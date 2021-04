LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 1 aprile: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 1 APRILE 2021

In concomitanza con il primo giorno di aprile, si rinnova l’appuntamento con le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto: manca ancora qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti del concorso Sisal numero 39/2021! Come da tradizione, alla vigilia del secondo appuntamento della settimana, quello centrale, procediamo con la scoperta dei dati relativi al precedente concorso del Lotto e forniti da Agipronews. A festeggiare nel passato appuntamento è stata la provincia di Padova ed in particolare Albignasego, dove è stata centrata la vincita maggiore dell’ultimo concorso di marzo: il fortunatissimo concorrente ha eseguito una puntata sulla ruota di Napoli realizzando ben sei ambi, quattro terni e una quaterna per una vincita complessiva di oltre 50 mila euro! Tra le altre vincite alte della serata, quelle realizzate a Genova e Roma di circa 32 mila euro. In totale nel concorso dello scorso martedì sono stati vinti 5,5 milioni di euro mentre dall’inizio dell’anno i premi distribuiti sono di quasi 300 milioni.

Come è andata invece con il gioco 10eLotto? Ve lo sveliamo subito! A festeggiare è stata la provincia di Alessandria: a Pontecurone, infatti, un fortunato giocatore ha centrato la vincita da 250 mila euro con una giocata di appena 3 euro indovinando 9 numeri ed il numero oro. La vincita è stata realizzata con una giocata abbinata alla modalità frequente. Nel corso del medesimo appuntamento sono state centrate anche due vincite da 50 mila euro ciascuna realizzate a L’Aquila e a Simaxis, in provincia di Oristano. In totale sono stati vinti 33 milioni di euro, mentre dall’inizio dell’anno si è superato abbondantemente il miliardo di euro.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

La serata di oggi, giovedì 1 aprile, non sarà dedicata unicamente al gioco del Lotto e del 10eLotto. Spazio anche all’immancabile SuperEnalotto, che per tre volte a settimana appassiona i numerosi concorrenti. Ciò che contribuisce ad alimentare curiosità ed interesse attorno al gioco è l’assenza prolungata del “6” che anche nel concorso di martedì si è fatto desiderare. La mancanza della combinazione vincente ha contribuito ad aumentare sempre di più il jackpot facendolo volare a quota 129,9 milioni di euro, rappresentando il settimo premio nella storia del gioco. Tuttavia, dopo l’ultima estrazione sono stati ben cinque i fortunatissimi concorrenti che centrando il “5” si sono portati a casa il premio di 40 mila euro. La serata è stata particolarmente fortunata anche per un 4Stella da 38 mila euro. Ricordiamo che l’ultimo “6” degno di nota del valore di 59 milioni di euro fu centrato a Sassari, in Sardegna, la scorsa estate, esattamente il 7 luglio 2020. Intanto Agipronews fa sapere che nel primo trimestre dell’anno è di oltre 389 milioni di euro la raccolta di SuperEnalotto e Superstar.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Con un jackpot super milionario reso possibile dal SuperEnalotto, diventa impossibile non pensare a come poter investire l’eventuale vincita da quasi 130 milioni di euro. Dopo aver realizzato piccoli e grandi sogni tra cui il famoso “mattone” tanto caro agli italiani, come poter impiegare tutto il denaro? Certamente ci sarà spazio per investimenti, risparmi e beneficienza ma se volete sostenere dei progetti particolari nei quali credete fermamente, allora la piattaforma Kickstarter potrebbe contenere proprio quello che fa per voi. Ecco il nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata dalla quale oggi estrapoliamo un nuovo progetto: Supporto per monitor Rigg. Si tratta di un oggetto molto utile che permette di adattare l’altezza del proprio monitor in maniera comoda, facilmente portatile. L’obiettivo da raggiungere è di 5.799 euro già ampiamente superato ma se l’idea vi piace e volete sostenere anche voi il progetto, in caso di vincita avrete modo di finanziarlo. Clicca qui per saperne di più

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo giunti al consueto appuntamento con la smorfia napoletana unita al gioco del Lotto e SuperEnalotto. Il mondo dei numeri farà da collante ai tre universi affascinanti. Come sempre anche questa settimana siamo pronti a prendere in esame una notizia di stretta attualità dalla quale estrapolare dei numeri da poter mettere in gioco in occasione della nuova giocata di oggi 1 aprile. Se siete a secco di idee ed avete già utilizzato tutte le date utili, potrebbe essere una bel pretesto per prendere appunti! Nella notte l’Etna è tornato a risvegliarsi con una nuova eruzione che ha scatenato una nube alta 9mila metri nel cielo siciliano. Attorno al vulcano sono stati chiusi tutti gli spazi aerei. Da questa notizia possiamo estrapolare attraverso la smorfia i seguenti numeri sperando che possano essere fortunati: il numero 90 corrisponde esattamente all’Etna mentre il 47 corrisponde al vulcano; se in eruzione abbiamo il numero 88 mentre il 61 secondo la smorfia napoletana fa riferimento alla lava. Infine il 60 è riferito alla cenere.



