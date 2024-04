Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 16 Aprile 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Chiusa la corsa al jackpot del Superenalotto è arrivato il momento attesissimo del Lotto e del 10eLotto che assieme chiuderanno questa serata di entusiasmanti premi che speriamo possano aver cambiato la vita a qualche fortunato lettore tra voi! Senza dilungarci troppo, però, anche in questo caso vi invitiamo a controllare almeno due volte le vostre schedine, usando anche il sistema di verifica automatica della vincita che trovate nella homepage dei siti dei due giochi, estremamente affidabile per evitare di perdere anche il più piccolo tra i premi disponibili.

Mano alle schedine ore, però, perché stiamo per rivelarvi tutte le combinazioni vincenti di Lotto e 10eLotto, ma non prima di avervi nuovamente augurato le nostre migliori fortune!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 61 del 16/04/2024

4 – 10 – 11 – 14 – 16 – 17 – 22 – 25 – 27 – 42 – 49 – 58 – 61 – 65 – 70 – 71 – 76 – 79 – 80 – 86

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 49

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 49 – 10

Extra: 26 – 30 – 36 – 39 – 40 – 43 – 44 – 47 – 51 – 53 – 62 – 64 – 68 – 72 – 77

Lotto, estrazione n° 61 del 16/04/2024 BARI 49 10 76 62 26 CAGLIARI 42 80 16 39 65 FIRENZE 58 22 11 86 40 GENOVA 79 14 36 51 44 MILANO 25 27 16 77 79 NAPOLI 70 4 51 49 71 PALERMO 61 65 76 53 43 ROMA 70 86 68 80 47 TORINO 17 71 64 72 40 VENEZIA 22 42 39 72 30 NAZIONALE 83 37 81 57 78

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

È arrivata la sera ed, ancora una volta, tutti gli occhi dei tanti sfidanti della Dea Bendata sono puntati sull’estrazione del Superenalotto, che si è aperta da pochissimo con un incredibile jackpot da 90,4 milioni di euro ad attendere chi riuscirà ad indovinare tutti e 6 i numeri fortunati. Ricordandovi che in palio ci sono complessivamente 11 categorie di vincita, però, vi suggeriamo di controllare al meglio la vostra schedina, senza lasciarvi trasportare dalla tristezza per aver (eventualmente) perso la corsa verso il jackpot.

Oltre al nostro sito, ilSussidiario.net, si presteranno bene ad un ricontrollo anche il portale ufficiale del gioco, o quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli, precise e puntuali nella pubblicazione della sestina. Fatte tutte le dovute premesse, però, senza indugiare oltre scopriamo subito assieme i numeri vincenti del Superenalotto, ricordandovi ancora che tra pochi minuti in questa stessa pagina verranno pubblicati anche quelli del Lotto e del 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 60 del 16/04/2024

Combinazione Vincente

1 – 81 – 3 – 75 – 53 – 11

Numero Jolly

61

Superstar

26

LE ESTRAZIONI DI OGGI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Con il mese di aprile che ha ormai superato da 24 ore esatte la sua metà, i numerosi giocatori che ancora una volta proveranno a sfidare la Dea Bendata (e noi con loto) sanno benissimo che oggi, martedì 16 aprile 2024, torneranno gli appuntamenti ormai tradizionali collegati al Lotto, tra i giochi più famosi ed apprezzati in Italia e che ha anche due appuntamenti ‘extra’: il 10eLotto e il Superenalotto. Tutti e tre saranno protagonisti (speriamo graditi) della serata di oggi e doneranno premi milionari su tutto il territorio ai fortunati che, non perdendo la speranza, continuano ad attendere quel bottino in grado di cambiargli la vita!

L’appuntamento è come sempre fissato per le ore 20, quando ai sei numeri milionari del Superenalotto seguiranno (in ordine) le 11 ruote del Lotto e, poi, gli ultimi 10 numeri del 10eLotto. Per ingannare la lunga attesa, però, noi iniziamo una sorta di viaggio ‘collaterale’ che si porterà a scoprire alcune utili statistiche e, soprattutto, i premi più alti assegnati negli ultimi appuntamenti di Lotto e Superenalotto. Partendo dai dati (che faranno felici le menti più ‘matematiche’ tra voi affezionati lettori), in vista dell’estrazione serale ci teniamo a ricordare a voi lettori che dopo l’ultima estrazione del Lotto si è nuovamente riconfermato come più sfortunato il numero 48 sulla ruota di Venezia, ormai assente da 140 turni; sempre seguito dall’89 sulla ruota del Lotto di Torino, dal 23 su Bari, dal 62 su Venezia e dal 66 sulla ruota del Lotto di Milano, tutti con assenze comprese tra gli 88 e i 126 turni.

CRESCE ANCORA IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: SUPERATI I 90 MILIONI

Sicuramente più interessanti delle statistiche, però, sono i risultati dell’ultimo concorso, che soprattutto nel Superenalotto determinano anche il valore complessivo del jackpot odierno. Il gioco, infatti, per i novizi che non lo sapessero, mette in palio un montepremi variabile: si va da un minimo che non è fisso (ma viene deciso di volta in volta) ad un massimo che continua a crescere fino a quando qualcuno tra voi giocatori riesce a metterci le mani sopra.

Parlando di premi milionari avremo sicuramente stimolato la vostra curiosità e prima di passare oltre vi riveliamo che oggi vi giocherete la bellezza di 90,4 milioni di euro, gelosamente custoditi dai 6 numeri che veranno sorteggiati tra poche ore! L’ultimo concorso, però, ha assegnato migliaia di premi in tutto il nostro Bel Paese, come 554mila euro nelle ‘WinBox’, o 58mila nella cosiddetta ‘seconda chance’, mentre il gioco classico vanta un singolo premio da 637.069,52 euro.

APPUNTAMENTO CON LA SMORFIA NAPOLETANA: I NUMERI DEL DESTINO PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Statistiche, quote ed, infine, il nostro immancabile appuntamento con la Smorfia Napoletana che se associata al Lotto, al 10eLotto o al Superenalotto può dare un’utile indicazione sui numeri da giocare. A metà tra superstizione e tradizione, infatti, è un modo per convertite i propri sogni ricorrenti (da interpretare come segnali del destino) in una serie di cifre, con associazioni ben descritte in un famoso libro, ma che si possono trovare facilmente anche su Wikipedia o sul sito del Lotto.

Prima di lasciarvi liberi a ‘giocare’ con la Smorfia, ci teniamo a farvi anche un semplice esempio prendendo come punto di partenza una triste notizia degli ultimi giorni: la morte del famosissimo ed apprezzatissimo stilista Roberto Cavalli. Il destino, dunque, ci guiderebbe almeno verso sei numeri: il 18 (che è ‘la moda’), il 46 (‘lo stilista’), il 25 (come ‘i vestiti’ che l’hanno reso famoso), l’88 (ovvero ‘Roma’, il punto da cui ha iniziato la sua carriera), il 55 (‘il pittore’ perché, come non sapranno in molti, sognava una carriera nelle arti visive) ed, infine, il più triste di tutti, il 13 ovvero l’Oscura signora della morte.











