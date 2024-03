Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi, Sabato 30 Marzo 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Il sabato delle estrazioni si chiude con quelle di Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti sono appena usciti, dopo quelli del Superenalotto, quindi è arrivato il momento di controllare se la vostra giocata è vincente. Abbiamo raccolto le combinazioni numeriche, che potete controllare per capire se avete vinto. Comunque, potete verificare l’esito anche online, accedendo alla sezione dell’app My Lotteries o usando il tool disponibile sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

In alternativa, ci si può recare in qualsiasi ricevitoria autorizzata, a cui mostrare lo scontrino per far scansionare il QR code. In caso di vincita, avete 60 giorni di tempo dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale delle estrazioni per riscuotere il premio. Ci sono però procedure che cambiano a seconda dell’importo del premio e in base alla modalità in cui è stata eseguita la giocata, in ricevitoria oppure online. Vi lasciamo ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, che si aggiungono a quelli del Superenalotto.

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 52 del 30/03/2024

3 – 4 – 7 – 10 – 12 – 22 – 29 – 34 – 39 – 49 – 50 – 52 – 54 – 56 – 65 – 68 – 73 – 77 – 86 – 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 39

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 39 – 10

Extra: 1 – 8 – 11 – 18 – 21 – 24 – 37 – 38 – 41 – 45 – 60 – 69 – 80 – 81 – 85

Lotto, estrazione n° 52 del 30/03/2024 BARI 39 10 12 60 42 CAGLIARI 56 50 1 90 86 FIRENZE 4 3 18 8 22 GENOVA 65 86 81 45 69 MILANO 90 49 38 37 5 NAPOLI 73 29 69 80 21 PALERMO 54 22 4 24 64 ROMA 68 4 85 8 82 TORINO 34 52 41 11 55 VENEZIA 7 77 21 74 45 NAZIONALE 79 52 5 74 25

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Sarà questo sabato quello giusto per centrare il “6” del Superenalotto e conquistare il Jackpot milionario? I numeri vincenti sono freschi di estrazione, quindi stiamo per scoprirlo. In attesa di scoprire le combinazioni fortunate di Lotto e 10eLotto, concentriamoci sulla sestina vincente di oggi. Sapete dove potete verificare le vincite? Abbiamo raccolto i numeri vincenti, ma non dovete fermarvi qui. Potete verificare le vostre giocate sul sito ufficiale del Superenalotto, in alternativa ci sono le ricevitorie, che possono tornarvi utili se avete giocato anche al Lotto, senza dimenticare che c’è l’app del Superenalotto che dispone della funzione verifica schedina.

Peraltro, se avete giocato direttamente dall’app con il vostro conto gioco, basta loggarsi e accedere alla sezione “Le tue schedine”, cliccando sulla scritta “Scopri se hai vinto”, così il sistema vi indicherà in automatico se la vostra giocata è vincente. Ecco allora i numeri vincenti del Superenalotto, prima di ritrovarci per quelli di Lotto e 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 51 del 30/03/2024

Combinazione Vincente

66 45 25 8 54 28

Numero Jolly

89

Superstar

28

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO: NUOVE RICCHE VINCITE NELL’ESTRAZIONE DI OGGI?

Si rimette in moto la dea bendata con il suo carico di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Oggi, sabato 30 marzo 2024, si rinnova l’appuntamento con la fortuna e i suoi numeri vincenti. Nel frattempo, si aggiornano le statistiche. Ieri infatti c’è stata un’altra estrazione, il terzo concorso settimanale, che in realtà sarebbe il quarto visto che quella del venerdì è aggiuntiva. Scopriamo la classifica dei numeri ritardatari del Lotto. Il 48 su Venezia è leader con 131 turni di assenza. Al secondo posto c’è l’89 su Torino che invece non si vede da 117 estrazioni. Al terzo posto si trova il 16 su Cagliari, che ha accumulato 105 ritardi. Fuori dal podio il 23 su Bari, che non è centenario: infatti è a quota 84 assenze. A completare la top five il 62 su Venezia, che ha collezionato 81 ritardi.

Per quanto riguarda gli ambi più ritardatari delle serie classiche, Agipronews segnala che la cadenza 2 su Torino manca da 73 turni. Invece, tra le decine ci sono la 30-39 e la 70-79 su Napoli che mancano da 42 estrazioni del Lotto. Invece, tra le figure la 8 su Genova è arrivata a 64 turni di ritardo. Ora passiamo alle quote del Superenalotto per scoprire com’è andata l’ultima estrazione per quanto riguarda l’assalto al Jackpot.

VOLA IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO!

Prima di scoprire le quote del Superenalotto partiamo dal Jackpot per l’estrazione di oggi, visto che è salito a 82,9 milioni di euro, dal momento che che non c’è stato alcun “6” nel concorso del venerdì. D’altra parte, è stato centrato un un “5” da 134.358,36 euro a Gela (CL). A proposito di vincite importanti, vanno segnalati ben sei “4 stella” da 55.063 euro l’uno. Scendiamo al “3 stella” che vanta 63 giocate fortunate, ognuna delle quali frutta un premio di 3.670,00 euro. Sono invece 251 le schedine risultate fortunate per il “4”, ognuna delle quali vale 550,63 euro.

Le quote del Superenalotto ci mostrano che con il “2 stella” sono stati vinti 100 euro, premio che va a coloro che rientrano tra le 1.044 giocate fortunate. Il premio di 36,70 euro va a coloro che hanno centrato il “3”, cioè coloro che rientrano tra i 11.261 fortunati. Scendiamo a 10 euro per “1 stella”, che vanta 8.443 schedine vincenti. Sono 202.345 e 20.228 rispettivamente per “2” e “0 stella” con cui si vincono 6,32 e 5 euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA DEL SABATO SANTO PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Con la Pasqua 2024 ormai alle porte, i numeri da giocare a Lotto, 10eLotto e Superenalotto possono ispirarsi alla Smorfia napoletana, che ci consente non solo di interpretare i sogni, ma ci aiutano anche con l’attualità. Diamo una spolverata religiosa allora ai numeri da giocare. Partiamo allora dal 33, gli anni di Gesù Cristo, figura che rappresenta un sacrificio compiuto, quello al centro di questa ricorrenza religiosa e proiezione della passione affrontata.

Andrebbe associato il 74, la grotta, ma intesa come sepolcro dove avviene la sua risurrezione. Non può mancare l’8, la Madonna. Quindi, c’è l’84, la Chiesa, che ben racchiude tutto. Ma ci possono essere numeri più “profani”, seppur in chiave Pasqua: dal 20 la festa, che racchiude lo spirito conviviale, all’82, la tavola imbandita, che esprime lo stesso concetto. Attorno alla tavola c’è il 9, la figliolanza, che esprime il senso di famiglia e che può tornare utile come numero da giocare a Lotto, 10eLotto e Superenalotto.











