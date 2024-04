Lotto/ Estrazione Superenalotto e 10eLotto di oggi 27 aprile 2024: Jackpot e numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO TORNANO OGGI CON LE ESTRAZIONI

Tornano gradualmente alla normalità Lotto, Superenalotto e 10eLotto, al centro di una nuova estrazione oggi, sabato 27 aprile 2024, dopo che è “saltata” quella del 25 aprile per la Festa della Liberazione. Quell’appuntamento con la fortuna è stato rinviato a ieri, quindi il concorso del venerdì è slittato a oggi e così via fino a lunedì, ma non temete di far confusione, perché potete contare sul nostro aiuto. Ora però passiamo alle statistiche del Lotto, concentrandoci sui numeri che si stanno facendo più attendere e la loro classifica di assenze.

Il più ritardatario è il 48 su Venezia, al primo posto della graduatoria con 146 ritardi. Al secondo posto troviamo l’89 sulla ruota del Lotto di Torino, che non si fa vedere da 132 appuntamenti con la fortuna. La medaglia di bronzo al momento spetta al 23 su Bari, che però non è centenario ancora, essendo arrivato a quota 99 assenze. Al quarto posto c’è il 62 su Venezia che invece di ritardi ne ha accumulati 96, quattro in più del 33 su Torino che completa la top five dei ritardatari del Lotto, ora scopriamo le quote del Superenalotto.

DOPO IL LOTTO, ECCO IL SUPERENALOTTO E IL SUO JACKPOT MILIONARIO

L’ultima estrazione del Superenalotto non ci ha regalato la gioia del “6”, ma d’altra parte ha consentito al Jackpot di continuare a salire: è arrivato a 95,4 milioni di euro per il concorso di oggi. Non sono mancate, comunque, delle vincite considerevoli nel concorso di venerdì: ad esempio, ci sono stati quattro punti “5”, ognuno dei quali ha regalato una vincita da 46.784,22 euro. Non è andata male neppure a coloro che hanno centrato il “4 stella”: ci sono state cinque vincite da 37.219,00 euro ciascuna. Scendiamo a quota 2.694,00 euro, che è l’importo vinto da coloro che posseggono le 108 schedine fortunate per il “3 stella”.

Il bottino è di 372,19 euro per coloro che invece hanno realizzato il “4” al Superenalotto: ben 512 premi sono stati assegnati. Arrivano a 1.530 per quanto riguarda il “2 stella” che vale una vincita di 100 euro. Le quote del Superenalotto scendono a 26,94 euro per i punti “3” che riguardano 21.290 giocate fortunate. Sono 10.008 per “1 stella” da 10 euro, mentre vincono 5,17 e 5 euro coloro che hanno centrato il “2” e “0 stella”: parliamo rispettivamente di 344.264 e 21.078 vincite.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO: TRA SOGNI E DESTINO

Per l’immancabile e irrinunciabile appuntamento con la Smorfia napoletana possiamo prendere dall’attualità la storia di Elide Quaroni, nota a tutti come nonna Dede, della val Tidone: compirà 110 anni domani, raggiungendo questo straordinario traguardo. Riguardo la ricetta della sua longevità, ha raccontato che l’amore è il segreto della vita, comunque già queste informazioni ci forniscono dei numeri utili da giocare a Lotto, 10eLotto e Superenalotto.

Ma utile è appunto anche la tradizione partenopea, con la Smorfia napoletana che ci può suggerire di partire dal 9, la figliolanza, che rappresenta il concetto di famiglia. Invece, col 20 c’è la festa, mentre il 58 è il regalo, quello che riceverà la nonnina, la cui storia senza dubbio si abbina al 72, lo stupore. Infine, la Smorfia napoletana suggerisce l’89, la vecchia, precisando il rispetto della tradizione popolare per le persone anziane, e l’82, la tavola imbandita, per celebrare il suo compleanno e per chiudere il possibile gruppo di numeri da giocare al Lotto e al Superenalotto.

