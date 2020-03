LOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 19 marzo: i numeri vincenti

LOTTO E 10ELOTTO, LE ESTRAZIONI DI OGGI: 19 MARZO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, 10eLotto di oggi giovedì 19 marzo 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 34/2020. I giocatori non smettono di sperare nella fortuna, soprattutto in un momento così difficile come quello che sta vivendo non solo il nostro Paese, ma anche tutto il resto del mondo. Ancora pochi minuti di attesa prima di scoprire i numeri vincenti di oggi: avete già dato un’occhiata alla statistica e ai dati rilevati lo scorso martedì? Agipro news ci aiuta a mantenerci aggiornata sulla classifica delle vincite, dove troviamo al primo posto il 10elotto con un giocatore di Roma che ha centrato 50 mila euro in premio grazie ad un 9 Oro. Segue Mirandola, in provincia di Modena, con un 9 da 20 mila euro e a parimerito con Santa Paolina, in provincia di Avellino, e Sciaccia, nell’Agrigentino, dove sono state realizzate vincite identiche. Il montepremi dello scorso appuntamento ammonta invece a quasi 7 milioni di euro, mentre il totale da inizio anno si aggira attorno agli 873,1 milioni di euro. Roma è protagonista anche della vincita più alta del Lotto, grazie ad un bottino da più di 22 mila euro imbroccato con un terno secco su Roma. Segue Putignano, nel Barese, con ben tre quaterne da più di 21 mila euro. Il montepremi distribuito da inizio anno è invece di 241,2 milioni di euro, mentre 4,2 milioni se teniamo in considerazione solo la singola estrazione.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E 10eLOTTO

La nostra Rubrica del Lotto ritorna anche oggi per parlarvi dei numeri da giocare e non solo dei numeri vincenti che l’estrazione di oggi ci rivelerà fra pochissimo. Molti giocatori infatti rischiano di rimanere all’esterno dei cancelli perchè indecisi su come compilare la propria schedina, come trovare i numeri utili per partecipare al concorso. La nostra Rubrica preferisce da tempo affidarsi alla saggezza della smorfia napoletana, a cui abbiamo chiesto di analizzare una notizia scelta per voi. Parliamo di un guinness dei primati molto particolare, che ci parla di Mary Allen Hardison, una donna che ha volato con il parapendio alla ‘tenera’ età di 75 anni. Il merito è del figlio della donna, che le ha trasmesso la passione per il volo e che le ha fatto comprendere come sia possibile fare qualsiasi cosa. Anche alla sua età! Soprattutto per continuare ad essere positivi e regalare il buonumore a tutti i conoscenti e ai propri affetti. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’anziana, 6, il volo, 58, l’età, 31, il numero 75, come gli anni della signora, e il figlio, 50. Per chi vuole tentare la fortuna al 10eLotto proponiamo invece il traguardo, 81.



© RIPRODUZIONE RISERVATA