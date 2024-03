Lotto e Superenalotto: i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 26 Marzo 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Passate le 20 si è fatto tardi anche per il Lotto e il 10eLotto che, ormai, anche oggi si apprestano a chiudere definitamente baracche e burattini. Si è appena chiuso, infatti, il viaggio nelle 11 ruote nazionali del concorso principale, che abbiamo seguito con attenzione per voi grazie al Lotto in Diretta, appuntando meticolosamente tutti i numeri vincenti che, a brevissimo, potremo scoprire assieme!

Perché a breve? Perché come per il Superenalotto, ci teniamo ad invitare tutti voi lettori ad un secondo controllo dei numeri, usando i siti dei giochi o quello dell’Agenzia Dogane, ma anche eventualmente (per i più digitalmente smart) l’app MyLotteries. Lasciamo, però, la parola ai numeri vincenti delle estrazioni di oggi del Lotto e del 10eLotto, nell’auspicio che questa Settimana Santa regali ricchi premi a tutti i lettori!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 49 del 26/03/2024

5 – 8 – 13 – 16 – 17 – 20 – 22 – 25 – 28 – 30 – 34 – 43 – 51 – 54 – 59 – 65 – 67 – 70 – 72 – 87

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 30

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 30 – 51

Extra: 1 – 3 – 24 – 29 – 32 – 38 – 47 – 52 – 53 – 55 – 60 – 62 – 68 – 75 – 88

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione n° 49 del 26/03/2024 BARI 30 51 17 1 53 CAGLIARI 13 70 25 68 47 FIRENZE 28 30 54 70 88 GENOVA 67 87 22 3 62 MILANO 22 34 13 47 24 NAPOLI 20 72 59 1 52 PALERMO 5 72 65 52 32 ROMA 28 43 75 54 87 TORINO 16 8 17 24 38 VENEZIA 67 28 55 60 29 NAZIONALE 15 69 22 63 39

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Inizia la serata di estrazioni e (lo speriamo) ricchi premi con l’ormai avviato viaggio verso il jackpot del Superenalotto! Da pochi minuti, infatti, i sei numeri vincenti di oggi sono stati annunciati e presto potremo sapere se finalmente qualcuno è riuscito a mettere le mani sugli 80,4 milioni in palio, oppure anche su uno degli altri altrettanto allettanti premi a disposizione. Prima di entrare nel vivo dell’estrazione, però, ci teniamo a ricordare l’importanza di un controllo attento della propria schedina, usando se possibile diverse fonti, oltre ovviamente a questo sito, ilSussidiario.net.

Ci si potrebbe, per la massima garanzia di attendibilità, rivolgere direttamente al sito ufficiale del gioco, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ma senza indugiare oltre, lasciamo ai numeri del Superenalotto lo spazio che gli è dovuto, ricordando che le estrazioni di Lotto e 10eLotto sono, ormai, imminenti!

Ultima estrazione Superenalotto n. 48 del 26/03/2024

Combinazione Vincente

43 2 85 74 81 24

Numero Jolly

63

Superstar

40

LE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Verrà inaugurato nella giornata di oggi, martedì 26 marzo 2024, un nuovo ciclo di estrazioni settimanali del Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ovvero gli ormai immancabili appuntamenti con la fortuna che distribuiscono ricchi premi ai tanti giocatori che guarderanno negli occhi (si fa per dire) la Dea Bendata, sfidandola. Un appuntamento, tuttavia, che non sarà singolo, perché dopo quello odierno ne seguiranno altri tre, di giovedì, venerdì e sabato, in vista di una Pasqua che speriamo essere ricca di soddisfazioni economiche!

Ma quanto valgono questi ricchi premi che Lotto, 10eLotto e Superenalotto mettono in palio? La risposta, come di consueto, la si può trovare guardando all’ultimo concorso e, soprattutto, ai bottini più alti che si sono portati a casa i giocatori più fortunati. Nel Lotto, per esempio, dei 3,4 milioni complessivamente distribuiti in Italia, il più alto ne valeva 69 mila, centrati con tre ambi e un terno a Capaci, vicino a Palermo. Nel romano, invece, ne sono stati vinti oltre 31 mila, in due differenti giocate al Lotto pari a 22.500 e 9 mila.

Inutile nascondere che tra i tre giochi, ovviamente è il Superenalotto a distribuire (almeno in linea di massima) i premi più alti, ma non per questo si deve ignorare il 10eLotto. Sabato scorso, infatti, complessivamente ha distribuito ben 12,1 milioni ai giocatori che hanno sfidato la sorte. Tra questi spiccano due premi gemelli da 10 mila euro l’uno, vinti a Napoli e a Chieti, precisamente a Guardiagrele, in entrambi i casi grazie alla sequenza da 8 numeri vincenti.

NON SI FERMA IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: SUPERATI GLI 80 MILIONI!

Ci abbiamo girato attorno, abbiamo parlato a lungo del Lotto, ma, finalmente, è arrivato il momento di puntare i riflettori sul Superenalotto, che ancora una volta mette in palio il montepremi più ghiotto! Nell’estrazione di oggi, infatti, il jackpot è salito a ben 80,4 milioni di euro, dopo che per diversi mesi ormai nessun giocatore riesce a centrare tutti e 6 i numeri che custodiscono gelosamente il ricchissimo bottino.

Soffermandoci sull’estrazione di sabato del Superenalotto ancora per un attimo, seppur il jackpot sia rimasto intoccato, 4 fortunati sono riusciti a vincere 52.341,87 euro l’uno, indovinando 5 tra i 6 numeri fortunati. Nelle quote SuperStar, invece, spiccano due premi da 41.161 euro, vinti dai giocatori che sono riusciti ad indovinare 4 tra i numeri estratti e il numero “Stella”, che assieme ad altri 3 numeri ha fruttato 3.411 euro ad 81 giocatori.

LOTTO E SUPERENALOTTO: LA SMORFIA NAPOLETANA A SERVIZIO DEGLI INDECISI

A chiudere questa attesa verso i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, secondo una tradizione inaugurata da noi de ilSussidiario.net, c’è l’appuntamento con la Smorfia Napoletana. Chi non la conoscesse potrebbe trovare in lei una buona amica, che saprà sempre dare una guida (in qualche modo legata al destino) per i numeri su cui scommettere, convertendo i sogni che il destino decide di assegnarci.

Senza scendere nel personale però, per fare un esempio sul suo funzionamento possiamo testarla con una notizia. Oggi, e in generale in questo periodo, non si può far che pensare alla Pasqua, con l’inizio ieri della Settimana Santa, che rappresenta la Passione di Cristo verso la Resurrezione. Dalla Smorfia, a tema pasquale, potremmo ottenere il 15, che è proprio il numero associato alla festa in sé. Similmente, la combinazione di 73 e 6 può rappresentare la settimana santa, mentre il 19 è la Passione. Se servissero, ora, altri numeri per Lotto, 10eLotto e Superenalotto, basterà aggiungere alcune cifre personali in qualche modo significative, tra compleanni e anniversari!











