LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto e Superenalotto, 1 giugno: numeri vincenti!

LOTTO E SUPERENALOTTO, LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto e la nuova estrazione di oggi stanno per alzare il sipario: presto sapremo quali ruote avranno premiato i giocatori italiani con i bottini più generosi. In attesa di scoprire l’esito del concorso abbiamo ancora un po’ di tempo per decidere se fare una puntata con i nostri numeri preferiti oppure fare una piccola deviazione, magari prendendo in considerazione una combinazione nuova. Oppure aggiungere alla nostra solita giocata un’altra schedina, giusto per aumentare le probabilità di vincere. Come individuare i numeri da giocare? Ci pensa la nostra Rubrica, che anche per oggi e con l’aiuto della smorfia napoletana, è pronta a svelarvi i numeri estrapolati da una notizia che proviene dal mondo. Parliamo di colori ed in particolare del nero, considerato il più scuro della scala cromatica. Come sappiamo esistono però varie tonalità di nero, dai toni meno scuri a quelli più bui. Sembra che il nero più scuro esistente al mondo sia il Vantablack, un’invenzione della Surrey NanoSystem. Il colore in questione è in grado di assorbire la luce fino al 99,96% e di annullare l’effetto tridimensionale di ogni oggetto, facendolo apparire come se fosse un normale 2D. I numeri della smorfia: abbiamo il colore, 32, il nero, 22, la dimensione, 45, l’oscurità, 79, e la luce, 39. Come Numero Oro scegliamo invece il buio, 33.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 1 GIUGNO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 1 giugno 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 66/2019. I giochi a premi apriranno i cancelletti fra poche ore e tutti gli appassionati sono già in fila per conquistare un posto vicino alle transenne. L’obbiettivo è come sempre di centrare una delle quote maggiori previste dalle due lotterie: chi riuscirà ad essere il più fortunato? La classifica dello scorso giovedì ci svela che il 10eLotto è riuscito a piazzarsi al primo posto grazie ai 27 milioni di euro vinti da tutti i partecipanti. I premi più alti hanno un valore di 20 mila euro, realizzati a Santa Flavia, in provincia di Pavia, a Tivli, in provincia di Roma, e ad Orzinuovi, nel Bresciano. In due casi si tratta di 9 numeri indovinati su 10, mentre la terza riguarda un 8. Più interessanti le vincite singole per i fortunelli del Lotto, primo fra tutti l’appassionato di Siderno, in provincia di Reggio Calabria, che ha indovinato quaterna, terno e ambo su Firenze per un bottino dal valore di più di 50 mila euro. Al secondo posto la provicia di Latina, grazie a 39 mila euro azzeccati a Cisterna di Latina e 28.350 euro imbroccati invece a Fondi.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

161,8 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di oggi, come sempre al centro dei riflettori per un nuovo concorso. L’appuntamento di stasera ci svelerà ancora una volta il destino del montepremi, per ora collezionista di numerose assenze. La buona notizia riguarda invece le quote secondarie, che secondo la statistica ufficiale hanno avuto un rialzo grazie all’estrazione dello scorso giovedì. Vince il primo posto sul podio il 4+ con un premio da oltre 39 mila euro, realizzato da quattro giocatori, mentre supera i 34 mila euro il 5, centrato da sei appassionati. Sono 67 i vincitori del 3+ e del premio associato di 3.078 euro, mentre saliamo fino a 530 per i biglietti vincenti legati al bottino del 4, pari a 392,76 euro. In rialzo anche il 3, che premia 20.396 giocatori con 30,78 euro a testa, mentre il 2 aumenta il proprio bottino fino a 5,92 euro, conquistato da 329.420 vincitori. Nelle ultime tre posizioni troviamo il 2+ da 100 euro, che ha assegnato la sua vincita a 1.327 appassionati. A seguire i 10 euro dell’1+, imbroccato da 9.281 giocatori, mentre vincono 5 euro a testa tutti i vincitori dello 0+, ovvero 22.724 in tutto.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Ancora poche ore di attesa prima che il SuperEnalotto ed il Jackpot ritornino per una nuova estrazione. I giocatori si sono già attivati per partecipare alla gara a premi ed hanno preso posto nei bar, a casa di amici oppure sulla propria poltrona preferita. C’è ancora tempo per fortuna, soprattutto per chi non ha deciso quali numeri giocare oppure è dubbioso sulle schedine da registrare in ricevitoria oppure online. Numeri, ruote, combinazioni, puntate: sono troppe le variabili da tenere in considerazione e nessuna certezza invece sul risultato che si potrà ottenere. Solo la Dea Bendata infatti deciderà quale sarà il destino di ogni appassionato: l’unica certezza riguarda invece la fase successiva alla vincita. Una volta conquistato il bottino, quale sarà la nostra prima spesa? La nostra Rubrica vi sostiene durante questo momento decisivo, proponendovi come sempre una delle iniziative lanciate grazie alla piattaforma KickStarter. Questa volta parliamo di giochi e di GameBender, un sistema ludico che annulla il confine che esiste fra il giocatore e il creatore. Il dispositivo permette infatti non solo di giocare ai nostri videogiochi preferiti, ma anche di modificare l’esperienza su Tv e App a proprio piacimento. Sarà necessaria solo la propria creatività per trasformare la sessione di gioco secondo i propri interessi. Fondato dalla NSF, la National Science Foundation, la console è un progetto che si basa su Scratch, il linguaggio informatico più popolare fra i principianti. Il goal da oltre 44 mila euro è stato intanto già raggiunto e persino superato, ma l’asta rimarrà attiva ancora per 27 giorni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA