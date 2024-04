Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, venerdì 5 aprile 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Dal Superenalotto ci spostiamo a Lotto e 10eLotto, perché la serata non è solo ricca di estrazioni di numeri vincenti, ma anche di premi. Un’altra “missione” all’orizzonte, quella di verificare le schedine, perché in caso di vincite dovete poi capire come riscuoterle. Di seguito trovare i numeri vincenti di oggi, ma vi ricordiamo che c’è anche la possibilità di controllare le giocate online, accedendo alla sezione dedicata presente nell’App My Lotteries o usando il tool messo a disposizione sul sito ufficiale.

Infatti, è sufficiente inserire nel form il numero seriale presente sotto al codice a barre stampato sulla ricevuta di gioco. Nel giro di pochi minuti potreste ritrovarvi a pensare alla riscossione delle vincite, che può avvenire peraltro in ricevitoria o online, a seconda però dell’importo della vincita. Per quelle di fascia alta, infatti, bisogna rivolgersi alle filiali di Intesa Sanpaolo o all’Ufficio Premi IGT Lottery di Roma. Non ci resta che augurarvi buona fortuna con i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto!

Estrazione 10eLotto n° 55 del 05/04/2024

11 – 20 – 21 – 30 – 33 – 39 – 43 – 48 – 49 – 55 – 58 – 59 – 60 – 66 – 73 – 76 – 79 – 85 – 87 – 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 55

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 55 – 59

Extra: 1 – 3 – 4 – 12 – 15 – 24 – 27 – 29 – 31 – 34 – 40 – 42 – 54 – 62 – 84

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione n° 55 del 05/04/2024 BARI 55 59 31 29 27 CAGLIARI 11 85 42 1 4 FIRENZE 60 87 30 31 62 GENOVA 49 48 24 87 14 MILANO 58 73 27 34 84 NAPOLI 33 30 3 15 40 PALERMO 76 89 54 12 28 ROMA 66 79 84 40 50 TORINO 20 21 58 49 80 VENEZIA 39 43 76 29 34 NAZIONALE 13 58 63 5 1

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Il momento dei numeri vincenti è arrivato, ma partiamo da quelli del Superenalotto, prima di ritrovarci per Lotto e 10eLotto. Questo vuol dire che dovete scoprire la combinazione fortunata di oggi prima di pensare al montepremi e alla distribuzione dei premi per ogni categoria di vincita. Più alta è quest’ultima, maggiore è il premio distribuito. Se invece non avete vinto, potrete ritentare la fortuna nel concorso successivo. Ma restiamo focalizzati sul presente, perché ci sono diverse informazioni da controllare: i sei numeri estratti, quello Jolly, senza dimenticare il Superstar.

Li abbiamo raccolti in diretta, ma potete affidarvi anche al sito ufficiale del Superenalotto. In alternativa, ci sono sempre le ricevitorie che possono chiarire tutti i vostri dubbi. Ora vi lasciamo ai numeri vincenti del Superenalotto per ritrovarci poi per quelli di Lotto e 10eLotto, così potete scoprire se tra le giocate fortunate c’è la vostra!

Ultima estrazione Superenalotto n. 54 del 05/04/2024

Combinazione Vincente

40 – 42 – 23 – 62 – 60 – 63

Numero Jolly

26

Superstar

80

ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO, COSA DOBBIAMO ASPETTARCI?

Lotto, 10eLotto e Superenalotto tornano oggi con le estrazioni di venerdì 5 aprile 2024, dei numeri vincenti. Nuovo concorso Sisal e nuove occasioni di vincita per i tanti appassionati. Cerchiamo di scoprire cos’è successo dopo l’estrazione di ieri. Il Lotto ha premiato il Lazio, che ha totalizzato vincite oltre i 54mila euro. In particolare, a Sabaudia (Latina) sono state centrate due vincite. Invece, a Roma sono stati vinti 18mila euro con un terno secco. Festeggia anche l’Emilia-Romagna, dove sono state centrate le vincite più alte del concorso del Lotto: a Imola (Bologna) e a RioSaliceto (Reggio Emilia). L’ultima estrazione del Lotto ha distribuito premi per 7,5 milioni di euro in tutta Italia, quindi nel complesso 340,9 milioni di euro dall’inizio del 2024.

Dal Lotto, e prima di soffermarci sul Superenalotto, scopriamo com’è andata per il 10eLotto. In questo caso, a far festa è la provincia di Firenze. Infatti, a Pontassieve è stata ottenuta la vincita più alta della giornata: 100mila euro con un “9 Doppio Oro”. Al secondo posto nel podio dei premi relativi all’estrazione di ieri del 10eLotto c’è la vincita centrata a Biella con un “9 Oro”. Invece, a Remanzacco (Udine) c’è un fortunato giocatore che ha potuto festeggiare la vincita grazie a un “9 Extra”. La Lombardia esulta per tre premi per un totale di 34mila euro: 14mila euro sono stati vinti a Sesto San Giovanni (MI), 10mila a Buccinasco (MI) e a Caronno Varesino (VA). Agipronews segnala, infine, il premio di 30mila euro vinti in Sicilia: 20mila ad Aci Sant’Antonio (Catania) e 10mila ad Isola delle Femmine (Palermo). L’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 26 milioni di euro in tutta Italia, oltre un miliardo di euro dall’inizio dell’anno.

CACCIA AL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE OGGI

Il Jackpot del Superenalotto è volato a 85,3 milioni di euro per l’estrazione di oggi perché non è stato centrato alcun “6” nel secondo concorso della settimana. Ma ieri non sono mancate le vincite importanti: ci sono stati cinque punti “5” da 37.607,07 euro e sono stati centrati sei punti “4 stella”, ognuno dei quali ha fruttato un premio di 40.650,00 euro. Interessante è il premio di 2.920,00 euro che è assegnato a coloro che hanno realizzato il “3 stella”: le schedine fortunate sono state 177.

Scendiamo con le quote del Superenalotto a quota 406,50 euro, premio associato ai punti “4” che vantano 471 giocate vincenti. Sono 2.825 invece per il “2 stella” che vale 100 euro per ognuna di esse. Chi ha centrato i punti “3” sono 19.737 fortunati che hanno vinto 29,20 euro. Sono 17.221 le schedine del Superenalotto vincenti per “1 stella” da 10 euro l’una. Le vincite per i punti “2” e “0 stella” sono rispettivamente di 5,61 euro e 5 euro che vanno nel primo caso a 319mila schedine e 31.343 giocate.

LOTTO, QUALI INDICAZIONI DALLA SMORFIA NAPOLETANA?

Il viaggio che ci avvicina ai numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto si conclude con la rubrica dedicata alla Smorfia napoletana, con cui interpretare fatti di attualità per trasformarli in potenziali numeri da giocare. Prendiamo il caso della notizia di quanto accaduto a Sessa Aurunca (Caserta), dove durante il suo concerto Arisa ha fermato tutto per il malore di un fan, urlando dal palco per richiamare l’attenzione dei soccorsi.

Partiamo dal 55, la musica, visto che era lo scenario in cui tutto è accaduto. Non può mancare allora il 73, l’ospedale, che nella dimensione onirica è invece segnale per il sognatore di prestare attenzione ad alcune situazioni in sospeso. Ci sono poi due numeri associati a due emozioni diverse che può aver suscitato quella vicenda tra i presenti. In primis lo stupore 72, ma anche paura, 90, chiaramente per le condizioni del fan che aveva accusato il malore. Dunque, da un caso si possono estrapolare quattro numeri da giocare in vista delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto.











