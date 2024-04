Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Lunedì 29 Aprile 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Prosegue spedita la serata di estrazioni e concorsi che dopo la recente tappa nel Superenalotto (che, vi ricordiamo, potete recuperare poche righe più avanti) è giunta infine al Lotto e al 10eLotto: i premi in palio sono veramente moltissimi ed ora più che mai voi cari lettori dovrete stare attenti al massimo per non rischiare di indispettire la Dea Bendata che potrebbe aver deciso di farvi un bel regalo, nascondendolo in una combinazione che non vi aspettereste!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Lunedì 29 Aprile 2024

Per aiutarvi nel controllo, vi ricordiamo anche che potreste usare il comodo tool per la verifica che trovate nella home di tutti i siti dei vari giochi Sisal e che vi darà una risposta certa senza che dobbiate fare alcuno sforzo! Prima, però, rimanete ancora un attimino con noi perché vi lasciamo subito i numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto, sicuri che questa per molti tra voi sarà la serata vincente!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 27 Aprile 2024

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 68 del 29/04/2024

5 – 15 – 27 – 30 – 36 – 39 – 43 – 45 – 52 – 53 – 55 – 58 – 62 – 65 – 68 – 74 – 76 – 80 – 84 – 86

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 58

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 58 – 84

Extra: 3 – 16 – 22 – 23 – 24 – 26 – 29 – 41 – 44 – 67 – 70 – 71 – 72 – 85 – 88

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 27 Aprile 2024

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 68 del 29/04/2024 BARI 58 84 30 62 66 CAGLIARI 45 68 85 44 1 FIRENZE 76 52 3 22 16 GENOVA 39 5 70 26 35 MILANO 43 86 23 67 18 NAPOLI 80 62 88 29 35 PALERMO 27 53 72 71 60 ROMA 52 15 16 24 85 TORINO 36 74 30 73 62 VENEZIA 55 65 41 68 13 NAZIONALE 62 27 48 69 78

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Ad aprire anche oggi la serata di estrazioni e (lo speriamo) di ricchi premi c’è come sempre la sestina del Superenalotto, gelosa custode del jackpot volato con i suoi 5 mesi di ritardo a ben 96,3 milioni di euro, ma anche dei tanti altri premi che potreste vincere: vi ricordiamo che ve ne basteranno anche solo 2 per portarvi a casa 5 euro, che per quanto siano pochi copriranno almeno la scommessa con un piccolo bonus di consolazione.

Insomma, per voi giocatori sarà importante controllare con la massima cura la schedina, soprattutto prestando attenzione ai singoli numeri e a tutte le possibili combinazioni, senza darvi subito per vinti e (soprattutto) prendendovi una piccola pausa dopo un primo controllo per farne un secondo precauzionale. Detto questo, senza tediarvi ulteriormente vi lasciamo subito alla combinazione vincente del Superenalotto, ma vi invitiamo anche a mettere mano alle schedine di Lotto e 10eLotto che tra pochi minuti vi porteranno in dono tutti i loro ricchi premi!

Ultima estrazione Superenalotto n. 67 del 29/04/2024

Combinazione Vincente

50 – 27 – 17 – 44 – 85 – 66

Numero Jolly

3

Superstar

32

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

COSA CI ASPETTIAMO DALL’ESTRAZIONE DEL LOTTO, SUPERENALOTTO DI STASEERA?

Lotto, 10eLotto e Superenalotto si stanno preparando (ci piace immaginarli intenti a imbellettarsi, tra trucco, parrucco e vestiti eleganti) a donare ricche emozioni con una nuova caccia (unica ed imperdibile) ai ricchi premi in palio; mentre da domani (e poi, nuovamente, di giovedì, venerdì e sabato) si tornerà al consueto copione a cui siamo ben abituati! Dicevamo che quello di oggi, lunedì 29 aprile 2024, è un appuntamento unico perché si tratta del ‘recupero’ del concorso del 25 aprile di Lotto e Superenalotto, nel quale sicuramente molti tra voi cari lettori sarete rimasti a bocca asciutta, speranzosi di poter mettere le mani su qualche bottino.

Nonostante il ritardo, però, i concorsi nel fine settimana sono continuati come di consueto, con le due estrazioni tra venerdì e sabato, che hanno registrato (tra tutti e tre giochi associati al Lotto) oltre 20 milioni di euro di premi! I più importanti, come ci ricorda sempre il sito AgiProNews, sono arrivati nel Lotto fino a ben 45mila euro, in un concorso che (a dirla tutta) non ha regalato grandissime emozioni, con bottini quasi interamente compresi entro i 20mila euro. Un pochino meglio il 10eLotto (che ancora una volta vanta il ‘record’ di milioni vinti da voi giocatori) con un singolo premio da 100mila e un secondo che ha raggiunto i 35 mila.

TRA LOTTO E SUPERENALOTTO, QUANTO VALE OGGI IL JACKPOT?

Dopo aver parlato del Lotto, giusto per farvi crescere ancora un pochino di più l’acquolina in bocca, prima di rivelarvi quanto vale oggi il jackpot del Superenalotto, partiamo dall’ultima estrazione, dove in totale sono stati vinti (e speriamo alcuni di questi da voi lettori) più di 4 milioni di euro: in cima alla classifica si piazzano i due premi da 101.477,45 euro, seguiti con una discreta distanza da un ulteriore 41.778; i primi con 5 numeri e i secondi con 4 e l’opzione (spesso ingiustamente ignorata perché più costosa) ‘Stella’.

Vi abbiamo fatto aspettare abbastanza e non vogliamo certo che pensiate o ci diciate che siamo cattivi e (fermo restando che, come in tutti i mesi del 2024, nessuno ha indovinato i 6 numeri) vi riveliamo che oggi vi contenderete la bellezza di 96,3 milioni di euro!

LA SMORFIA NAPOLETANA SULLO SFONDO DELLO SCUDETTO DELL’INTER

Ora veniamo all’ormai immancabile (e speriamo attesissimo per voi lettori) appuntamento che dedichiamo ogni giorno alla Smorfia Napoletana, guardando più che ai sogni ricorrenti alla più interessante attualità. Come non pensare all’Inter, che ieri ha festeggiato in grande (grandissimo) stile la vittoria dello scudetto, in un campionato che ha permesso ai nero-azzurri milanesi di portarsi a casa anche un’ambita stella.

Riferendoci al libro della Smorfia, con i suoi numeri pensati proprio per giocare al Lotto (ma che, ovviamente, potrete sfruttare anche per il 10eLotto e il Superenalotto), non possiamo che partire dalla combinazione di 55, 22 e 43, che sono proprio i ‘campioni nero-azzurri’; ma ovviamente anche il 64 e l’83 si meritano di diritto uno spazietto sulla vostra schedina visto che sono lo ‘scudetto’ e la ‘stella’. Saltando poi a numeri un pochino più generali, tra i vari disponibili (ma vi invitiamo anche a giocare e divertirvi con la Smorfia per trovare i vostri numeri) possiamo scegliere l’1, l’89, l’88 e il 66 che sono il calcio, il calciatore, la squadra e gli immancabili tifosi: gli oltre 400mila che hanno invaso le strade milanesi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA