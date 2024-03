Lotto/ Estrazione Superenalotto e 10eLotto di oggi 28 marzo 2024: numeri vincenti e Jackpot!

SORPRESE IN VISTA SU LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO?

Pasqua si avvicina e con lei si fanno sempre più vive le speranze di riuscire a mettere le mani su di un importante gruzzoletto, tanto per i regali quanto (auspicabilmente) per mettere da parte un piccolo fondo pensionistico. Molti, dunque, potrebbero aver puntato gli occhi sulle imminenti estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che si terranno nel corso della serata e che tutte le settimane hanno sempre in serbo ricche sorprese per chi vorrà sfidare la sorte!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 28 marzo 2024: i simboli vincenti

Seppur si tenda a puntare sempre sul Superenalotto che innegabilmente mette in palio il premio più importante, ci teniamo sempre a sottolineare che non vanno sottovalutati neppure gli altri due giochi. Tanto per parlare di numeri, nella giornata di martedì scorso il Lotto ha distribuito, per esempio, premi complessivi per 5,6 milioni di euro. Il bottino più considerevole è valso la cifra 65.217,39 euro ad un giocatore bergamasco (precisamente di Gandino), che ha indovinato anche la cinquina dal Simbolotto. Alti 62.385 euro sono stati vinti nel padovano, mentre in tutta la penisola 8 giocatori hanno vinto altrettanti premi da 25mila euro, per un valore complessivo di 200mila euro.

Lotto e Superenalotto: i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 26 Marzo 2024

Ancora più ricco di quello del Lotto, il bilancio di martedì del 10eLotto, dove è stato registrato un singolo colpo da 1 milione con una scommessa da 4 euro con la quale un fortunatissimo giocatore di Cinisi ha indovinato tutti e 10 i numeri fortunati. Complessivamente, sono state registrate vincite per 28,3 milioni, tra le quali vale la pena segnalare i 26mila vinti a Salerno (20 a Potecagnano e i restanti 6 a Sala Consilina), ma anche i 15mila e i 10mila che la Dea Bendata della Fortuna ha donato a due giocatori pugliesi di Bari e Brindisi.

CONTINUA A SALIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE?

Ma quindi, questo ricchissimo Jackpot del Superenalotto quanto vale oggi? La domanda è certamente nella mente di moltissimi giocatori, se non tutti, che oggi sperando di ottenere dalla sorte un bottino che renderà queste vacanze pasquali a dir poco da sogno! La buona notizia (si intende, non per chi sperava fosse quella la sua occasione di rivalsa) è che nessuno è riuscito ad indovinare i 6 numeri vincenti al punto che oggi il montepremi è schizzato a 81,3 milioni di euro!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 26 Marzo 2024

Anche in questo caso, come per il Lotto e il 10eLotto, i giocatori martedì si sono spartiti un bottino totale da oltre 4 milioni di euro, tra i quali un singolo premio da 40.235 vinto con 4 dei 6 numeri vincenti, ma in modalità “SuperStar”. Nel gioco classico, invece, sono stati segnati ben 6 punti da “5”, pari ad altrettanti premi da 31.278,40 euro l’uno, così come dall’altro capo della classifica sono stati oltre 322mila i premi vinti con 2 numeri vincenti, corrispondenti a 5,53 euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER I NUMERI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Chiusa la parentesi che tradizionalmente dedichiamo alle quote degli ultimi concorsi associati al Lotto, che comprendono anche il 10eLotto e il Superenalotto, ci attende al varco la Smorfia Napoletana! Di cosa si tratta? Semplicemente di una tradizione partenopea (a metà tra superstizione e interpretazione dei sogni), che si prefigge lo scopo di tradurre i sogni per fornire una guida ai numeri per il Lotto.

Forse è più semplice a farsi che a dirsi, come spesso accade, e giusto per fare un esempio chiaro a tutti i voi lettori potremmo partire, piuttosto che dai sogni, da una notizia. Recentemente è stato, per esempio, diffuso un video divenuto immediatamente virale che ritrae uno struzzo, scappato da uno zoo in Corea del Sud, scorrazzare liberamente per le strade di Seongnam prima di essere catturato e ricondotto in gabbia. Consultando il libro della Smorfia scopriremmo che il 21 è proprio il nostro temerario struzzo avventuriero, mentre il 60 potrebbe essere lo zoo da cui è scappato. Scorrendo ancora le pagine troveremmo, poi, anche il 18, il 90 e il 25, che sono rispettivamente le macchine, poi il traffico generato dal nostro amico struzzo e la strada, per lui segno di libertà. Ne manca ancora uno? Basterà aggiungere l’11 (la gabbia) per avere 6 numeri comodi per il Superenalotto o il Lotto, ma anche per il 10eLotto, aggiungendone solo altri 4 e, diciamocelo, chi non ha un numero che per qualche ragione è significativo?

