Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, giovedì 9 ottobre 2025, concorso Sisal n. 161/2025. Ultime notizie, quote e jackpot
È prontissima a fare irruzione nelle nostre case una nuova ricca pioggia di premi che proprio questa sera chiuderà – speriamo in bellezza – il 161esimo appuntamento dell’anno in corso con gli amatissimi concorsi del Lotto, ai quali (e vi ricordiamo che sono in totale undici!) si uniranno anche il doppio appuntamento del 10eLotto e quel singolo, ricchissimo, sorteggio del Superenalotto; tutto con una vera e propria vagonata di numeri vincenti ad attendere voi carissimi giocatori e lettori!
Numeri che – naturalmente – sono la condizione fondamentale per permettere a tutti voi che lo desiderate di portarvi a casa i tanti bottini in palio e se foste curiosi delle potenziali cifre che potreste aggiudicarvi possiamo dirvi che un paio di giorni fa, martedì 7 ottobre 2025, tra i premi più interessanti possiamo dirvi che il Lotto è arrivato fino all’ottima soglia dei 64mila e 500 euro vinti da un singolo giocatore; mentre il 10eLotto si è avvicinato a quella cifra con un premio da ben 50mila euro vinto a Verbania.
Superenalotto n. 161 del 9/10/2025
Combinazione Vincente
Numero Jolly
Superstar
Estrazione 10eLotto n° 161 del 9/10/2025
Numero Oro:
Doppio Oro:
Extra:
Estrazioni del Lotto n° 161 del 9/10/2025
|Ruota
|Primo Estratto
|Secondo Estratto
|Terzo Estratto
|Quarto Estratto
|Quinto Estratto
|BARI
|CAGLIARI
|FIRENZE
|GENOVA
|MILANO
|NAPOLI
|PALERMO
|ROMA
|TORINO
|VENEZIA
|NAZIONALE
TORNA OGGI ANCHE IL SUPERENALOTTO: GLI ULTIMI PREMI VINTI E IL JACKPOT IN PALIO OGGI
Ancora più interessante – una volta tanto – l’estrazione di martedì del Superenalotto che se nel secondo gradino della classifica dei premi ha superato di pochissimo (appena 43 euro) i 50mila euro vinti anche nel 10eLotto, al primo posto ha visto uscire un doppio premio identico da più di 84mila euro decisamente interessante; ma ancor più interessante resta – ovviamente – il jackpot che vi troverete davanti in questa sera, dal valore di addirittura 61,7 milioni di euro!
SI È QUASI CHIUSA LA SETTIMANA DEI NOBEL: I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA DEDICATI AI PREMI
Seguendo il consueto copione che seguiamo in questi nostri articoli dedicati ai concorsi, ci rivolgiamo anche oggi – giovedì 9 ottobre 2025 – alla Smorfia Napoletana con una notizia che ci sta intrattenendo lungo tutto il corso di questa settimana: infatti, se non lo sapeste lunedì scorso (6-10 sono già due numeri comodi per voi) si è aperta ufficialmente la settimana (38) dei premi (74) Nobel (11) che fino ad ora ci hanno permesso di scoprire i vincitori relativi a Medicina (77), Fisica (33), Chimica (64) e Letteratura (15), in attesa degli appuntamenti di domani e lunedì prossimo con i premi per la Pace (17) e per l’Economia (70).