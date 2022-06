Lotto/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 3 giugno, i numeri vincenti

LOTTO E 10ELOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 3 GIUGNO 2022

Prima estrazione del mese di giugno per Lotto e 10eLotto, ma non nei giorni “tradizionali”. Avrete infatti notato che ieri non c’è stato il consueto appuntamento con la fortuna. La Festa della Repubblica si è presa la scena, quindi il concorso Sisal n. 66/2022 è slittato ad oggi, venerdì 3 giugno 2022. Domani ci sarà ovviamente quello del sabato, ma concentriamoci su oggi. Lotto e 10eLotto si presentano da soli, senza il Superenalotto che invece sarà protagonista domani e lunedì prima che tutto torni alla normalità. Passiamo ora alle quote. Il concorso del Lotto di martedì ha premiato Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove sono stati vinti 97.500 euro con tre ambi e un terno. Ma a rendere fortunata la Campania anche un fortunato giocatore di Napoli, che ha centrato tre ambi e un terno vincendo 11.875 euro. In base a quanto riportato da Agipronews, la seconda vincita più alta del concorso è stata registrata a Bassiano (Latina), da 50.596 euro, con sei ambi, quattro terni e una quaterna con opzione LottoPiù sulla ruota di Roma.

Roma invece grazie al Lotto ha fatto poker, perché nella Capitale sono state centrate quattro combinazioni vincenti: una da 32.250 euro con tre ambi e un terno proprio sulla ruota laziale, due da 13.125 euro per tre ambi e un terno sulla ruota di Cagliari, poi tre ambi e un terno, sempre sulla ruota sarda, da 10.500 euro. A festeggiare anche a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), con un premio da 25mila euro con tre ambi e un terno, e a Monteroni di Lecce, dove invece è stata realizzata una vincita da 21.660 euro con sei ambi, quattro terni e una quaterna con opzione LottoPiù su tutte le ruote. L’ultima estrazione del Lotto, dunque, ha distribuito 10,4 milioni di euro, per un totale di 446 milioni euro dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DEL 10ELOTTO

Passiamo ora all’analisi delle quote del 10eLotto relative al concorso di martedì, in attesa di scoprire quelle di oggi con i nuovi numeri vincenti. L’ultima estrazione ha premiato la Toscana, visto che sono state realizzate vincite per 280mila euro. Quella più alta di giornata e dell’anno è stata realizzata a Firenze, con un 9 Oro da 250mila euro. Segue un 8 Oro da 30mila euro sempre a Firenze. A far festa anche la Lombardia con quattro vincite per un totale di 68 mila euro. Per quanto riguarda Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, è stato realizzato un 8 Oro da 30mila euro, mentre a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, è stato centrato un 9 da 20 mila euro. Invece da Bergamo e Milano arrivano due vincite da 9 mila euro con un 4 e un 3. Da segnalare anche due 9 Oro da 50 mila euro centrati a Priverno (Latina), e Napoli. Passiamo alla Calabria, dove sono stati vinti in totale 40 mila euro tra San Nicola Arcella e Marano Marchesato (Cosenza) con un 9 e un 8 Doppio Oro. Pertanto, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,2 milioni di euro, nel complesso oltre 1,5 miliardi da inizio anno.

I NUMERI RITARDATARI DEL LOTTO

Ora invece è il momento di fare il punto della situazione con i numeri ritardatari del Lotto. Quindi, è tempo di statistiche in base a quanto accaduto nel concorso di martedì. Il 15 su Cagliari resta per ora al comando della classifica dei ritardatari con le sue 125 assenze. C’è poi il 58 su Torino, al secondo posto con 110 ritardi. Di conseguenza, al terzo posto c’è il 45 sempre su Torino, al gradino più basso del podio con 102 assenze. Fuori dal podio il 45 su Palermo, che è diventato centenario. Quindi, a completare la top five il 44 su Milano, che centenario non è visto che non si vede da 98 concorsi. Per quanto riguarda gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 4 su Milano manca da 41 turni. Tra le decine la 70-79 su Milano non si vede da 79 turni, invece tra le figure la 3 su Palermo assente è da 51 turni.

LA SMORFIA NAPOLETANA DEL LOTTO

Per il consueto appuntamento con la Smorfia Napoletana non ci affidiamo ad un caso di cronaca. Stavolta l’ispirazione ci arriva dalla Festa della Repubblica di ieri, che è pure il motivo per il quale l’estrazione è slittata ad oggi. Dunque, c’è 1 che nella tradizione partenopea è il numero associato all’Italia. Il 12 invece è ‘o surdate, il soldato, come quelli che abbiamo visto alla tradizionale parata militare, molti dei quali ragazzi, guaglioni per dirla alla napoletana, 15. Chiaramente non può mancare il 20, ‘a festa, visto che ieri è stata celebrata la nascita della nostra Repubblica. Che dire allora dell’82, ‘a tavula ‘mbandita, la tavola imbandita, quella che tradizionalmente caratterizza il pranzo in questo giorno di festa. Dunque, sull’onda di questa ricorrenza, potete scegliere tra questi numeri, pescarne qualcuno per la vostra giocata in vista dell’estrazione del Lotto che si tiene eccezionalmente oggi proprio per la festa di ieri. E magari potrebbe portarvi proprio bene, chissà…











