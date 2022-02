Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 1 febbraio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 1 FEBBRAIO 2022

Tutto pronto per una nuova estrazione del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto: quali saranno i numeri vincenti del concorso Sisal n. 14/2022 di oggi, martedì 1 febbraio? Prima diamo un’occhiata a quanto accaduto nell’ultimo concorso del Lotto a livello di quote assegnate. Il portale agipronews.it ci informa che la vincita più alta di giornata è stata conseguita a Martinsicuro, in provincia di Teramo, con 64.750 euro frutto di sei ambi, quattro terni e una quaterna con una giocata su tutte le ruote. Protagonista anche la Lombardia con vincite totali per oltre 41 mila euro: la più alta si è registrata a Cipriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, con ben 31.250 euro intascati da un fortunato giocatore. Terza vincita di giornata quella riportata a Vercelli, dove un terno secco sulla ruota di Roma ha assegnato una vincita da oltre 22 mila euro.

SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi 1 febbraio 2022

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 5,7 milioni di euro, per un totale di oltre 90 milioni da inizio 2022. Capitolo 10eLotto: Campania sugli scudi. Festa grande a Saviano, in provincia di Napoli, dove un fortunato anonimo ha centrato un 8 Doppio Oro da 200 mila euro con una giocata da 30 euro su un’estrazione frequente. Tra le vincite più alte di giornata anche un 6 Doppio Oro da 48 mila euro arrivato a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Terza piazza per il concorrente di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, che ha intascato 20 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 23 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 301 milioni dall’inizio dell’anno.

Superenalotto Lotto 10eLotto: numeri vincenti/ Estrazioni 29 gennaio: quote e ‘mamma’

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Focus sulle quote del Superenalotto di sabato 29 gennaio. Ancora una volta nessuno ha fatto “6” né “5+1”. Si consolano però i 6 giocatori che hanno fatto “5” vincendo così 41.027,15 euro. Il “4” ha premiato 636 fortunati con 401,96€, mentre i 28,22 euro associati al “3” sono andati a 26.912 persone. Ultimo premio del Superenalotto? Il “2” da 5,26 euro andato a ben 445.488 concorrenti. Capitolo SuperStar: il premio più alto di giornata è stato quello da 40.196,00 euro vinto da 2 giocatori che hanno fatto “4 Stella”. Il “3 Stella”? Lo hanno fatto in 140 vincendo 2.822,00 euro. I 100 euro associati al “2 Stella” sono andati invece a 2.173 giocatori.

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 29 gennaio 2022

“1 Stella”? I canonici 10 euro sono stati appannaggio di 15.539 persone. Chiusura per lo “0 Stella”: il premio da 5 euro è andato a 33.377 persone. Finiamo con Seconda Chance 1 e 2: i 50 e 3 euro essi associati sono stati vinti da 136 e 20.509 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Continua a crescere il Jackpot del Superenalotto: oggi ammonta a 148.900.000 euro. Come investirlo in caso di vittoria? Ognuno ha le proprie idee, ma non sarebbe sbagliato a nostro avviso destinare una piccola parte della vincita al finanziamento di un progetto innovativo come quello che abbiamo scovato sulla piattaforma kickstarter.com. Si tratta di “Bball”, la pallina da golf che promette di rivoluzionare il gioco. Gli sviluppatori del progetto, che ha già ottenuto oltre 27mila dollari in finanziamento, spiegano: “Crediamo che la nostra idea semplice ma potente cambierà radicalmente il mondo del golf. Il nostro obiettivo è quello di fornire più di una semplice palla intelligente che non può essere persa.

L’idea è nata nel 2015. Essendo io stesso un golfista, non c’era niente di più esasperante e dispendioso in termini di tempo che perdere palle da golf o cercarle per molto tempo”. Volete sapere in cosa consiste la loro svolta? Allora cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Non c’è rubrica de ilsussidiario.net dedicata al Lotto e al Superenalotto che possa dirsi tale senza che sia presente al suo interno uno spazio dedicato alla Smorfia Napoletana. Come sempre nella selezione dei numeri da giocare ci lasciamo ispirare da un fatto di cronaca che ha colpito particolarmente la nostra attenzione. In particolare vogliamo sottolineare le parole del Papa, che in un intervento ha esortato a difendere il sistema di sanità pubblica in Italia. Puntiamo allora anzitutto sul numero 1 che nella Smorfia Napoletana identifica il Belpaese e proseguiamo con il 32, associato alla figura del Papa.

Altro numero immancabile nella nostra giocata? Il 53 di “sanità”, al pari del 12, associato alla figura del “medico”. Questo il poker di numeri che vi consigliamo di giocare: avremo fortuna? Chissà, lo scopriremo tra poco…



© RIPRODUZIONE RISERVATA