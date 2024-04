Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 9 Aprile 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Ora che il Superenalotto ci ha regalato i suoi numeri vincenti, è il momento di dedicarci a quelli di Lotto e 10Lotto per completare il quadro di questa prima estrazione della settimana. In questo caso, per quanto riguarda la verifica delle schedine, vi suggeriamo di affidarvi al sito ufficiale del Lotto, ma c’è anche l’app My Lotteries a disposizione dei giocatori. In alternativa, c’è il Televideo. L’applicazione è disponibile per dispositivi elettronici come smartphone e tablet Android e iOS.

Peraltro, trovate la sezione dedicata alle estrazioni con il collegamento alla trasmissione Lotto in Diretta. Per quanto riguarda i risultati del Lotto sul Televideo, si tratta del servizio di teletext della Rai al termine delle operazioni di estrazione per visionare le estrazioni delle ruote, tra cui quella Nazionale, e verificare se i vostri numeri corrispondono a quelli vincenti. E proprio a questi vi lasciamo. Buona fortuna con Lotto, 10eLotto e Superenalotto!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 57 del 09/04/2024

5 – 11 – 13 – 14 – 15 – 23 – 27 – 33 – 41 – 42 – 43 – 47 – 59 – 62 – 65 – 69 – 70 – 77 – 79 – 87

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 33

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 33 – 87

Extra: 4 – 9 – 17 – 26 – 30 – 39 – 45 – 46 – 52 – 53 – 67 – 75 – 80 – 81 – 86

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 57 del 09/04/2024 BARI 33 87 27 4 9 CAGLIARI 42 23 13 39 43 FIRENZE 14 5 53 86 17 GENOVA 41 47 81 67 70 MILANO 69 59 47 26 62 NAPOLI 65 15 52 17 5 PALERMO 43 62 46 80 35 ROMA 27 79 86 30 31 TORINO 70 77 75 14 61 VENEZIA 5 11 77 45 79 NAZIONALE 28 43 10 39 19

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Avete vinto al Superenalotto? Ve lo starete chiedendo anche voi mentre si avvicina il momento dei numeri vincenti. L’attesa è finita, perché li abbiamo raccolti in diretta per consentirvi di verificare le vostre giocate, auspicando siano fortunate. Ma non finisce qui, perché ci sono altre strade da percorrere. Ad esempio, numeri vincenti, premi e la loro distribuzione per ogni categoria possono essere verificati sul sito ufficiale del gioco. Inoltre, è disponibile l’app ufficiale.

Ma non dimenticate che potete contare anche sulle ricevitorie Sisal, dislocate sul territorio. Nel caso in cui abbiate vinto, approfondite i dettagli del concorso. Più è alta la categoria di vincita, maggiore è il premio che viene distribuito. Se invece non avete vinto, allora non vi resta che ritentare la fortuna nei concorsi successivi, del resto il Jackpot milionario si accumula ad ogni estrazione e poi ci sono pure le altre categorie di vincita. Vi lasciamo allora ai numeri di Lotto, 10eLotto e Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 56 del 09/04/2024

Combinazione Vincente

58 45 23 15 51 31

Numero Jolly

60

Superstar

64

LOTTO E SUPERENALOTTO, COSA PUÒ SUCCEDERE DALLE NUOVE ESTRAZIONI?

Ha inizio il viaggio della dea bendata con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi. I numeri vincenti dell’estrazione sono “vicini”, quindi presto arriverà il momento discoprire se la propria giocata è fortunata e qual è l’eventuale premio. Intanto, ci sono le quote dell’ultimo concorso Sisal, che hanno premiato diverse città italiane. Partiamo dal Lotto, con la fortuna che ha baciato Barletta e Marmirolo, dove sono “piovuti” 216.600 euro. La città pugliese è stata protagonista anche per un’altra vincita, in questo caso di 21.660 euro. Ci sono state poi alcune vincite interessanti in Lombardia. Una da 23.750 euro a San Donato Milanese (Milano), invece direttamente nel capoluogo lombardo arrivano 14mila euro.

Premiata poi Canonica d’Adda (Bergamo) con 12.450 euro. Il Piemonte non è rimasto a guardare, anzi. Sono andati 45mila euro a Barge (Cuneo) e 27mila euro a Verbania. Ora le quote del 10eLotto. Premio di 24mila euro in Sicilia, per la precisione a Giarre, in provincia di Catania. Agipronews ha riportato anche le quote di venerdì, giorno in cui ha esultato la Lombardia. Ben 70mila euro ad Arluno (Milano), poi 25mila euro a Ventimiglia (Imperia) e 20mila euro a Ronago (Como) e a San Giustino (Perugia). Questo il podio dei premi. Ora tocca scoprire le ultime vincite al Superenalotto…

JACKPOT DEL SUPERENALOTTO SI IMPENNA A 87,1 MILIONI!

Il Jackpot del Superenalotto è volato a quota 87,1 milioni di euro per l’estrazione di oggi. Protagoniste non solo le ruote del Lotto e il gioco del 10eLotto, c’è una sestina a cui dare la caccia. Comunque, nel concorso di sabato sono stati centrati otto punti “5” da 26mila euro ciascuno. Ancor più alto è il bottino per chi ha centrato “4 stella”: è di 40.897 euro per ognuno dei due fortunati. Scendiamo a quota 3.230,00 euro, vinti da coloro che hanno centrato il “3 stella”. In questo caso le schedine fortunate sono 86. Passiamo ai 517 punti “4” che valgono un premio di 408,97 euro. Si scende a 100 euro per il “2 stella” che annovera 1.264 giocate vincenti.

Proseguiamo con le quote del Superenalotto, con le 19.729 vincite per i punti “3” da 32,30 euro. Il premio è di 10 euro per la categoria “1 stella” centrata da 8.879 schedine fortunate. Infine, il quadro si completa con 322.458 punti “2” da 6,14 euro e i 5 euro vinti da “0 stella”. In quest’ultimo caso le giocate premiate sono 22.861. L’ultimo “6” del Superenalotto risale al 16 novembre 2023, quando ha festeggiato Rovigo la vincita di 85,1 milioni di euro.

LOTTO E SUPERENALOTTO, L’ISPIRAZIONE DALLA SMORFIA NAPOLETANA

Non possiamo non soffermarci poi sulla Smorfia napoletana, che tra l’altro rappresenta anche un aiuto per coloro che non hanno trovato l’ispirazione per scegliere i numeri da giocare a Lotto, 10eLotto e Superenalotto. La tradizione partenopea prevede che così si possano interpretare i sogni, ma la si può usare per l’attualità. Prendiamo come esempio quanto accaduto a Vasco Rossi, che è rimasto bloccato nel traffico per i Colli Bolognesi con la sua moto. La scena è stata immortalata ed è finita sui social. Partiamo dal 40, la noia, che è ciò che suscita il traffico e che avrà provato lo stesso rocker.

E probabilmente c’entra pure 60, il lamento, che è l’altra reazione che sorge quando si resta bloccati in strada. Ma visto che il protagonista di questa vicenda è Vasco Rossi, allora c’è il 55, la musica, che è la sua grande passione. Infine, c’è il 72, lo stupore, che circonda tutta questa vicenda che abbiamo tirato in ballo in vista delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto.











