Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi sabato 9 settembre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Chiusa l’estrazione del Superenalotto, che ricordiamo può essere recuperata poco più avanti in questa pagina, ora i riflettori vanno sulle estrazioni di Lotto e il 10eLotto! Da pochissimo, infatti, si è concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco, che ha poi lasciato spazio ai 10 numeri vincenti del secondo, o 20 per coloro che hanno partecipato anche alla versione Extra. In ballo, insomma, ci sono parecchi numeri che potrebbero finire per confondere i giocatori, rischiando di fargli perdere un’ottima occasione.

Il suggerimento è sempre quello di utilizzare più fonti ed, oltre a controllare questo sito, ilSussidiario.net, si potrebbero utilizzare i siti ufficiali dei due giochi, oppure quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ma ora, senza ulteriori indugi, scopriamo subito i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 118 del 09/09/2023

1 – 8 – 9 – 15 – 25 – 26 – 28 – 31 – 44 – 45 – 47 – 51 – 53 – 54 – 64 – 72 – 73 – 76 – 77 – 82

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 45

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 45 – 1

Extra: 4 – 6 – 21 – 29 – 33 – 42 – 46 – 49 – 62 – 65 – 66 – 69 – 71 – 85 – 87

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 118 del 09/09/2023 BARI 45 1 76 42 9 CAGLIARI 8 44 51 66 33 FIRENZE 73 51 82 4 35 GENOVA 76 77 31 87 44 MILANO 9 31 21 62 67 NAPOLI 54 64 46 85 55 PALERMO 28 26 33 49 72 ROMA 72 47 65 29 58 TORINO 15 31 69 6 1 VENEZIA 25 53 66 71 47 NAZIONALE 8 85 43 40 75

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Finalmente anche oggi si sono aperte le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, come sempre inaugurate proprio da quest’ultimo gioco! In palio, oggi, ricordiamo che c’è un jackpot dall’incredibile valore di 52,3 milioni di euro, in attesa di coloro che riusciranno a centrare tutti e 6 i numeri vincenti. Dato l’incredibile valore dei premi in palio, ricordiamo che è sempre importante prestare la massima attenzione al ricontrollo delle schedine, momento sicuramente emozionante del gioco, ma che non deve essere sottovalutato.

I giocatori più meticolosi, oltre ad utilizzare questo sito, ilSussidiario.net, potrebbero fare affidamento anche al tool di verifica della vincita presente sul sito ufficiale del gioco. Ora, però, lasciamo subito spazio ai numeri vincenti del Superenalotto, rinnovando l’appuntamento alle estrazioni di Lotto e 10eLotto, in procinto di aprirsi!

Ultima estrazione Superenalotto n. 118 del 09/09/2023

Combinazione Vincente

43 6 28 76 17 46

Numero Jolly

61

Superstar

84

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 9 SETTEMBRE 2023

Oggi, sabato 9 settembre, si chiude ufficialmente la settimana di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che negli scorsi appuntamenti ha portato parecchi premi, talvolta anche veramente ricchi! Le estrazioni torneranno solamente nella giornata di martedì prossimo, quando si aprirà un nuovo ciclo settimanale, che continuerà poi come sempre con gli appuntamenti di giovedì, venerdì e sabato.

Per conoscere l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto occorrerà attendere fino a questa sera, quando i vari numeri vincenti verranno sorteggiati ed annunciati. Per ingannare l’attesa, nel frattempo, possiamo dedicarci ad alcune utili statistiche sui giochi, come quella sui numeri ritardatari, ovvero assenti da più tempo nelle estrazioni. Partendo dal principale dei tre giochi, ovvero il Lotto, dopo l’estrazione che si è tenuta ieri è stato ancora una volta confermato leader dei ritardatari il 28 su Cagliari, a quota 121 assenze. Lo seguono, poi, il 75 su Roma, che è assente da 112 estrazioni; il 37 su Cagliari, con le sue 110 assenze; il 2 su Venezia che non si è visto per 106 volte e il 18 su Palermo con i suoi 105 ritardi.

Prima di vedere, invece, i ricchi premi che sono stati vinti nel Superenalotto ieri, messo da parte il Lotto dedichiamoci anche ai 10 ritardatari del 10eLotto. Al primo posto della top 10 si trova l’88, assente da 20 estrazioni, seguito dal 70 con 16 ritardi e dall’1 che non è uscito per 14 volte. Poco oltre, poi, si trova il 28 con 13 assenze, seguito a breve distanza dall’84, dal 59 e dal 17 che non sono usciti per 11 volte. La top, poi, si conclude con il 25 assente per 10 volte e con il 78 e il 38, a pari merito a quota 9 assenze.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora, invece, dopo aver recuperato le statistiche del Lotto e del 10eLotto, i riflettori devono passare al Superenalotto e al suo ricchissimo montepremi. Ieri non sono stati nuovamente centrati punti da “6”, che seppur sia una brutta notizia per tutti coloro che hanno giocato, significa anche che oggi il jackpot del Superenalotto vale 52,3 milioni di euro! Il giocatore più fortunato di ieri, invece, è riuscito a centrare i punti da “5”, portandosi a casa la bellezza di 122.909,09 euro. Similmente, un altro fortunato ha vinto 43.622 euro grazie ai punti “4 Stella”, mentre sono stati ben 43 a centrare i punti “3 Stella”, dal valore di 3.507 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto? Sicuramente moltissimi tra i giocatori si saranno trovati almeno una volta a sognare di mettere le mani sul ricchissimo premio, trovandosi magari indecisi sul modo migliore per impiegare quell’importante budget. L’idea migliore secondo noi è sempre quella di pensare, ovviamente, prima alle proprie esigenze e ai sogni che si vorrebbero realizzare, per poi utilizzare parte della somma per investire in un qualche innovativo progetto.

Guardando sulla piattaforma KickStarter, per esempio, oggi consigliamo Okus, ovvero un simpatico vaso per fiori, che però nasconde anche un diffusore di umidità ed aromi. Semplice ed elegante, ha dimensioni estremamente ridotte ed è alimentato interamente tramite batterie, permettendo di dimenticare gli antiestetici cavi di alimentazione. Funziona tramite ultrasuoni ed è disponibile in tantissimi colori diversi, facilmente intercambiabili tra loro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Ora, sognando di riuscire ad acciuffare un qualche premio ricco, un nuovo giocatore potrebbe trovarsi, davanti alla schedina di Lotto, 10eLotto o Superenalotto, indeciso sui numeri da puntare. Nel caso, potrebbe accorrere in suo soccorso il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, che traduce i sogni, ma anche i racconti e le notizie, in numeri. Par fare un esempio, prendiamo la recente notizia del ritrovamento vicino al Mar Morto di quattro spade risalenti al periodo romano, lunghe tra i 60 e i 65 centimetri, in uno stato di conservazione incredibile, che ne ha preservato anche il filo. Dalla Smorfia potremmo ricavarne sicuramente il 4 come il numero di spade, oppure il 2 che rappresenta lo scavo. Ancora, il 31 rappresenta la spada, mentre il 35 è l’archeologo. Aggiungendo, poi, anche il 60 o il 65 per la lunghezza delle spade, abbiamo tutti i numeri necessari!











