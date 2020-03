LOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 21 marzo: i numeri vincenti

LOTTO E 10ELOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 21 MARZO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, 10eLotto di oggi sabato 21 marzo 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 35/2020. Ultima estrazione settimanale per il Lotto e 10eLotto, sempre pronti a regalare tanti premi a tutti gli appassionati italiani. Ancora pochi minuti di attesa prima di scoprire i nuovi numeri vincenti e le combinazioni più fortunate. Rivediamo nel frattempo la statistica ufficiale grazie ai dati di AdiproNews e la classifica delle vincite per quanto riguarda l’estrazione dello scorso giovedì. In testa il Lotto con terno e ambo realizzati a Roma per un valore di 23,7 mila euro, seguito da un premio da 22,5 mila euro centrato invece a Terranuova Bracciolini (AR), grazie a cinquina, terno equaterna. Il montepremi dell’ultimo appuntamento ammonta invece a 4 milioni di euro. Per quanto riguarda il 10eLotto, il vincitore più fortunato è di Roma. Il bottino è di 20 mila euro indovinato grazie a 9 numeri su dieci giocati. Segue la provincia di Milano con Lainate e un tesoretto da 9 mila euro, mentre la combinazione prevede sei numeri vincenti su un totale di 10. Infine 5 mila euro per Bra, in provincia di Cuneo, mentre le vincite dell’intero appuntamento si aggirano sui 5,8 milioni di euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E 10ELOTTO

Il Lotto sta per aprire i battenti e tutti gli appassionati si trovano già sui blocchi di partenza, pronti a sfrecciare verso la meta finale. Alcuni però non hanno ancora le idee ben chiare su quali numeri giocare, quale combinazione scegliere per compilare il tagliando prima di convalidarlo. Se siete fra gli indecisi, non preoccupatevi: la nostra Rubrica e la smorfia napoletana vi possono aiutare a sciogliere questi nodi. L’oracolo partenopeo ci aiuterà infatti a conoscere i numeri collegati ad una notizia che abbiamo già selezionato per voi e che oggi ci parla di Nokia, il famoso brand di tecnologia. Sembra che da qualche tempo l’azienda stia lavorando con i ricercatori dell’Università di Southampton per unire fulmini e cellulari. Come? Semplicemente sfruttando l’energia del fenomeno naturale per ricaricare gli smartphone. Grazie ad un laboratorio creato ad hoc, gli esperti hanno creato dei fulmini artificiali e sono riusciti a trasferire una parte dell’energia prodotta in un trasformatore, collegato a sua volta al telefonino. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il telefono, 40, il fulmine, 44, l’energia, 35, il laboratorio, 63, e lo scienziato, 6. Per chi vuole giocare anche al 10eLotto, aggiungiamo come Numero Oro la ricerca, 76.



