Lotto e 10eLotto, numeri vincenti/ Estrazioni di oggi 3 giugno 2020

LOTTO E 10LOTTO, LE ESTRAZIONI DI OGGI 3 GIUGNO 2020

Lotto e 10eLotto hanno “dato i numeri”, i numeri vincenti per questo concorso che prevede l’insolita estrazione del mercoledì a causa della Festa della Repubblica di ieri. Ed ecco ora questi numeri magici, capaci di trasformare la speranza in qualche soldo che se ben impiegato, ricordando anche gli ultimi, potrà davvero portare un po’ di sollievo. Ricordandovi di giocare responsabilmente e di controllare i vostri tagliandi in ogni caso anche in ricevitoria ecco i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto.

Estrazione 10eLotto n°66 del 03/06/2020

2 – 9 – 19 – 23 – 25 – 31 – 33 – 38 – 40 – 44 – 45 – 51 – 52 – 54 – 56 – 72 – 80 – 82 – 86 – 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 31

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 31 – 54

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n°66 del 03/06/2020 BARI 31 54 23 65 77 CAGLIARI 25 89 33 52 10 FIRENZE 44 2 15 55 90 GENOVA 52 19 86 46 51 MILANO 51 89 79 75 27 NAPOLI 9 56 35 85 28 PALERMO 38 86 19 61 41 ROMA 80 40 70 6 69 TORINO 31 72 82 50 20 VENEZIA 45 82 52 12 89 NAZIONALE 31 9 22 15 46

I RITARDATARI DI LOTTO E 10LOTTO

In attesa dei numeri vincenti del Lotto, diamo un’occhiata ai ritardatari, anche perché potrebbero regalarci delle sorprese nell’estrazione di oggi, mercoledì 3 giugno 2020. Il 38 su Genova non si è presentato neppure nell’estrazione di sabato, quindi ha proseguito indisturbato la sua fuga solitaria. Il re dei centenari quindi è salito a 150 concorsi di assenza. Al secondo posto c’è il 45 su Bari, che manca da 121 estrazioni. Al terzo posto, sul gradino più basso del podio, invece si piazza il 53 sulla ruota Nazionale, prossimo a diventare un numero centenario, visto che ha toccato i 99 concorsi di assenza dopo il forfait di sabato. Per quanto riguarda le combinazioni numeriche, Agipronews segnala il terno gemello (55-66-77) su Firenze, l’ambo vertibile (58-85) su Napoli, l’ambo gemello (55-66) su Torino, l’ambo gemello (77-88) su Venezia e pure l’ambo gemello (33-55) sulla Nazionale. (agg. di Silvana Palazzo)

Estrazioni di Lotto e 10eLotto oggi, mercoledì 3 giugno 2020. Un appuntamento insolito, visto che solitamente i numeri vincenti escono il martedì, giovedì e sabato, ma stavolta c’è da recuperare la mancata estrazione di ieri, saltata a causa della Festa della Repubblica italiana. E quindi Lotto e 10eLotto oggi sono protagonisti senza Superenalotto, la cui estrazione è stata invece anticipata a lunedì. Riparte l’assalto ai numeri vincenti, nella speranza di ottenere vincite importanti come nell’ultimo concorso. A Lamezia Terme (CZ) è stato realizzato un terno secco vincente, quindi è andato uno dei premi più alti dell’ultima estrazione: ha portato a casa una vincita di 22.500 euro. Poco più alto il premio andato invece a Paderno Dugnano (MI), dove sono stati vinti 22.756 euro giocati sulle sorti di un ambo e terno sulla ruota di Milano. Ma il sabato è stato fortunato anche per il 10eLotto: a Poggibonsi, in provincia di Siena, è stata realizzata una vincita da 100mila euro.

ESTRAZIONI LOTTO E 10LOTTO, LA SMORFIA NAPOLETANA

Pronti per conoscere i numeri vincenti di oggi del Lotto e di 10eLotto? Stasera potrebbero essere assegnati ricchi primi con la nuova estrazione. Ancora un po’ di attesa, poi scopriremo i numeri vincenti e i premi associati. Ma se si vuole fare una giocata dell’ultim’ora, senza però avere spunti e idee di quali numeri giocare al Lotto, può affidarsi alla Smorfia napoletana che è ricca di suggerimenti. Vi raccontiamo allora la storia di un fotografo e regista che ha fatto escursioni in Groenlandia per molte settimane all’anno. Durante uno dei suoi viaggi vide una pietra bianchissima. Quando si avvicinò però scappò. Non era una pietra, ma una volpe. Dopo trenta minuti, in cui si nascondeva e riappariva, si fermò e cominciò a seguirlo. Finì per sedersi vicino a lui per circa 20 minuti, ma dopo aver morso la sua macchina fotografica. Cosa ci dice la Smorfia napoletana? C’è il ragazzo che è rappresentato dal 15, ‘o guaglione. C’è poi il 72 per lo stupore, a maraviglia o magari 90, la paura, magari per aver visto un animale selvatico.



