LOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 9 dicembre: i numeri vincenti

LOTTO E 10ELOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 9 DICEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto e 10eLotto di oggi mercoledì 9 dicembre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 129/2020. Prima, però, diamo un’occhiata ai risultati del fine settimana: come riportato da agipronews.it, la vincita più alta dell’ultimo gioco del Lotto è stata centrata in Valle D’Aosta, a Pont Saint Martin. Un fortunato giocatore ha vinto infatti un totale di 14.250 euro con una giocata complessiva da 6 euro sui numeri 3-30-66 che gli sono valsi tre ambi e un terno sulla ruota di Torino. La seconda vincita di giornata è stata realizzata invece a Pellezzano, in provincia di Salerno, dove un anonimo ha vinto 12.450 euro; terzo posto per gli oltre 11mila euro vinti a Crema. E il 10eLotto? La ribalta spetta di diritto al giocatore di Marano di Napoli che ha centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro con una puntata da 3 euro. Vincita importante anche ad Altamura, con un 8 Oro da 50mila euro, così come a Sarno, in provincia di Salerno, dove un 6 Oro ha regalato una vincita da 20mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Quando mancano poche ore alle estrazioni di Lotto e 10eLotto siete ancora indecisi sui numeri da giocare? Non disperate! La nostra rubrica è qui apposta darvi qualche consiglio. Ve lo diciamo subito: dalla nostra non abbiamo la sfera di cristallo ma la Smorfia Napoletana. Cominciamo: abbiamo da poco superato l’8 dicembre, allora perché non giocare il numero 8 e il 12 in rappresentanza dell’ultimo mese dell’anno? Per i credenti, d’altronde, questo non è un giorno come gli altri: si festeggia infatti l’Immacolata Concezione di Maria. Un motivo in più per puntare sul numero 8, associato alla figura della Madonna, ma anche sul 33, il numero di Cristo. Con la celebrazione si entra a tutti gli effetti nel periodo del “Natale”, numero 25, e da tradizione, soprattutto al Sud, non è un caso che proprio in questa data le famiglie decidano di allestire “l’albero”, numero 40. Insomma, comincia un momento dell’anno di “fede”, numero 4, e “speranza”, numero 57.



© RIPRODUZIONE RISERVATA