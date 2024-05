LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazione e 10eLotto di oggi 4 maggio, numeri vincenti!

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Le previsioni meteo del Superenalotto prevedono pioggia di premi oggi: i numeri vincenti sono usciti e sono pronti a regalare ricche vincite, ma non siamo ancora in grado di svelarvi se il Jackpot è stato conquistato o meno. Infatti, questi sono minuti frenetici, nei quali voi giocatori controllate le vostre schedine, sperando di aver vinto, mentre i vari sistemi procedono con le verifiche più puntuali, quelle che vi consentono di rivolgervi con totale fiducia alle ricevitorie o ai siti ufficiali per trovare le risposte che cercate.

Scopriremo anche come cambiano le statistiche, se 86, 6 e 77, ad esempio, saranno anche i tre numeri più frequenti del Superenalotto, se cambierà qualcosa per 21, 56 e 35, che invece sono i ritardatari. Ma soprattutto ci ritroveremo per scoprire i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto dopo aver svelato quelli che possono valere il Jackpot.

Ultima estrazione Superenalotto n. 71 del 04/05/2024

Combinazione Vincente

22 66 18 34 5 52

Numero Jolly

33

Superstar

46

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO: IL NUOVO CONCORSO

Lotto, Superenalotto e 10eLotto non vogliono proprio saperne di fermare la loro corsa, infatti tornano anche oggi, sabato 4 maggio 2024, per nuove estrazioni di numeri vincenti e un nuovo concorso Sisal che può riservare dei colpi di scena, magari anche assegnare il ricco Jackpot. Come ogni weekend, le quote del Lotto e del 10eLotto non sono ancora disponibili dopo l’appuntamento del venerdì, ma sono state aggiornate le statistiche. Soffermiamoci allora sui ritardatari del gioco che vede protagoniste le 11 ruote.

L’89 sulla ruota del Lotto Torino è ancora il più assente, ma è arrivato a quota 137 ritardi. Alle sue spalle c’è il 23 sulla ruota del Lotto di Bari, accoppiata che di estrazioni ne ha saltate 104, mentre al terzo si piazza il 62 su Venezia, che non si fa vedere da 101 concorsi. La classifica dei primi cinque numeri ritardatari del Lotto prosegue con il 54 su Cagliari, che occupa il quarto posto con le sue 95 assenze, quindi non è ancora centenario, come del resto l’8 su Venezia che si trova al quinto posto con i suoi 92 ritardi. Prima di dedicarci alle combinazioni fortunate di Lotto e 10eLotto, diamo uno sguardo alle vincite del Superenalotto.

SUPERENALOTTO CON UN JACKPOT IN “VOLO”: QUANTO VALE OGGI?

Si vola verso i 100 milioni di euro per quanto riguarda il Jackpot del Superenalotto, visto che la quarta estrazione della settimana ci offre un montepremi di 99,1 milioni di euro, visto che ieri nessuno ha centrato i numeri vincenti. Ma potreste giocare d’anticipo e centrare la sestina fortunata di oggi, fermando così una corsa che al momento appare inarrestabile. L’ultimo appuntamento però ci ha regalato delle quote interessanti, infatti c’è stata una vincita di 30.147,00 euro grazie al “4 stella”, mentre la seconda più alta è quella di 26.432,26 euro ottenuta con i punti “5”.

Se nel primo caso la vincita è stata una, nel secondo i biglietti fortunati sono cinque. Al terzo posto delle vincite più importanti dell’ultima estrazione del Superenalotto c’è il premio di 2.422,00 euro che va a chi ha centrato il “3 stella”, cioè a coloro che sono in possesso delle 102 schedine vincenti. Ma questi sono solo alcuni dei premi vinti ieri, quanto basta per rendere l’idea di quanto possa essere fortunata la vostra serata a breve, se la dea bendata vorrà baciarvi.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Dopo aver fatto il punto della situazione sulle statistiche del Lotto e aver scoperto le ultime quote del Superenalotto, dedichiamoci alla Smorfia napoletana, da cui lasciarci ispirare in vista dell’estrazione di oggi, perché ci consente di trasformare delle vicissitudini e dei fatti di attualità in numeri da giocare, come la notizia della paternità di Luigi Di Maio. Infatti, l’ex ministro diventerà papà di un bimbo a settembre, visto che la compagna Alessia D’Alessandro è incinta. Apriamo con il 2, la piccirella, che in terra partenopea viene associato sia alle femminucce che ai maschietti.

A tal proposito, va citato anche 9, la figliolanza, che racchiude il concetto di famiglia e ben si unisce al 29, il padre dei bambini. Se c’è un numero per il papà, non può mancare certo quello della mamma, associata al 52. Possiamo spingerci fino al 65, il pianto, quello che accompagnerà i primi mesi della coppia, per completare la proposta di numeri in vista delle imminenti estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto.











