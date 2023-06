Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 1 giugno, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 1 GIUGNO 2023

Inizia oggi, giovedì 1 giugno 2023, un nuovo mese di estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Siamo a metà settimana, pronti a proseguire questo viaggio tra i concorsi Sisal più amati in Italia. Quello di oggi potrebbe essere allora proprio il vostro giorno, quello in cui la Dea Bendata busserà alla vostra porta con ricchi premi. Prima però dovremo scoprire i numeri vincenti dei tre giochi. Nel frattempo, possiamo approfondire le quote dell’ultima estrazione, quella con cui abbiamo inaugurato la settimana. La vincita più alta dell’ultimo concorso del Lotto è stata realizzata a Verona, con una giocata sulla ruota di Genova che ha fruttato un premio di 21.650 euro. Le altre due vincite sono state ottenute a Venezia, per un valore di 12.500 euro, e a San Michele al Tagliamento (Venezia), dove il premio è di 12.750 euro. Agipronews segnala, però, anche una vincita a Milano da 18.750 euro, invece a Treviglio (Bergamo) è arrivata una vincita da 10mila euro. L’ultima estrazione del Lotto ha distribuito 5,2 milioni di euro, nel complesso 474 milioni da inizio anno.

L’estrazione del 10eLotto di martedì, invece, ha premiato due giocatori, uno di Minervino di Lecce (Lecce) e l’altro di Busto Arsizio (Varese), che rispettivamente con un 9 Doppio Oro e un 8 Doppio Oro hanno vinto 100mila euro. Ma la Lombardia festeggia anche per un’altra ricca vincita. Infatti, è stato registrato un 8 Oro da 50mila euro per un giocatore di Orzinuovi (Brescia). A completare il quadro regionale i 15mila euro vinto a San Donato Milanese (Milano) con un 7 Doppio Oro. Spostiamoci in Puglia, perché c’è stata una vincita a Bari da 12.500 euro con un 6 Oro. Ma Agipronews segnala anche tre vincite da 20mila euro ciascuna, tutte con un 9, a Supino (Frosinone), Caselle Torinese (Torino) e a Crotone. L’ultima estrazione del 10eLotto, dunque, ha distribuito premi per 24,7 milioni di euro in tutta Italia, quasi 1,629 miliardi di euro nel complesso tenendo conto di quest’anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dal Lotto e 10eLotto passiamo alle quote del Superenalotto per quanto riguarda l’ultima estrazione, quella di martedì. Il concorso non è stato fortunato per chi sperava di conquistare il “6” e quindi il Jackpot, che di conseguenza sale a 73,8 milioni di euro per l’appuntamento di oggi. Ma ci sono state comunque delle vincite importanti. Ci sono state, infatti, sei vincite per quanto riguarda i punti 5, ognuna delle quali da 34.394,13 euro. Invece, chi ha centrato i punti 4 ha ottenuto 464,40 euro. In questo caso parliamo di 570 giocate fortunate.

Sono 23.656 per i punti 3, che valgono 29,05 euro. Poi ci sono i punti 2 da 5,04 euro con ben 389.761 schedine vincenti. Ora il capitolo Superstar, con 46.440,00 euro vinti grazie al 4 Stella. Non è andata male neppure a coloro che hanno centrato il 3 stella da 2.905,00 euro. Parliamo di 84 vincite. Sono state 1.464 per il 2 stella da 100 euro. Devono accontentare di 10 e 5 euro coloro che hanno rispettivamente centrato 1 stella e 0 stella. Nel primo caso le vincite sono state 10.313, nel secondo 22.699.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Immaginate di conquistare il Jackpot del Superenalotto, quindi di riuscire a metter le mani su 73,8 milioni di euro che sono in palio oggi. Come investireste questa incredibile vincita? Ci sarebbe davvero l’imbarazzo della scelta, ma anche spazio per un investimento, magari per finanziare un progetto. Ce ne sono tanti, anche molto innovativi, in tutto il mondo, come quelli presentati su Kickstarter. Questo è il caso di Micro Clutch, la soluzione per chi è appassionato di fotografia. Quante volte avete rischiato di vedere cadere la vostra mirrorless?

Dunque, è stata realizzata questa tracolla bella e funzionale, progettata appositamente per le fotocamere mirrorless, che garantisce una migliore presa, maggiore comfort, accesso totale ai comandi. La cosa sorprendente è che non è ingombrante, infatti è pensata per le fotocamere moderne, che sono più piccole rispetto al passato. Questa cinghia a mano, realizzata in due versioni, vi consente di avere ben salda la presa sulla vostra fotocamera senza dover temere che possa cadervi da un momento all’altro. Potrebbe tornarvi utile in uno dei tanti viaggi, magari, post vincita al Superenalotto…

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Non poteva mancare il consueto appuntamento con la Smorfia napoletana, quello in cui prendiamo un caso dall’attualità per trarne dei numeri da giocare ad uno di questi tre giochi. In effetti, è forte il legame con il Lotto, ma la Smorfia può tornare utile anche per 10eLotto e Superenalotto. Andiamo al dunque. Visto che oggi si parla delle nozze reali del principe ereditario di Giordania Hussein bin Abdullah, che sposa Rajwa Al Saif, non possiamo che cercare con la Smorfia le interpretazioni e associazioni a tema.

Possiamo partire dal 20, festa, che racchiude sì lo spirito partenopeo, ma in questo caso va associato alla gioia per l’evento nuziale. A tal proposito, c’è pure 55, la musica, che accompagnerà la festa. Di conseguenza, pure 58, i regali, anche se la coppia non ne ha bisogno, visti i soldi, 46, che li rendono ricchissimi. Potrebbe mancare 64, la sposa? Ovviamente no. Neppure 81, i fiori, e 82, la tavola imbandita, per una cornice gioiosa fatta anche di risate, 19.











