Lotto/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 9 dicembre, i numeri vincenti

LOTTO E 10ELOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 9 DICEMBRE 2022

Con 24 ore di ritardo per via della festività dell’Immacolata Concezione, le estrazioni di Lotto e 10eLotto, con i loro numeri vincenti, animano il concorso Sisal numero 147 in programma oggi, venerdì 9 dicembre 2022. Numerosi giocatori sognano di poter festeggiare una vincita inaspettata, magari capace di rimpinguare le casse familiari in vista dello shopping natalizio per i regali del 25 dicembre. Ma cosa è successo in occasione dei sorteggi di martedì 6 dicembre? In tale circostanza, il Lotto ha premiato Cefalù, in provincia di Palermo, ove sono stati vinti 124.750 euro con la combinazione 11-22-49-72 sulla ruota di Venezia, grazie a una giocata di soli 3 euro. Non sono finite qui le vincite in Sicilia: a Ravanusa, in provincia di Agrigento, sono stati vinti infatti 45mila euro con il terno 10-18-72 sulla ruota di Palermo. A Petacciato, in provincia di Campobasso, va segnalata una vincita del valore di 23.750 euro, ottenuta con i numeri 76-77-79 sulla ruota di Firenze. A Margherita di Savoia sono stati vinti invece 21.250 euro con la combinazione 6-36-47 su tutte le ruote. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,2 milioni di euro, per un totale di 992 milioni di euro da inizio anno.

Volgendo quindi lo sguardo al 10eLotto, segnaliamo che la fortuna ha scelto di incoronare il Veneto sabato scorso, con vincite complessive per 120mila euro: la più alta è stata centrata ad Altivole, in provincia di Treviso, dove un giocatore ha indovinato un 8 Doppio Oro da 100mila euro. A Vigo di Cadore, in provincia di Belluno, sono stati vinti altri 20mila euro con un 8 Doppio Oro. Doppietta anche in Lombardia, con un 9 Oro da 50mila euro a Rho, in provincia di Milano, e altri 20mila euro conquistati grazie a un 9 nel capoluogo, per un totale di 70mila euro. Festa a Pompei, in provincia di Napoli, con un 7 Oro da 25mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,4 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

LOTTO E 10ELOTTO: COME INVESTIRE I SOLDI DELLE VINCITE

Come investire gli introiti che potrebbero essere incamerati per mezzo di eventuali vincite al Lotto e al 10eLotto, qualora i numeri su cui si è deciso di puntare si rivelino fortunati? La piattaforma telematica Kickstarter può fornirvi alcuni suggerimenti utili in questo senso, considerato che si tratta di un sito sviluppato con l’intento di sostenere idee in cerca di supporto finanziario ed elaborate dai creativi di tutto l’orbe terracqueo.

SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E 10ELOTTO

La smorfia napoletana si interseca con le sfumature di significato attribuibili ai numeri vincenti di oggi, venerdì 9 dicembre 2022, del Lotto e del 10eLotto. Proviamo quindi anche noi de IlSussidiario.net a fornirvi uno spunto utile per mezzo di quello che viene ritenuto un vero e proprio oracolo da parte di tutti gli scommettitori, nella speranza che possa portarvi in dote ricchi premi.

Muoviamo allora i nostri passi da una notizia di attualità, riportata da Rai News: il Parlamento Ue ha siglato con gli Stati membri un accordo senza precedenti per vietare l’importazione di prodotti che contribuiscono alla deforestazione come cacao, caffè, soia, ma anche olio di palma, legno, carne bovina e gomma, oltre a diversi materiali correlati. La nuova legge sui prodotti senza deforestazione richiederà alle aziende di verificare e pubblicare una dichiarazione di due diligence, che attesti che i beni da loro venduti nell’Ue non hanno contribuito alla deforestazione o al degrado forestale, non solo in Europa ma ovunque nel mondo, dopo il 31 dicembre 2020. Ma quali sono i numeri connessi a questa news? Esordiamo in questo senso con il numero 7 (parlamento), per proseguire quindi con il numero 74 (foresta). Ci sono poi il 40 (natura), l’84 (ambiente) e il 37 (rispetto).

