Lotto e 10eLotto, numeri vincenti/ Estrazioni di oggi, 27 dicembre 2019

LOTTO E 10ELOTTO: I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Lotto e 10eLotto hanno dato il loro responso e – seppur con qualche minuto di ritardo rispetto al consueto – i monopoli di Stato hanno diffuso i numeri vincenti. E allora, attendendo di poter tentare di mettere le mani sul Jackpot del Superenalotto – giorno in cui ci sarà comunque la consueta estrazione di Lotto e 10eLotto, dedichiamoci oggi a capire se e quanto sarà stata effettivamente felice l’intuizione di giocare i nostri numeri preferiti a Lotto e 10eLotto. Avete vinto? Ricordatevi di controllare in ogni caso il vostro tagliando anche in ricevitoria e fatecelo sapere! E ora ecco qui i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto.

Estrazione 10eLotto n°155 del 27/12/2019

11 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 23 – 29 – 32 – 40 – 43 – 47 – 58 – 61 – 66 – 74 – 80 – 82 – 86 – 88

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 17

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 17 – 80

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n°155 del 27/12/2019 BARI 17 80 82 48 81 CAGLIARI 29 58 19 90 24 FIRENZE 40 88 23 51 64 GENOVA 82 47 77 84 6 MILANO 16 43 85 19 56 NAPOLI 32 15 34 37 80 PALERMO 74 66 85 73 78 ROMA 11 86 53 17 2 TORINO 20 61 54 38 90 VENEZIA 66 86 65 58 35 NAZIONALE 82 72 33 44 40

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

I RITARDATARI DI LOTTO E 10ELOTTO

In attesa della nuova estrazione del Lotto, non può mancare la nostra consueta analisi relativa ai numeri ritardatari del gioco che appassiona migliaia di italiani. Chi continua a farsi attendere alla vigilia del nuovo appuntamento speciale? Dopo l’estrazione della Vigilia di Natale la situazione è mutata di poco poiché il numero 22 si è confermato ancora una volta il maggior ritardatario nel Lotto, arrivando ad una latitanza lunga ormai 146 concorsi. A breve distanza, subito alle sue spalle, si piazza l’8 sulla ruota di Milano. Occorre scendere giù fino a 112 turni saltati per incontrare il numero 7 su Bari che occupa la terza posizione nella top five dei ritardatari nel Lotto. Completa la rosa il 38 sulla ruota genovese, il quale proprio nell’ultimo concorso ha inaugurato le 100 assenze e l’81, che invece si avvicina a grandi passi verso le tre cifre, attualmente fermo a 87 turni mancanti. Secondo Agipronews, inoltre, per gli ambi più ritardatari delle serie classiche si segnala la cadenza 5 su Genova da 73 concorsi. Tra le decine, la 50-59 sulla ruota di Milano è attesa da 35 concorsi, mentre chiude la serie di assenze sul piano delle figure la 6 su Torino, da 44 estrazioni. (Agg. di Emanuela Longo)

LOTTO E 10ELOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 27 DICEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto e 10eLotto di oggi giovedì 27 dicembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 155/2019. La festa più attesa dell’anno è già passata, ma ora si punta al giorno di Santo Stefano per riuscire a centrare i premi di entrambi i giochi italiani. Purtroppo la statistica è ancora in lavorazione e dovremo attendere un po’ di tempo prima di scoprire quali vincite sono state realizzate nello scorso appuntamento. Tutto ciò non vale invece per le vincite regionali, dato che il gioco del Lotto ci ha già svelato i risultati migliori. Chi si è aggiudicato un posto nella Top 5? Ancora una volta la Lombardia si piazza in prima posizione con oltre 1,1 milioni di euro in premio, totalizzati con 34.450 vincite. In seconda posizione troviamo invece la Campania, ma solo per quanto riguarda l’ammontare di più di 929 mila euro, mentre le 12.573 vittorie registrate non si avvicinano ai 18.153 tagliandi vincenti conquistati invece dal Veneto. Quest’ultimo tuttavia si posiziona solo al sesto posto per quanto riguarda i premi. Al terzo gradino del podio troviamo invece il Lazio con 704.503 euro in premi e 14.218 vittorie, mentre il Piemonte raggiunge la soglia di 14.513 vincite ed un bottino da 550.590 euro. Infine abbiamo la Sicilia con 13.021 biglietti fortunati ed un totale di 498.120 euro come montepremi regionale.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E 10ELOTTO

Il Lotto sta per svelarci i numeri vincenti e i premi distribuiti nel concorso di questa sera. Mancano ancora alcune ore e i ritardatari dovranno presto rispondere alla chiamata, per evitare di rimanere fuori dal gioco. Non sono gli unici però a trovarsi in difficoltà, dato che c’è ancora qualcuno a caccia di numeri da giocare, indeciso su quale combinazione scegliere per sfidare la Dea Bendata. Non si tratta tra l’altro solo di appassionati inesperti, ma anche di giocatori alla ricerca di una schedina utile per aumentare le probabilità di vittoria. La nostra Rubrica è pronta per darvi il consueto consiglio grazie alla smorfia napoletana ed una notizia che abbiamo selezionato per voi. Parliamo di travestimento per scoprire la storia di un poliziotto americano, che si è travestito da donna Amish per riuscire a localizzare un esibizionista con tormentava i bambini della comunità. Il Sergente Adams però si è spinto ancora più in là: dopo aver catturato il sospettato, ha deciso di rendere pubblica la foto che lo ritraeva con il travestimento a scopo preventivo. La sua speranza era infatti che potenziali molestatori venissero scoraggiati nel mettere in atto tali reati. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la polizia, 53, il travestimento, 20, la copertura, 89, il maniaco, 42, e l’inganno, 44. Come Numero Oro per gli amici del 10eLotto scegliamo invece la donna, 21.



© RIPRODUZIONE RISERVATA