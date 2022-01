Lotto/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 7 gennaio, i numeri vincenti

LOTTO E 10ELOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 7 GENNAIO 2022

Venerdì speciale, quello di oggi 7 gennaio 2022, dedicato alle estrazioni di Lotto e 10eLotto valevoli per il concorso Sisal n. 3/2021. In occasione della giornata dell’Epifania che si è celebrata ieri, infatti, come spesso accade i tradizionali giochi di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono stati posticipati. Prima di scoprire quali saranno i nuovi numeri vincenti, ecco cosa è accaduto nell’ultima estrazione del Lotto, che ha premiato la Toscana. Un giocatore di Massa ha infatti indovinato il terno secco 23-38-42 sulla ruota di Firenze, vincendo 45mila euro. Grande festa anche in Piemonte con un premio da 29mila euro, tra cui una vincita da 13.500 euro a Torino. In totale l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito in tutta Italia premi per 5,3 milioni di euro.

Occhio al 10eLotto, che si prepara all’estrazione speciale di questo venerdì. Ma cosa è accaduto nel precedente appuntamento? Ad essere premiato è stato il Veneto dove in provincia di Vicenza, a Torrebelvicino, un fortunato concorrente ha centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro con una giocata da 3 euro su un’estrazione frequente. Festa anche a Concesio, in provincia di Brescia, con un 9 da 20mila euro, e a Balvano, in provincia di Potenza, con un 3 Oro da 13mila euro. La serata ha portato a distribuire in tutto il Paese un totale di 12,7 milioni di euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER IL LOTTO

Ed eccoci giunti come da tradizione al nuovo appuntamento all’insegna della Smorfia Napoletana. Ciò che ha in comune con i giochi di Lotto e SuperEnalotto è il fascino per i numeri. Come trarne ispirazione per mettere in gioco alcune delle cifre estrapolate? Non ci resta che prendere in esame una notizia di stretta attualità e confidare nella smorfia napoletana.

Oggi vi parliamo di una triste notizie che ha colpito Tiziano Ferro, il celebre cantante. Su Instagram, si è mostrato in lacrime dove ha dato il suo addio a Jack, l’amico a quattro zampe che aveva adottato con il marito solo un anno fa. “Ti chiamavo Il ragazzo con tre cuori: due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più”, ha scritto il cantante. Dopo Beau, dunque, anche Jack ha lasciato troppo preso la coppia di padroni che lo aveva adottato con estremo amore. Ed ecco i numeri tratti da questa notizia: cantante 32, cane 6, cane morto 40, lutto 15, lacrime 69, tristezza 51.

