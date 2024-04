Lotto/ Estrazione Superenalotto e 10eLotto di oggi 6 aprile 2024: numeri vincenti e Jackpot

LOTTO E SUPERENALOTTO, COSA ASPETTARSI DALLE NUOVE ESTRAZIONI?

Non c’è pausa per la dea bendata: oggi nuova estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Si chiude così la settimana di viaggi per tutta Italia della fortuna, con i nuovi numeri vincenti che si aggiungono a quelli dei concorsi precedenti. Dalla caccia al Jackpot milionario al viaggio tra le 11 ruote del Lotto, sono tanti gli aspetti che andranno approfonditi. Ora però diamo spazio alle statistiche, soffermandoci sui numeri ritardatari del Lotto, con la classifica aggiornata dopo il concorso aggiuntivo del venerdì. Il 48 su Venezia è ancora il leader con i suoi 135 ritardi. Per l’89 su Torino i turni di assenza sono 121, motivo per il quale è al secondo posto, davanti al 16 su Cagliari che si ferma al terzo posto con le sue 109 assenze.

Usciamo dal podio dei numeri ritardatari del Lotto per scoprire il 23 su Bari al quarto posto. Non è un numero centenario, visto che è a quota 88 assenze. A completare la top five di questa speciale graduatoria è il 62 su Venezia, che invece ha disertato 85 appuntamenti con la fortuna. Agipronews segnala poi gli ambi più ritardatari delle serie classiche, partendo dalla cadenza 2 su Firenze che manca da 77 estrazioni. Tra le decine, la 70-79 su Napoli è assente da 46 concorsi, invece tra le figure c’è la 8 su Genova che è arrivata a 68 ritardi. Ora è il momento di scoprire il Jackpot del Superenalotto…

LOTTO E SUPERENALOTTO, L’ISPIRAZIONE DALLA SMORFIA NAPOLETANA

Quale notizia può ispirarci per trovare i numeri da giocare in vista delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi? La Smorfia napoletana, infatti, è sì uno strumento utile per interpretare i sogni, ma anche per trasformare i casi di attualità in combinazioni numeriche. Pensiamo alla storia di un musicista 84enne di Milano che ha suonato la tromba, scegliendo un brano di Ennio Morricone, un’ora dopo essere stato operato all’addome durato oltre 5 ore e 30 minuti.

Ecco, già da queste informazioni si possono trarre già dei numeri, a cui magari aggiungere 55 la musica, che porta con sé lo stupore, 72, quello che ha destato l’anziano per questa performance e il contesto in cui è avvenuta. Non può allora mancare lo scenario, l’ospedale, 73. Questo tris può essere un punto di partenza per i numeri da giocare o potete combinarli per arrivare alla combinazione, appunto, numerica che si spera possa essere fortunata quando usciranno i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto.

SUPERENALOTTO, JACKPOT A 86,2 MILIONI!

L’estrazione di oggi del Superenalotto mette in palio 86,2 milioni di euro. Una buona notizia per chi vuole dare l’assalto al Jackpot, ma questo vuol dire anche che nella terza estrazione della settimana non c’è stato alcun “6”. Comunque, nel concorso del venerdì sono stati centrati tre punti “5” con un bottino interessante. Per la precisione, sono stati vinti 43.476,99 euro dai tre fortunati. Tra le vincite importanti della serata di ieri annoveriamo anche quella associata al “3 stella”, visto che le 58 schedine fortunate valgono 3.469,00 euro.

Premio di 392,55 euro per chi, invece, ha centrato il “4”, cioè 341 giocate vincenti. Sono 1.359 per il “2 stella”, ognuna delle quali vale cento euro. Le quote del Superenalotto riportano poi 11.555 vincite per i punti “3” da 34,69 euro. Si scende a 10 euro per “1 stella”, che di schedine fortunate ne comprende 9.956. Completiamo il quadro con i 6,34 e 5,00 euro vinti rispettivamente con i punti “2” e “0 stella”. In questo caso le giocate vincenti sono rispettivamente 195.630 e 25.855.











