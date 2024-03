Lotto/ Estrazione Superenalotto e 10eLotto di oggi 29 marzo 2024: numeri vincenti e Jackpot

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO, QUALI VINCITE ASPETTARSI NELL’ESTRAZIONE DI OGGI?

Nuovo giro di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto oggi, venerdì 29 marzo 2024. Il viaggio tra le 11 ruote e l’assalto al Jackpot riparte nel terzo appuntamento settimanale, quello che è stato aggiunto da Sisal per raccogliere fondi per l’Emilia-Romagna dopo l’alluvione dei mesi scorsi. In attesa di scoprire i numeri vincenti della serata, diamo uno sguardo alle quote dei giochi dopo l’estrazione di ieri, partendo dal Lotto. Festeggia la Puglia, che ha raccolto vincite per 64mila euro. La vincita più alta è stata centrata a Fasano (Brindisi), dove sono stati vinti 23.750 euro. Invece, a Porto Cesareo (Lecce) è stato conquistato un premio al Lotto di 15.875 euro. Agipronews segnala altre due vincite in provincia di Lecce: c’è l’ambo di Salice Salentino da 7.500 euro, invece a Copertino una schedina è stata premiata con 6.225 euro.

Esulta anche la Campania. Infatti, a Portico di Caserta (CE) con una giocata di due euro sono stati portati a casa 12.450 euro. L’ultima estrazione del Lotto ha distribuito premi per 6,6 milioni di euro in tutto il Paese, nel complesso 316,9 milioni di euro dall’inizio dell’anno. Dal Lotto passiamo al 10eLotto, che nell’ultimo concorso ha premiato Roma con due vincite per oltre 28mila euro. Ma Agipronews precisa che il premio più alto di giornata è arrivato con una vincita Extra da 22.550 euro, a seguire un 6 Doppio Oro da 6 mila euro. Va segnalato poi un 9 da 20mila euro centrato da Foiano della Chiana (Arezzo). A completare il podio un 4 Oro da 15mila euro centrato a Montecassiano (Macerata). L’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito premi che arrivano quasi a quota 21 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 981 milioni di euro dall’inizio dell’anno. Ora passiamo al Superenalotto.

SCHIZZA A 85,1 MILIONI IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO!

Ora si prende la scena il Superenalotto, il cui Jackpot vale 81,9 milioni di euro oggi, visto che nell’ultima estrazione non è stato centrato alcun “6”. L’ultimo “6” centrato vantava un Jackpot da 85,1 milioni di euro e fu centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo. Non sono mancate vincite importanti in occasione del concorso di giovedì. Basti pensare che sono stati centrati sei “5” da 31.207,59 euro l’uno. Altrettanto ricco è il bottino per chi è riuscito a far suo il “4 stella”, visto che il premio è di 21.814 euro. Passiamo al “3 stella” da 1.785,00 euro, premio che va alle 98 schedine risultate fortunate.

Chi ha centrato il “4” ha portato a casa 218,14 euro: in questo caso le giocate vincenti sono 876. Le quote del Superenalotto scendono a 100 euro per chi centra il “2 stella”, che vanta 1.677 vincite. Proseguiamo con il “3” da 17,85 euro e “1 stella” da 10,00 euro centrati rispettivamente da 32.176 e 9.634 schedine fortunate. Sono 430.735 per il “2” e 18.816 per “0 stella” con cui si vincono 5 euro in entrambi i casi.

LA SMORFIA NAPOLETANA DEL VENERDì SANTO PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Prima della caccia ai numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, c’è quella ai numeri da giocare. Non tutti, infatti, hanno combinazioni pronte per le varie estrazioni, spesso si è a secco di ispirazione. Poco male, perché in aiuto arriva la Smorfia napoletana, con cui potete trasformare i vostri sogni in numeri. E se non ne avete da interpretare con la tradizione partenopea? Potete trarre ispirazione dell’attualità. Prendiamo il caso della notizia di Brad Pitt e Angelina Jolie che, dopo una lunga battaglia per il divorzio, depongono le armi. L’attore avrebbe rinunciato alla custodia condivisa dei figli, ora si tratta per arrivare a un accordo entro l’estate.

Partiamo dal 9, la figliolanza, al centro della disputa legale tra i due divi di Hollywood. A tal proposito, non può mancare il 29, che nella Smorfia napoletana è il padre dei bambini, in questo caso Brad Pitt. Di conseguenza, c’è il 52, la mamma, Angelina Jolie. In ballo in questa vicenda ci sono anche 46, i soldi, che nei sogni non rappresentano solo ricchezza, ma sono mezzo tramite il quale progredire. Inoltre, nei sogni si associano alle preoccupazioni. Infine, c’è il 72, lo stupore che ha destato la notizia da cui provare a trarre ispirazione in vista delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto.

