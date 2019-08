LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 1 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 1 AGOSTO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 1 agosto 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 92/2019. Secondo appuntamento della settimana per il Lotto e 10eLotto e il primo in assoluto se consideriamo il mese di agosto. L’estate è già scoppiata e molte famiglie italiane sono in vacanza, mentre altre si preparano per partire in vista di Ferragosto. Se la partenza fosse collegata ad una vincita inaspettata, magari nell’estrazione di oggi, non sarebbe di certo un male! Intanto dobbiamo accontentarci della statistica precedente, che ci svela come sempre tramite le pagine di Agipro News, quali sono stati i più fortunati nell’appuntamento dello scorso martedì. In prima fila il giocatore fiorentino che ha indovinato un terno del valore di più di 28 mila euro. Seguono Silvano d’Orba, in provincia di Avellino, e Torino con una doppia vincita da 14.750 euro. Sempre Torino per la terza posizione e in coppia con Modena, dove due appassionati hanno centrato 14 mila euro ciascuno. Il montepremi totale invece ammonta a 7 milioni di euro. Per il 10eLotto invece il vincitore più fortunato è della provincia di Lecce, di Gallipol. Il bottino da 25 mila euro è legato a un 6 Oro. Roma si piazza in seconda posizione con tesoretto da 20 mila euro grazie a un 9, mentre la provincia di Brescia, nello specifico Nave, premia un partecipante con un 6 Oro del valore di 12.500 euro. Interessante anche il quarto posto, dove troviamo quattro vincite da 10 mila euro. I vincitori sono di Volvera, in provincia di Torino, Voghera, in provincia di Pavia, Rende, nel Cosentino, e Biandronno, in provincia di Varese.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

199,4 milioni di euro per il Jackpot di questa sera e una nuova estrazione del SuperEnalotto che potrebbe cambiare le sorti per tutti gli appasionati in gara. Il mese di agosto potrebbe soddisfare le aspettative dei giocatori della Sisal, mentre le quote secondarie sono ritornare ancora una volta in scena con i bottini più corposi. Di nuovo presente infatti il 5+ nell’appuntamento dello scorso martedì, con premio che supera gli 872 mila euro ed un unico vincitore. Seguono gli oltre 70 mila euro assegnati dal 5 a quattro vincitori, mentre altri quattro appassionati registrano più di 26 mila euro con il 4+. In discesa invece il 3+, con tesoretto da 2.043 euro destinato a 218 giocatori, mentre 260,50 euro per il premio del 4, indovinato da 1.096 partecipanti.I tagliandi vincenti legati all’estrazione del 3 sono in tutto 42.201, mentre il premio è da 20,43. Infine il 2, che ritorna a quota 5 euro e premia 587.525 giocatori. Ancorato alla stessa base, lo 0+ regala i suoi 5 euro a 41.649 vincitori, mentre 20.258 appassionati ricevono il premio da 10 euro grazie all’1+. Infine 100 euro come sempre per i tagliandi vincenti che registrano il 2+, in tutto 3.543.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto è pronto per aprire le porte ad una nuova estrazione e far spazio al Jackpot che oggi potrebbe consegnarsi nelle mani di uno degli appassionati. I giocatori sono ancora in attesa del botto estivo, pronti a raccogliere il tesoro del gioco della Sisal in qualsiasi momento. Il lieto fine potrebbe esserci già questa sera, grazie ai numeri vincenti che ci verranno regalati dal nuovo appuntamento. E rimanendo in tema di vincite e soprattutto di spese, non possiamo che pensare a come investire la prima quota del nostro bottino: avete già trovato un progetto interessante che soddisfi i vostri desideri? La nostra Rubrica ha già selezionato un’idea da proporvi grazie alle iniziative lanciate sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter. Oggi vi parliamo di Flit-16, una bicicletta di nuova generazione, leggera, compatta e ideale sia per le corse su strade impervie sia per le passeggiate in città. Montabile in soli dieci secondi e con ruote che sfidano i percorsi più accidentati, Flit-16 è la bicicletta elettrica che ti aiuterà a sconfiggere il traffico per correre in tutta velocità verso la meta prestabilita. Trasportabile in auto, mezzi pubblici e pronta all’uso, con una batteria che assicura un percorso di 50 km con un’unica ricarica. Il goal da raggiungere invece in 37 giorni è di circa 30 mila euro, ma la bella notizia è che gli investimenti finora hanno già superato la soglia dei 102 mila.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto e numeri vincenti saranno al tavolo della fortuna anche questa sera, con un nuovo concorso che promette scintille. Gli appassionati hanno già attivato il conto alla rovescia e non vedono l’ora di scoprire le combinazioni vincenti, soprattutto in previsione dei bottini che porteranno a casa. Ormai tutti gli aspiranti vincitori sanno bene che l’unico modo per assicurarsi una vittoria finale è riuscire a registrare una o più schedine. Alcuni però lasciano che l’indecisione li freni prima del tempo, rischiando così di non partecipare affatto al concorso. La nostra Rubrica vuole aiutarvi proprio in questo, grazie alla smorfia napoletana e una notizia che abbiamo scelto per voi. Oggi parliamo di té, una bevanda amata in tutto il mondo e in particolare a Londra. Ed è proprio nella capitale britannica che un locale ha scelto di specializzarsi in questa gustosa bevanda per lanciare una sua versione innovativa. Un’idea che ha entusiasmato subito gli intenditori: grazie a particolari dispositivi, il té non andrà consumato in modo tradizionale, ma si potrà inalare per percepirne aroma e profumo. I vaporizzatori sono stati lanciati ormai sei anni fa e sembra proprio che l’iniziativa abbia prodotto risultati interessanti. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il tè, 5, il vapore, 31, l’intenditore, 47, la il profumo, 59, e Londra, 66. Come Numero Oro scegliamo invece l’aroma, 16.



