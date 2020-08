LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 1 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 1 AGOSTO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 1 agosto 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 74/2020. Ultimo appuntamento della settimana per Lotto e 10eLotto: quali saranno i numeri vincenti di oggi? Un nuovo concorso in arrivo e la possibilità di vincere uno o più premi grazie ai due giochi italiani. In attesa dell’estrazione di stasera, rivediamo la statistica ufficiale grazie ai dati di Agipro News e scopriamo la classifica delle vincite dello scorso giovedì. In testa il Lotto con una vincita da più di 216 mila euro realizzata a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Si tratta di una vincita che ha premiato una combinazione sulla Nazionale, tra l’altro identica a quanto realizzato lo scorso 25 luglio da un altro fortunello. In seconda posizione troviamo invece un giocatore di Tortolì, in provincia di Nuoro, con un bottino da 25.600 euro, seguito da un appassionato di Arzano, nel Napoletano, che si è portato a casa un ambo secco sulla Nazionale del valore di 25 mila euro. Per il 10eLotto ci spostiamo a Lecce, dove un partecipante ha realizzato 60 mila euro con un 8 Oro. In seconda posizione troviamo Milano e Policoro, in provincia di Matera, con un doppio 9 Oro del valore di 50 mila euro ciascuno. Infine Verona con un tesoretto da 40 mila euro legato ad un 9. Il montepremi annuale sale a circa 1,5 miliardi di euro, di cui 19,1 milioni realizzati nel singolo appuntamento.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot e SuperEnalotto ci terranno compagnia anche in questa serata dedicata al concorso della Sisal. Ancora premi in arrivo e nuovi numeri vincenti: ci sarà anche il montepremi fra i tesoretti riscossi dagli appassionati? Prima di scoprirlo rivediamo la statistica ufficiale: in testa alla classifica delle vincite troviamo il 4+ da oltre 15 mila euro centrato da tre giocatori e seguito dai quasi 14 mila euro che il 5 ha regalato ad 11 fortunelli. Ridotto anche il premio del 3+, del valore di 1.571 euro e associato a 130 biglietti fortunati, mentre il 4 dona i suoi 150,27 euro a 1.018 giocatori. Le vincite legate al 3 sono invece 29.297 e il bottino da 15,71 euro a testa, mentre il 2 si ferma a 5 euro tondi e premia 366.219 partecipanti. A parimerito quindi lo 0+ con premio identico e 16.108 appassionati, mentre l’1+ regala 10 euro a ciascuno dei suoi 8.476 vincitori. Infine il 2+ da 100 euro: i fortunelli sono 1.536 in tutto.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot si stanno preparando al nuovo concorso, così come tutti gli appassionati della Sisal. La nuova estrazione ci rivelerà fra pochissimo quali saranno i premi maggiori distribuiti nel corso della gara e soprattutto se la sestina spunterà fra i numeri esatti. Il pensiero dei giocatori però va al taglio del nastro, quando finalmente potranno inaugurare il loro bottino. Come spendere al meglio la prima fetta del tesoretto? Una domanda a cui la nostra Rubrica ha scelto di rispondere con l’aiuto di KickStarter e ai numerosi progetti che ogni giorno vengono lanciati sulla sua piattaforma. Oggi parliamo di Skadu, un valido aiuto per tutti gli amanti delle pulizie. Skadu permette infatti di migliorare i tempi di pulizia e anche il risultato, il tutto in pochissimi secondi e senza olio di gomito. Dotato di diverse spazzole rotanti e di un motore silenzioso, Skadu diventerà il compagno ideale per pulire ogni tipo di superficie. A prescindere dal tipo di sporco! Il goal da raggiungere in 33 giorni è di circa 4 mila euro: la bella notizia è che anche se l’asta non è ancora conclusa, i versamenti registrati finora superano i 64 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti sono pronti per dare il via ad una nuova estrazione. Questa sera, tutti i giocatori italiani si riuniranno di fronte agli schermi per assistere al concorso e scoprire chi si porterà a casa le vincite più fortunate. Qualcuno però rischia di rimanere fuori dai giochi e il motivo è molto semplice: avete già trovato i numeri da giocare? Se siete ancora in alto mare, potete sempre leggere la nostra Rubrica e scoprire il nostro consiglio. La smorfia napoletana ci svelerà anche oggi quali numeri si nascondono dietro ad una notizia che abbiamo selezionato per voi e che ci parla di natura. Sembra che un fotografo e sua moglie abbiano deciso di acquistare diversi terreni che si trovano nelle vicinanze di una famosa riserva in Rajasthan e che poi li abbiano offerti alla natura. Il loro intento era di dare la possibilità alla foresta di ricrescere indisturbata e offrire ancora un valido rifugio per felini e animali selvatici. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il fotografo, 89, la moglie, 11, la foresta, 74, il terreno, 14, e la natura, 40. Se volete partecipare anche all’estrazione del 10eLotto, proponiamo come Numero Oro il regalo, 3.



