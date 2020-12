LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 1 dicembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 1 DICEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 1 dicembre 2020. Ancora poche ore e poi via dritti verso i numeri vincenti del concorso Sisal numero 126/2020. La curiosità per quanto accadrà nel primo appuntamento di dicembre è tanta, ma per completezza d’informazione è bene prima soffermarci su quanto accaduto sabato scorso. Cominciamo dal Lotto, con Napoli grande protagonista grazie ad un terno secco da 135mila euro: si tratta della vincita più alta di sabato, arrivata grazie alla combinazione 9 35 81, puntata sulla ruota partenopea. Qualcuno parlerà di un aiuto dall’alto, in particolare da parte di Diego Armando Maradona, notando che anche la seconda vincita più alta di giornata è andata ad un giocatore partenopeo che ha puntato i numeri 9 19 26 e 81 sulla ruota di “casa” centrando quattro terni e una quaterna. Per lui un bottino da 62.250 euro. Capitolo 10eLotto: in questo caso la copertina è di Firenze. Un giocatore della città di Dante ha vinto infatti 50mila euro grazie ad una combinazione di nove numeri, di cui otto indovinati, giocata in modalità “oro” per una delle estrazioni frequenti. Un “8” è valso altri 50mila euro a Lecce, mentre 20mila ne ha meritati l’anonimo di Terricciola (PI) che ha fatto “9” con il concorso abbinato alle estrazioni.

LE QUOTE VINCENTI DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Come si può dire che non ci sia la “mano de Dios”, quella del defunto Diego Armando Maradona, in una giornata che ha visto dominare Napoli e i napoletani non solo nel Lotto ma anche al Superenalotto? Ne è la prova il 5+1 da 637.373,72 euro centrato nel capoluogo campano, risultato la più alta vincita di giornata. La schedina vincente, come riportato da agipronews, è stata convalidata presso il punto vendita Belle Arti Bar di via S.Maria Di Costantinopoli 118. Conseguiti anche quattro “5” da 51mila euro ciascuno a Collegno (TO), Palermo, Firenze ed Ercolano (NA). I “4” sono stati 619 e hanno garantito agli anonimi vincitori un premio da 338,46 €. In 26.706 hanno fatto “3” vincendo 23,63 €, mentre il “2” da cinque euro è stato realizzato da 407.824 giocatori. Per quanto riguarda il concorso parallelo “SuperStar”, da segnalare il “4 Stella” realizzato dall’anonimo fortunato che si è intascato 33.846,00 €. Il “3+SuperStar” ha assicurato 2.363,00 € a 133 giocatori, mentre il “2 Stella” ha regalato 100 euro a 1.907 fortunati. I canonici premi da 10 e 5 euro associati a “1+SuperStar” e “0+SuperStar” sono andati invece rispettivamente a 12.855 e 26.956 giocatori.

JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: COME SPENDERLO?

A quanto ammonta il Jackpot del Superenalotto di oggi? Precisamente a 71.200.000€: se sarete proprio voi i fortunati ad aggiudicarselo avrete insomma abbastanza budget per mettere a posto le vostre finanze e trasformarvi anche in mecenati. In che modo? Finanziando il progetto di qualche talentuoso sviluppatore che ha bisogno soltanto di una piccola spinta per lanciare il suo progetto. In questo senso avrete l’imbarazzo della scelta sul progetto da selezionare se solo farete un giro sulla piattaforma di fundraising “Kickstarter”. Come dite? Troppo impegnanti? Va bene, allora ci pensiamo noi a suggerirvi un progetto che a nostro avviso merita la vostra attenzione. Oggi parliamo in particolare di un’idea che sfrutterà la vostra pazza gioia: vi andrebbe per caso un whisky? Se sì, prendetelo con “Everest: Il più potente set di vetro di cristallo per gli amanti del whisky”. Trattasi di un vetro di precisione artigianale con caricabatterie incorporato per refrigerare il vostro drink in pochi secondi. Approvato da distillatori e intenditori, sarà come assaporare realmente l’ebbrezza del monte Everest: guardate coi vostri occhi per farvi un’idea…

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Sempre meno ore ci separano dall’estrazione di Lotto e Superenalotto: la Rubrica de ilsussidiario.net poteva dunque tralasciare l’appuntamento con la Smorfia Napoletana? La risposta è ovviamente no, visto che sono in tanti ad attendere dall’interpretazione dei fatti di ogni giorno un’indicazione sui numeri da giocare. Notizia delle ultime ore è che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è indagato per peculato: ad essergli contestato sarebbe l’uso improprio degli agenti di scorta intervenuti, pare, a “difesa” della compagna Olivia Paladino. Per il premier giochiamo inevitabilmente il numero 45, corrispettivo di “presidente” nella Smorfia Napoletana. Altra protagonista è la “compagna”, numero 15, inseguita in questo caso da un “giornalista”, numero 84. La signora Paladino è stata costetta alla “fuga”, numero 80, e gli agenti del marito l’hanno probabilmente dovuta “scortare”, numero 17. La domanda è dunque lecita: l’indagine certificherà l’esistenza di un “reato”, numero 65?



