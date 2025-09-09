Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 9 settembre 2025, concorso Sisal n. 144/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

LOTTO E 10ELOTTO: L’ESTRAZIONE DEI NUMERI VINCENTI DI OGGI IN VISTA DEI PREMI

È quasi pronta a concludersi la serata odierna di estrazioni, con il Lotto e il 10eLotto che hanno da pochissimo concluso il loro viaggio e attendono che qualcuno tra i tantissimi giocatori – tra i quali potreste esserci anche voi, cari lettori – vada loro incontro per portarsi a casa uno dei sempre numerosissimi premi che sono stati nuovamente messi in palio in queste ore di martedì 9 settembre 2025!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 9 Settembre 2025

Dato che ripeterlo non può certamente far male a nessuno, anche questa sera vi invitiamo alla massima attenzione in queste cruciali ore di ricontrollo delle vostre schedine, aggiungendo il consueto augurio di buona fortuna prima di passare la nostra palla ai numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, Simbolotto e 10eLotto/ Numeri vincenti di oggi 9 settembre 2025

Estrazione 10eLotto n° 144 del 9/8/2025

20-25-28-29-33-40-47-49-50-51-60-63-66-67-78-80-83-85-86-88

NUMERO ORO: 80

DOPPIO ORO: 80-40

EXTRA: 03-05-09-14-19-34-38-41-42-53-57-61-69-75-77

Estrazioni del Lotto n° 144 del 9/8/2025

Ruota Numeri Bari 80 – 40 – 25 – 05 – 49 Cagliari 88 – 51 – 28 – 38 – 67 Firenze 83 – 86 – 78 – 03 – 77 Genova 29 – 67 – 66 – 25 – 63 Milano 85 – 66 – 63 – 75 – 60 Napoli 78 – 60 – 75 – 41 – 69 Palermo 49 – 50 – 88 – 34 – 19 Roma 40 – 47 – 61 – 57 – 09 Torino 20 – 86 – 42 – 53 – 28 Venezia 33 – 60 – 83 – 75 – 14 Nazionale 87 – 81 – 08 – 22 – 78

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SUPERENALOTTO, LOTTO, SIMBOLOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti di oggi, sabato 6 settembre 2025

SI APRE L’ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI DI OGGI E IL MILIONARIO JACKPOT

E’ arrivata l’ora di scoprire se quell’ambitissimo premio da 48,7 milioni di euro in palio nel Superenalotto è stato finalmente vinto da qualcuno dei tantissimi giocatori che ogni settimana si misurano con uno dei suoi quattro appuntamenti, noto – naturalmente – con il nome di jackpot e parte dei tantissimi e vari bottini che caratterizzano questo amatissimo concorso!

La quantità minima di numeri che vi serviranno per portarvi a casa uno di questi ultimi citati premi è di appena due con il jackpot che attende esclusivamente chi li indovinerà tutti e sei; ma certi che lo sappiate, forse anche meglio di noi, vi auguriamo buona fortuna e vi lasciamo subito ai numeri vincente di oggi del Superenalotto!

Superenalotto n. 144 del 9/8/2025

Combinazione Vincente

47 – 71 – 82 – 34 – 90 – 73

Numero Jolly

49

Superstar

52

—

Nella settimana in cui (purtroppo!) moltissimi sono costretti a tornare al lavoro dopo le sempre piacevoli vacanze estive, anche il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto non mancano il loro primissimo appuntamento con un’estrazione già prevista e fissata per questa serata e che potrebbe tornare a far piovere ricchissimi premi sulla testa di moltissimi tra voi che in queste ore avete riposto i vostri sogni di ricchezza nella classiche schedine; tutto – ovviamente – come sempre non prima delle ore 20 in punto, orario ormai noto delle estrazioni!

Tornando, come sempre facciamo, un attimo indietro nel tempo fino all’ultima settimana, è interessante notare che il primissimo fine settimana di settembre sembra essere stato decisamente ricco dal punto di vista dei premi con Torre del Greco che ha visto assegnarsi, nel Lotto, un premio da poco più di 62mila euro che ha contribuito agli oltre 123mila vinti in tutta la Campania e – al contempo – Messina che è stata l’assolta protagonista del 10eLotto con la bellezza di 100mila euro vinti!

ATTESA LA RICCA ESTRAZIONE DEL SUPEREALOTTO: IL JACKPOT DI OGGI E TUTTI I PREMI DI SABATO

Nel capitolo del Superenalotto, invece, è inutile negare il fatto che il premio più interessante – e ovviamente il più difficile da vincere – è il milionario jackpot che nel corso di questa estate si è fatto decisamente attendere senza fare la sua apparizione, giungendo in questo martedì 9 settembre alla incredibile cifra di 48,7 milioni di euro; mentre i protagonisti dell’estrazione di sabato scorso sono stati un totale di cinque differenti giocatori che hanno intascato cifre comprese tra i 38 e i (quasi) 46 mila euro con le loro fortunatissime scommesse che si sono rivelate – naturalmente – vincenti.

TORNA OGGI LA SMORFIA NAPLETANA: I SUOI CONSIGLI PER I VOSTI NUMERI FORTUNATI

Assieme ai concorsi, sempre oggi torna a farci compagnia anche la Smorfia Napoletana che ha già preparato una combinazione per tutti voi carissimi lettori ponendo la sua attenzione – come sempre fa tra queste righe – sulla cronaca delle ultime ore: tra le tante notizie, quella scelta oggi è a dir poco singolare visto che ci porta nel Regno Unito (90+3, oppure 26 per la parole Inghilterra) per assistere al primo vero e proprio concerto (31) in cui si sono esibite piante (56) e funghi (43) grazie a speciali robot (42) che convertono i loro segnali (55) bioelettrici.