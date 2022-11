Lotto/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 2 novembre, i numeri vincenti

LOTTO E 10eLOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 2 NOVEMBRE 2022

Le estrazioni di Lotto e 10eLotto con i loro numeri vincenti ritornano oggi, mercoledì 2 novembre 2022, auspicando che possano rivelarsi fortunate in occasione del concorso Sisal n. 131/2022. Mentre aspettiamo di leggere gli esiti odierni, diamo un’occhiato su ciò che è accaduto nelle estrazioni del Lotto e del 10eLotto nella serata di sabato 29 ottobre, quando è stata premiata la città di Milano: nel capoluogo lombardo sono stati infatti vinti 62.500 euro grazie alla combinazione 3-9-10-27 sulla ruota Nazionale del Lotto, con una giocata del valore di due euro. Sempre a Milano da segnalare una vincita al Lotto da 22.500 euro, arrivata in seguito al terno secco 22-77-90 sulla ruota di Venezia. Festa anche a Torino, dove sono stati vinti 47.500 euro con i numeri 3, 9 e 10 sulla ruota Nazionale del Lotto. Numerose vincite da 23.750 euro sono poi arrivate: la prima ad Acqui Terme (AL), sempre in Piemonte, dov’è stata centrata con la combinazione 5-11-17 sulla ruota del Lotto di Genova. Festa anche a Forlì, dove la medesima cifra è stata vinta con i numeri 4-5-40 sulla ruota del Lotto di Torino, e a Roma, dove la combinazione 8-10-82 sulla ruota del Lotto della Capitale ha portato una vincita da 23.750 euro. A Marano di Napoli vinti 21.660 euro con una giocata di soli due euro su tutte le ruote. La stessa cifra, sempre con una giocata su tutte le ruote del Lotto, è stata vinta a Pieve a Napole (PT). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 10,2 milioni di euro, per un totale di 888 milioni di euro da inizio anno.

Anche il 10eLotto ha incoronato la Lombardia, dove sono state registrate vincite per 160mila euro. La più alta del concorso arriva da Milano, con un 9 da 100mila euro, seguita da un 9 Oro da 50mila euro realizzato a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. Chiude Rozzano, in provincia di Milano, con un 7 Oro da 10mila euro. Si festeggia anche in Puglia, con vincite complessive dal valore di 90mila euro. A Galatone, in provincia di Lecce, vinti 50mila euro con un 9 Oro, mentre a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, e Taranto sono stati messi a segno due 9 da 20mila euro ciascuno. Da segnalare un altro 9 Oro da 50mila euro indovinato a Nichelino, in provincia di Torino. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23 milioni di euro, per un totale di oltre 3 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO E 10ELOTTO: COME INVESTIRE I SOLDI DELLE VINCITE

Come investire le eventuali vincite del Lotto e del 10eLotto, qualora i numeri su cui si è deciso di puntare si rivelino fortunati? Il sito internet Kickstarter può fornirvi alcuni suggerimenti utili, visto che si tratta di una piattaforma web sviluppata con l’intenzione di trovare idee in cerca di sostegno economico ed elaborate dai creativi di tutto l’orbe terracqueo.

Uno di essi si chiama “Y-Glasses”. Ecco la descrizione: “Abbiamo creato un design leggero e senza tempo, con montature in titanio flessibile, per garantire che i consumatori indossino gli occhiali per tutto il giorno senza provare alcun disagio. Essi sono un’estensione del vostro corpo, non un problema nascosto intorno a voi. Cerchiamo di andare oltre i limiti tradizionali dell’industria degli occhiali, incorporando nei nostri occhiali a Y l’aspirazione magnetica e le lenti multiple. Permetteteci di migliorare la qualità della vostra vita migliorando la vostra visione. La nostra soluzione personalizzata e completa affronta tutti i problemi comuni associati all’affaticamento degli occhi digitali, agli effetti della luce blu artificiale e allo stress visivo”.

SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E 10ELOTTO

Le estrazioni di Lotto e 10eLotto di oggi e la smorfia napoletana sono inevitabilmente legate a doppio filo ai numeri vincenti del giorno. Noi de IlSussidiario.net anche in data odierna, mercoledì 2 novembre 2022, vi diamo un suggerimento inerente ai numeri sui quali puntare.

Prendiamo dunque spunto da una notizia di attualità: l’anticiclone africano lascia e arriva l’autunno. Il debutto, dicono gli esperti, sarà da giovedì, con venti intensi e pioggia sul Nord-Ovest, per poi portarsi sul Triveneto in serata. Sulle Alpi scenderà la neve, inizialmente sopra i 1700-1800 metri. La perturbazione proseguirà la sua marcia verso le regioni tirreniche in nottata, facendo peggiorare il tempo su Toscana e Lazio con forti temporali. Nel fine settimana tra venerdì 4 e sabato 5 novembre le condizioni di maltempo, anche estremo, si faranno sentire al Centro-Nord e poi anche il Sud. Le temperature scenderanno rispetto a questi giorni: i valori massimi andranno sotto di 10°C, più fredde le minime. Al Nord, la colonnina del mercurio toccherà intorno i 5-8°C. Ma quali sono i numeri connessi a questa news? Esordiamo in questo senso con il numero 16 (clima), per proseguire quindi con il numero 65 (autunno). Ci sono poi il 38 (freddo), l’82 (pioggia) e il 68 (meteorologia).

