: GLI ULTIMI PREMI VINTI E IL JACKPOT IN PALIO OGGI

Ancora più interessante – una volta tanto – l’estrazione di martedì del Superenalotto che se nel secondo gradino della classifica dei premi ha superato di pochissimo (appena 43 euro) i 50mila euro vinti anche nel 10eLotto, al primo posto ha visto uscire un doppio premio identico da più di 84mila euro decisamente interessante; ma ancor più interessante resta – ovviamente – il jackpot che vi troverete davanti in questa sera, dal valore di addirittura 61,7 milioni di euro!

SI È QUASI CHIUSA LA SETTIMANA DEI NOBEL: I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA DEDICATI AI PREMI

Seguendo il consueto copione che seguiamo in questi nostri articoli dedicati ai concorsi, ci rivolgiamo anche oggi – giovedì 9 ottobre 2025 – alla Smorfia Napoletana con una notizia che ci sta intrattenendo lungo tutto il corso di questa settimana: infatti, se non lo sapeste lunedì scorso (6-10 sono già due numeri comodi per voi) si è aperta ufficialmente la settimana (38) dei premi (74) Nobel (11) che fino ad ora ci hanno permesso di scoprire i vincitori relativi a Medicina (77), Fisica (33), Chimica (64) e Letteratura (15), in attesa degli appuntamenti di domani e lunedì prossimo con i premi per la Pace (17) e per l’Economia (70).