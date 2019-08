LOTTO/ Estrazioni di oggi 16 agosto, 10eLotto: i numeri vincenti

LOTTO E 10ELOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 16 AGOSTO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto e 10eLotto di oggi venerdì 13 agosto 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 98/2019. Tempo di estrazione speciale per il Lotto e 10eLotto: i due giochi italiani ritorneranno in scena in occasione della Vigilia di Ferragosto. Un’ottima occasione per tentare di conquistare il podio e vincere bottini generosi. La vicinanza con la festività più attesa dell’estate tuttavia non ci permette ancora di conoscere i dati statistici sull’appuntamento di ieri. Dovremo attendere ancora qualche giorno prima che Agipro News condivida il risultato del concorso. Possiamo però fare alcune considerazioni per quanto riguarda le vincite regionali e la Top5 del Lotto. Come sanno bene tutti gli appassionati più curiosi, di solito il primo posto del podio viene registrato dalla Lombardia. Il primato però viene ceduto lo scorso sabato alla Campania, che centra un bottino di oltre 925 mila euro ottenuto con più di 22 mila biglietti vincenti. La Lombardia si piazza quindi seconda, ma solo per quanto riguarda l’ammontare finale di più di 714 mila euro. I tagliandi della regione infatti oltrepassano le 31 mila unità. Al terzo posto troviamo invece il Lazio con 15.315 vincite e un montepremi che sfiora i 460 mila euro, nonostante la Sicilia, che troviamo all’ottavo posto per le vincite, registri 17.694 biglietti fortunati. Segue l’Emilia Romagna con circa 428 mila euro e 12.496 vittorie, mentre il Piemonte si pazza in quinta posizione con 13.640 biglietti e meno di 400 mila euro in premi.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E 10ELOTTO

Lotto e numeri vincenti stanno per tornare nelle nostre case, grazie al concorso pre-Ferragosto che la Lottomatica ha scelto di regalare a tutti gli appassionati. Avete già scelto i numeri da giocare? E le schedine sono tutte completate? Un rapido controllo per assicurarci di non aver dimenticato nulla, soprattutto di registrare il nostro biglietto. Prima di incrociare le dita, assicuriamoci di non rimanere fuori dalla gara a premi. Se siamo ancora indecisi su quali numeri e ruote giocare, possiamo sempre affidarci alla smorfia napoletana. Un metodo antico che la nostra Rubrica tiene sempre in alta considerazione, soprattutto quando si tratta di proporvi dei numeri utili da giocare. Partiamo dalla notizia scelta per voi, forse un po’ datata ma di sicuro originale. Un giovane cinese ha ideato un suo personale sistema per viaggiare senza spendere troppo, soprattutto per dormire in alberghi oppure ostelli. Spesso infatti la sosta notturna rappresenta una delle spese più alte per chi viaggia, ma non per Liu Lingchao. Ha ideato infatti uan sorta di casa portatile con bambù e plastica, anche se nel suo caso l’obbiettivo non è farsi una vacanza in giro per il mondo, ma percorrere tutte le strade del suo Paese alla ricerca di lattine da rivedere e altro materiale da riciclare. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la casa, 71, il verbo portare, 66, la vacanza, 62, la Cina, 77, e la lattina, 9. Come Numero Oro scegliamo invece il bambù, 34.

