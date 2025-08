Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto dei numeri vincenti di oggi, sabato 2 agosto 2025, concorso Sisal n. 123/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

UNA NUOVA SERATA A CACCIA DEL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Ogni dettaglio può fare la differenza, anche con il Superenalotto che apre la serata di numeri e ricche vincite, con le schedine pronte per essere controllate, visto che l’estrazione si è tenuta poco fa. Per sapere se avete centrato la combinazione vincente, confrontate i sei numeri estratti con quelli scelti al momento della giocata, ma ricordate che oltre ai sei numeri principali vengono estratti anche il numero Jolly e il numero SuperStar, se avete aggiunto questa opzione. Le vincite cambiano in base alla quantità di numeri centrati: si parte dal 2 fino al fatidico 6, la categoria di vincita più ambita, perché regala il jackpot.

Con il SuperStar si possono ottenere premi anche indovinando solo questo numero, o in combinazione con altri. Il modo più semplice per controllare le schedine, dopo aver visto qui i numeri, è usare il sito ufficiale del Superenalotto, l’app mobile, oppure recarsi in una ricevitoria. In alternativa, potete anche scannerizzare il QR code presente sulla schedina per una verifica immediata.

Ultima estrazione Superenalotto n. 123 del 02/08/2025

Combinazione Vincente

66 – 80 – 54 – 78 – 42 – 88

Numero Jolly

60

SUPERSTAR

14

LOTTO TORNA CON IL 10ELOTTO, MA ATTENZIONE ANCHE AL SUPERENALOTTO

Dal Lotto al 10eLotto senza dimenticare il Superenalotto: la giornata di oggi, sabato 2 agosto 2025, è ricca di estrazioni e quindi di numeri vincenti da scoprire. Lo faremo tra qualche minuto, ora però abbiamo altre combinazioni di cui parlare, a partire dalle statistiche. Ecco allora i numeri più assenti del Lotto, scopriamo la top five dei grandi assenti in vista dell’appuntamento odierno.

Al primo posto, a guidare la classifica, c’è ancora il 26 sulla ruota di Firenze, che non si fa vedere da ben 139 estrazioni. Subito dietro, sempre a Firenze, manca il 49, che accumula 120 turni di ritardo. Seguono il 74 su Milano, assente da 112 concorsi, l’82 su Cagliari con 107 e infine il 21 su Bari, fermo da 99 uscite.

Tra le serie classiche, la cadenza 5 su Cagliari continua a non uscire da 57 concorsi. Nella categoria delle decine, la 80-89 su Bari non si presenta da 60 estrazioni, e per le figure si segnala l’assenza della 7 sulla ruota Nazionale da 82 turni.

NON SOLO JACKPOT: LA PANORAMICA DI PREMI E VINCITE

Non c’è stato alcun 6 nell’estrazione del Superenalotto di ieri, la terza della settimana, e il jackpot continua a salite, arrivando a quota 33,5 milioni di euro per il concorso odierno. La vincita più alta è stata un 5+1 da oltre 388mila euro, centrato a Gaeta, in provincia di Latina. Il fortunato giocatore ha vinto giocando una schedina da due pannelli. Da segnalare anche un fortunato 4 Stella che ha fruttato una vincita di circa 18mila euro.

Nel dettaglio, sono stati realizzati quattro punti “5” da 31mila euro ciascuno, sono stati 703 invece i 4 da poco più di 185 euro, mentre vanno 17mila e 20 euro a coloro che hanno avuto accesso al 3 da poco più di 22 euro e 250.786 punti 2 invece da 5 euro.

Per quanto riguarda l’opzione SuperStar, ci sono stati 54 vincite per il 3 Stella da 2.274 euro, mentre vanno 100 euro a coloro che hanno beccato il 2 Stella, centrato da 1.116 schedine, 7.016 sono state le schedine fortunate per 1 Stella con vincite da 10 euro e concludiamo questa panoramica con 14.598 vincite per il 0 Stella, a cui vanno 5 euro. L’attesa per il 6 continua e si allunga fino ad oggi, ma le vincite non mancano.

IL GIUBILEO DEI GIOVANI E LA SMORFIA NAPOLETANA

La Smorfia napoletana si prende ora la scena, prima che lo facciano le combinazioni fortunate con le ruote, per capire come anche un caso d’attualità possa essere trasformato in numeri a cui affidare i propri sogni di gloria. Prendiamo il caso del Giubileo dei Giovani 2025, in corso a Tor Vergata con la presenza di Papa Leone XIV e circa un milione di partecipanti: c’è il 22 che è ‘o pazzo, ma per estensione possiamo pensare all’energia e l’impeto giovanile.

Invece, 33 è il numero del Cristo in croce, simbolo di redenzione e spiritualità, perfetto per il Giubileo. C’è poi 17, la disgrazia, che è tradizionalmente legato alla sfortuna, ma qui assume il senso opposto: luogo di raduno e speranza (Tor Vergata). Al 15 corrisponde il ragazzo, quindi il Papa visto come guida giovane e spirituale, mentre 1 è l’Italia, ma anche il primo numero, riferito all’unicità del milione di giovani coinvolti. Per la festa c’è il 20, 4 è il maiale, ma qui serve solo per indicare la quarta giornata, quella della messa conclusiva.