Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazione e 10eLotto di oggi, Martedì 30 Aprile 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Ve l’abbiamo promesso poco fa e non possiamo disattendere le vostre aspettative, dunque eccoci qui con i numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto, che potrebbero svoltarvi la serata dopo un’estrazione (forse, ma speriamo ovviamente di no!) leggermente sfortunata del Superenalotto. Le prime 11 combinazioni sono state estratte tutte in diretta contemporaneamente da Roma e Milano, mentre il 10eLotto è del tutto automatico e prevede anche la sua ricca opzione extra (ovvero, una seconda serie di 10 numeri vincenti).

In altre parole, le opportunità per portarvi a casa un premio non mancano affatto e il nostro augurio è sempre che la Dea Bendata in serata guardi proprio a voi cari lettori, riempiendovi casa (o, meglio, il conto corrente!) di premi. Ci siamo dilungati abbastanza e ora vi lasciamo subito alle combinazioni vincenti del Lotto e del 10eLotto, pronti a tornare giovedì 2 maggio!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 69 del 30/04/2024

1 – 3 – 8 – 19 – 26 – 31 – 32 – 40 – 45 – 48 – 49 – 51 – 52 – 56 – 58 – 67 – 71 – 74 – 79 – 87

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 8

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 8 – 67

Extra: 2 – 12 – 22 – 25 – 37 – 38 – 39 – 42 – 46 – 47 – 50 – 53 – 76 – 84 – 86

Lotto, estrazione n° 69 del 30/04/2024 BARI 8 67 3 2 46 CAGLIARI 67 1 87 84 47 FIRENZE 31 56 40 53 50 GENOVA 3 19 45 47 25 MILANO 71 48 51 12 13 NAPOLI 45 19 49 76 56 PALERMO 58 74 86 37 67 ROMA 26 79 47 38 58 TORINO 32 71 39 84 80 VENEZIA 52 31 22 42 19 NAZIONALE 6 83 47 20 41

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Superate le ore 20 non ci resta che annunciare ufficialmente l’arrivo del Superenalotto, con la sua sacca ricca di premi (tra i quali il jackpot da ben 96,6 milioni di euro!) e i suoi scagnozzi a difenderla: parliamo (ovviamente) della sestina vincente, l’ultimo ‘nemico’ che dovrete sconfiggere per portarvi a casa un bottino tra i tantissimi disponibili! Come sempre, la nostra premura è che vi ricordiate sempre che non servono necessariamente tutti e 6 i numeri per vincere qualcosa, ma ve ne basteranno un minimo di 2, senza contare anche il numerino stella che da solo potrebbe valervi 5 euro.

Certi che rimarrete il più attenti possibile per non perdere un’opportunità che potrebbe cambiarvi la vita; passiamo subito la parola ai sei numeri vincenti (più il jolly e il SuperStar) del Superenalotto, preparando carta e penna per segnarci le combinazioni di Lotto e 10eLotto che tra pochissimi minuti vi riproporremo tra queste righe!

Ultima estrazione Superenalotto n. 68 del 30/04/2024

Combinazione Vincente

7 – 20 – 11 – 6 – 33 – 81

Numero Jolly

74

Superstar

8

COSA CI ASPETTIAMO OGGI DALL’ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO?

Dopo una settimana piuttosto particolare e un lunedì che ci ha regalato un’estrazione extra, per i prossimi 6 giorni il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto torneranno con la loro solita cadenza, accogliendo tutti voi carissimi giocatori in questo nuovo martedì, per poi seguirvi come vi siete (sicuramente!) ormai abituati. Tutto è pronto, quindi, con le macchine per le estrazioni che scaldano i loro motori e voi che dovreste aver ormai piazzato la vostra scommessa; ma occhio, perché vi restano poche ore, quindi sbrigatevi perché magari (e, come sempre, lo speriamo!) la Dea Bendata oggi deciderà di premiare proprio voi con il Lotto e Superenalotto!

Rompendo le nostre tradizioni, lasciamo da parte le quote del Lotto e del 10eLotto di ieri che (diciamocela tutta) non hanno regalato particolari emozioni, ad esclusione di un singolo bottino dalla bellezza di 216.600 euro vinti vicini ad Imperia: il fortunato (fortunatissimo) ha indovinato sei ambi, quattro terni e una quaterna. Dicevamo, però, di lasciare da parte le quote del Lotto, perché una volta ogni tanto vale la pena guardare anche alle statistiche, che potrebbero svoltare la vostra scommessa e (soprattutto) la vostra serata!

Sempre nel Lotto, infatti, il 48 su Venezia sembra essere il peggiore tra i numeri su cui puntare, con ormai quasi 150 (per l’esattezza 148) assenze; ma state attenti anche all’89 su Venezia che gli si piazza poco dietro (manca da 134 giorni) e al 23 su Bari (lui è a ‘sole’ 101 assenze). Quali sono i vostri principali nemici (ma anche potenziali amici) nel 10eLotto? Semplice: il 14, il 36 e il 27, con il primo che manca da 35 giorni e gli altri due da sole 13.

CRESCE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUALI NUMERI EVITARE E SCEGLIERE PER LA SCOMMESSA

Come vi anticipavamo già nel Lotto e nel 10eLotto, la giornata di ieri non è stata particolarmente ricca dal punto di vista dei premi e (purtroppo) questo si è riconfermato anche nel Superenalotto, che oltre a non vedere nessuna sestina, si è fermato ad un premio massimo di appena 43.183 euro. Una brutta notizia, però, che ne nasconde anche una sicuramente migliore per voi che giocherete questa sera, perché nel frattempo il jackpot è volato a 96,9 milioni di euro!

Le abbiamo riportate prima e lo facciamo anche ora, perché le statistiche (lo ripetiamo!) possono veramente fare la differenza tre una schedina fortunata ed una sfortunata: 21, 56 e 52 sono in top tre per numero di ritardi, e parliamo di oltre 50 estrazioni l’uno; mentre dall’altra parte 89, 77 e 6 sono quelli che hanno accumulato (in tutta la storia del Superenalotto) più presenze, tra le 280 e le 287.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER IL LOTTO E IL SUPERENALOTTO: IL RITORNO DEL RE A BUCKINGHAM PALACE

Abbiamo stravolto un po’ le carte in tavola per lasciare da parte le quote di ieri, ma ci piace anche pensare che una squadra vincente non si deve cambiare e (infatti) torniamo sui nostri soliti passi con l’appuntamento con la Smorfia Napoletana. Sicuri che questo viaggio tra cronaca e numeri vi piaccia e magari possa anche esservi utile, oggi partiamo dalla recente dimissione di Re Carlo dall’ospedale, dopo una convalescenza a causa di un tumore che ha lasciato tutto il Regno Unito con il fiato sospeso.

Quali numeri associa la Smorfia a questa notizia? Senza dilungarci troppo, dal libro ci saltano all’occhio almeno quattro parole: Re, ospedale, tumore e il lavoro a cui Carlo è tornato dopo la degenza, che si accompagnano (ovviamente in ordine) al 79, al 41, al 40 e al 27.











