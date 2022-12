Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 1 dicembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 1 DICEMBRE 2022

Il concorso Sisal n. 144/2022 con le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto e i loro numeri vincenti si appresta a regalare momenti di speranza e – ci auguriamo – di gioia agli scommettitori di tutta Italia che nella serata di oggi, giovedì 1 dicembre 2022, hanno deciso di ingaggiare un duello con la Dea Bendata. Intanto, approfittiamo dell’attesa per ricapitolare quanto è avvenuto martedì scorso. Per quanto concerne il Lotto, è stato premiato il Veneto, con vincite totali per oltre 76mila euro: la più alta, da 62.500 euro, è stata centrata a Casaleone, in provincia di Verona, poi un’altra vincita da 14mila euro è stata realizzata a Rubano, in provincia di Padova. Sul podio si piazza anche la Sicilia: a Mistretta, in provincia di Messina, sono stati vinti oltre 26mila euro. Quattro le vincite al Lotto centrate in Campania, per un bottino totale di oltre 66mila euro: si festeggia ad Acerra con due vincite, una da 27mila euro e una da oltre 13mila euro, a Pozzuoli, in provincia di Napoli con 15mila euro e a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta con altri 10mila euro. Festa anche in Lombardia, con una doppietta da 39mila euro: una vincita da 25mila euro è stata realizzata a Milano, l’altra da 14mila euro a Orio al Serio, in provincia di Bergamo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 5,1 milioni di euro, per un totale di 970,9 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

E nel 10eLotto? Chi ha esultato? È arrivata a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, la vincita più importante nell’ultimo concorso del 10eLotto. Un fortunato giocatore ha infatti centrato un “9 doppio Oro” da 500.001 euro grazie a una giocata del valore di cinque euro abbinata alla modalità frequente. Altre due ricche vincite sono arrivate a Eboli (SA) e Parma, del valore di 100mila euro: nella località campana è stato centrato un “9 doppio Oro” in un’estrazione istantanea, mentre nella città emiliana è arrivato un “8 doppio Oro” a seguito di un’estrazione con la modalità frequente. A Perano, in provincia di Chieti, vinti 50mila euro grazie a un “9 Oro”. Da segnalare una vincita del valore di 40mila euro a San Piero Patti, in provincia di Messina, mentre a Oulx, in provincia di Torino, sono stati vinti 30mila euro. Si registrano poi due vincite da 20mila euro a Genova e Verona. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26 milioni di euro, per un totale di 3,3 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

I numeri vincenti del Superenalotto, quelli del concorso Sisal 144, incoroneranno finalmente il nuovo vincitore del concorso? Come ormai saprete tutti, l’ultimo 6 palesatosi risale al 22 maggio 2021 e, da quel preciso istante, nessuno nel Belpaese è più riuscito nell’impresa di portarsi a casa il jackpot massimo, arrivato a 318,3 milioni di euro. Intanto, martedì 29 novembre sono stati sette i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 43.701,61 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 50.460 euro ciascuno.

Intanto, Sisal ha annunciato che, in occasione della festa dell’Immacolata, i concorsi del Superenalotto subiranno alcune modifiche: l’estrazione del concorso n. 147 di giovedì 8 dicembre è posticipata a sabato 10 dicembre, mentre l’estrazione del concorso n. 148 di sabato 10 dicembre è posticipata a lunedì 12 dicembre. È possibile partecipare a tutti i concorsi con la giocata in abbonamento oppure online o da mobile.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

In caso di vittoria al Superenalotto e al Lotto, esistono modi diversi per impiegare i soldi ricavati. C’è chi potrebbe decidere di usarne una parte per acquistare casa, chi per viaggiare, chi per aiutare la propria famiglia e chi, ancora, per finanziare progetti di creativi sparsi nel mondo. Qualora l’ultima casistica vi appartenesse, vi consigliamo di consultare il sito web Kickstarter, piattaforma su cui campeggiano idee e iniziative provenienti da ogni angolo dell’orbe terracqueo.

Prestate attenzione, ad esempio, alla lente d’ingrandimento Oceanus Brass Navigator’s Loupe. Di seguito, la sua descrizione: “Progettata per gli esploratori dell’oceano, la lente d’ingrandimento Oceanus Brass Navigator’s Loupe è uno strumento senza tempo che unisce l’ingegneria moderna alla comprovata affidabilità di un design classico e iconico. Ricavata da un mattone di ottone massiccio, essa porta un design e una funzionalità degni del mare nel vostro stile di vita moderno. Uno strumento di lavoro inossidabile, pronto all’uso quando serve. Costruita attorno a una lente di vetro biconvessa resistente agli urti, la Navigator’s Loupe offre una fusione tra passato e presente. Una meticolosa lavorazione del metallo protegge la lente tra gli O-ring in gomma. Ingrandite i dettagli importanti sulle carte di navigazione o esaminate i tesori scoperti di recente. Con un indice di rifrazione di 1,523, la lente del Navigator’s Loupe offre un ingrandimento chiaro e nitido. L’apertura di 1,8″ dà il potere di concentrazione necessario per le situazioni di emergenza”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

La smorfia napoletana, i suoi significati e le sue interpretazioni non possono non caratterizzare di continuo i numeri vincenti del Superenalotto e del Lotto e, inevitabilmente, finiranno per farlo anche nella serata di oggi, giovedì 1 dicembre 2022, nella speranza che possano anche rivelarsi fortunati. Nel contempo, come siamo soliti fare, noi de IlSussidiario.net vogliamo provare a suggerirvi uno spunto, augurandoci che possa rivelarsi baciato dalla buona sorte.

Muoviamo quindi i nostri passi da una notizia odierna tratta da Rai News, vale a dire l’inserimento della baguette, prodotto simbolo della quotidianità transalpina, fra i patrimoni immateriali dell’umanità dell’Unesco. Ogni giorno, 12 milioni di consumatori francesi entrano in panetteria per comprarla e ogni anno escono dalle panetterie più di sei miliardi di baguette. “È un riconoscimento per la comunità degli artigiani fornai e pasticceri – ha commentato il presidente della Confederazione nazionale della panetteria-pasticceria francese, Dominique Anract –. La baguette è farina, acqua, sale, lievito e il saper fare dell’artigiano”. Quali sono i numeri connessi a questa notizia d’attualità? Partiamo con il 50 (pane), per proseguire con il numero 16 (cibo). Ci sono poi il 7 (alimento), il 22 (patrimonio) e il 52 (panetteria).











