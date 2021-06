LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 1 giugno: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 1 GIUGNO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 1 giugno 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 65/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto nei concorsi di sabato. Per quanto riguarda il Lotto grande protagonista è stata la Campania con vincite per oltre 51mila euro. Quella più alta, da 23.750 euro, è stata centrata a Santo Stefano del Sole, in provincia di Avellino. Festeggiamenti pure a Napoli, con due vincite da 9.750 euro e da 9.000 euro, così come in provincia, a Casalnuovo di Napoli, con altri 9.250 euro. Nel complesso l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,1 milioni di euro in tutta Italia: in tutto, da inizio anno, sono stati vinti 497,1 milioni di euro. Per quel che riguarda il 10eLotto, il bottino più alto è stato assegnato ad un giocatore di Eupilio, in provincia di Como, che con un 4 Doppio Oro si è portato a casa 40mila euro. Al secondo posto il 6 Oro da 25mila euro da Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, e l’8 Oro, sempre da 25mila euro, realizzato a Domodossola (VB). L’ultimo concorso ha distribuito oltre 27,7 milioni di euro in tutta Italia, in tutto sono 1,9 miliardi dall’inizio del 2021.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Nessuno ha fatto “6” nell’ultimo concorso del Superenalotto disputato, ovvero quello di sabato. Vacante è rimasta anche la casella destinata al “5+1”. Per trovare la vincita più alta bisogna scorrere fino al “5”, che ha regalato a quattro giocatori ben 54.576,80 euro. Il “4” ha premiato 456 giocatori con 491,55 euro, mentre il “3” ha regalato a 20.237 anonimi una vincita da 33,16 €. Il “2” ha visto attribuire un premio da 6,01 euro a 345.499 giocatori. Parliamo adesso del concorso “gemello” del SuperEnalotto, il SuperStar: qui le cose sono andate meglio per chi ha tentato la sorte nella giornata di sabato? La vincita più alta di giornata è stata correlata al 4 Stella: l’hanno conseguita i due giocatori che hanno vinto 49.155,00 €. Il 3 Stella ha premiato con 3.316,00 euro 93 giocatori, mentre sono stati 1.444 a vincere i 100 euro associati al 2 Stella. L’1 Stella ha assegnato i suoi canonici 10 euro di vincita a 9.870 fortunati, mentre lo 0 Stella ha premiato 24.618 anonimi con 5 euro.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 34.300.000 euro: se foste voi, sì, proprio voi a vincere tale cifra sapreste come investirla. Noi de ilsussidiario.net consigliamo come sempre di destinare una piccola parte al finanziamento di uno dei progetti innovativi presenti sulla piattaforma kickstarter.com. Volete qualche idea? Oggi vi parliamo di Hexasperation. Di che si tratta? A dispetto del titolo angosciante si tratta di un divertentissimo gioco da tavola. Gli sviluppatori lo definiscono “un nuovo tipo di gioco da tavolo di strategia per due giocatori dove tutto può cambiare con il giro di una tessera”. Chi lo ha ideato ha raccolto finora circa 3mila euro su un obiettivo di 65mila euro. La descrizione è intrigante: “Pensiamo che amerete Hexasperation. Ha un gameplay immensamente soddisfacente e una breve curva di apprendimento ed è anche agnostico al 100%. Ha una premessa molto semplice: collegare le tue tessere colorate da un lato all’altro del tabellone. Facile direte voi, ma se il vostro avversario vi batte sul tempo, tutte le tessere della sua connessione vengono rimosse dal tabellone e voi avreste potuto contare su alcune di esse per realizzare la vostra connessione. Può essere esasperante eppure così soddisfacente quando ci arrivi per primo”. Curiosi di capire come funziona? Allora cliccate qui e decidete se vale la pena finanziarlo in caso di Jackpot!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Giochiamo con la Smorfia Napoletana. Noi de ilsussidiario.net ci divertiamo a consigliare qualche numero da giocare al Lotto o al Superenalotto ai nostri lettori, ovviamente con la consapevolezza di essere tutto tranne che infallibili. Come sempre chiediamo aiuto alla Smorfia Napoletana e approfittiamo di una ricorrenza alle porte: la Festa della Repubblica che cade domani, 2 giugno. Optiamo innanzitutto per il numero 2, che nella Smorfia partenopea corrisponde alla parola “Festa”. Immancabile anche la “Repubblica”, associato al numero 90. Altra parola chiave in questa ricorrenza? Il “presidente”, corrispondente come figura al numero 45. Puntiamo poi sul numero 20 che si associa alla “bandiera”. Come chiudiamo la cinquina? Ovviamente con la grande protagonista della Festa della Repubblica: l’Italia, corrispondente al numero 1.



