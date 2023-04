Lotto/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 26 aprile, i numeri vincenti

LOTTO E 10ELOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 26 APRILE 2023

Il Lotto e il 10eLotto in questa nuova settimana tornano oggi, mercoledì 26 aprile, con un appuntamento “in ritardo” rispetto alle classiche estrazioni che avvengono ogni martedì. Similmente, il Superenalotto è stato estratto lunedì, mentre da giovedì si tornerà alla consuetudine, proseguendo infine con la terza ed ultima estrazione, sabato 29. Potrebbe dunque darsi che la Dea Bendata decida di premiare proprio oggi, in questa particolare ed unica estrazione, qualche fortunato giocatore, che auspichiamo sia tra i lettori di questo sito!

Mentre attendiamo che vengano estratti i numeri vincenti di oggi per il Lotto e il 10eLotto, però, recuperiamo quanto accaduto in occasione dell’ultima estrazione, avvenuta sabato 22 aprile, per entrambi i giochi. Partendo dal principale tra i due, ovvero il Lotto, sabato è stato protagonista la Lombardia, dove sono state segnate diverse vittorie. A Piadena Drizzona, in provincia di Cremona, è stata centrata una cinquina del Simbolotto, dal valore di 21.739 euro, mentre a Lecco sono stati vinti altri 14 mila ed a Busto Arsizio (Varese) altrettanti 13.500, entrambi grazie a tre ambi ed un terno. Il premio maggiore, invece, è stato vinto da un fortunato giocatore di Feltre, in provincia di Belluno, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna, valsi ben 31.250 euro! Complessivamente nell’ultima estrazione del Lotto sono stati vinti premi per 7,8 milioni di euro, che portano il totale annuale a 356 milioni.

10ELOTTO: SABATO 22 VINTI 23,8 MILIONI

Accantonati i risultati dell’ultima estrazione del Lotto, recuperiamo ora anche quanto avvenuto sempre sabato 22 aprile nell’ambio del 10eLotto. Il Veneto ha registrato i primi più alti, pari a quasi complessivamente 19mila euro con una vittoria da 11.265 a Venezia, grazie ad un “6 Extra”, ed una da 7.500 in provincia (esattamente a Pianiga), grazie ad un “6 Oro”. La terza posizione della classifica, invece, va a Reggio Emilia dove un punto da “7” è valso 6.400 euro ad un giocatore. Infine, la Campania si è aggiudicata complessivamente 11.300 euro, grazie ad un “1 Oro” segnato a Pompei dal valore di 6.300 euro, e ad un “7 Oro” dal valore di 5mila a Vico Equense. Complessivamente sabato nel 10eLotto sono stati vinti premi per 23,8 milioni, che portano il totale a quota 1,24 miliardi da inizio anno!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E 10ELOTTO

Ora, mentre attendiamo che vengano fatte le estrazioni odierne di Lotto e 10eLotto, a cui seguirà anche il Simbolotto, qualche giocatore, o aspirante tale, potrebbe essere indeciso sui numeri da giocare per la serata di oggi. A tal proposito, fortunatamente, ci viene incontro la smorfia napoletana che traduce in numeri dei sogni, delle notizie o anche delle sensazioni. Per fare un esempio, utile proprio per l’estrazione di oggi del Lotto e del 10eLotto, prendiamo il fatto che ieri, 25 aprile, si è festeggiata la festa della Liberazione, che segnò la fine della guerra e la cacciata dei nazifascisti dal nostro territorio. Nella smorfia, la guerra è associata al 56, mentre la festa è il 2. Similmente libertà e liberazione corrispondono al 74 e al 45, mentre i partigiani sono il 51.











