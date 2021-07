LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 1 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 1 LUGLIO 2021

Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 1 luglio 2021 sono pronte ad inaugurare ufficialmente l’ingresso del nuovo mese: ancora qualche ora di attesa e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 78/2021. Prima però torna il consueto appuntamento con i risultati legati al precedente concorso del Lotto, con i dati resi noti da AgiproNews e relativi alle principali vincite messe a segno. Il Nord Italia torna a festeggiare in occasione di una maxi vincita da 137 mila euro realizzata a Cervignano del Friuli, in provincia di Udine, grazie ad una giocata da 2 euro sulla ruota di Firenze che ha portato a ottenere tre terni e una quaterna per un totale di 124.500 euro. I medesimi numeri su tutte le ruote hanno fatto guadagnare ulteriori 12.450 euro! Tra le altre vincite della serata degne di nota anche una da 23.750 euro realizzata a Cusano Milanino, in provincia di Milano, ed un terno secco del valore di 22.500 euro realizzato a Misano Adriatico, in provincia di Rimini. In tutta Italia sono stati vinti oltre 5,4 milioni di euro.

ESTRAZIONI LOTTO E SUPERENALOTTO/ Numeri vincenti 29 giugno 2021: i Superstar top

Come se la sono cavata invece i concorrenti del 10eLotto? Grande vincita a Caorle, in provincia di Venezia, dove sono stati realizzati cinque premi da 200 mila euro ciascuno per la maxi cifra totale di un milione di euro. Tutte le fortunatissime giocate abbinate alla modalità frequente, contenevano nove numeri di cui otto indovinati, con doppio numero oro. E non è finita qui: a Campobasso, vincita da 50 mila euro con una giocata da 3 auro abbinata alla modalità frequente. In totale l’ultima estrazione ha portato a distribuire un totale di 27 milioni di euro (2,2 miliardi dall’inizio dell’anno).

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 29 giugno 2021

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Oltre ai concorsi Lotto e 10eLotto, gli appassionati dei giochi Sisal attendono oggi con grande trepidazione anche la nuova estrazione del Superenalotto. Il jackpot messo in palio continua infatti a salire ed anche in seguito all’assenza del “6” nell’ultimo concorso del martedì ha raggiunto in vista della nuova serata all’insegna della fortuna quota 48,7 milioni di euro. Martedì scorso in tre concorrenti hanno indovinato cinque numeri e questo ha permesso loro di potersi accaparrare il tesoretto d 56.569 euro a testa. Tuttavia nel corso della serata sono stati centrati anche quattro “4 Stella” da 40.338 euro a testa. Stasera però, ancora una volta i riflettori torneranno ad accendersi sul fatidico “6” che inizia a farsi sempre più interessante dopo la maxi vincita dello scorso 22 maggio, quando un fortunatissimo concorrente ha centrato a Montappone in provincia di Fermo ben 156 milioni di euro.

NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni 26 giugno 2021: i ritardi flop

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come si potrebbero impiegare i soldi dell’eventuale vincita al SuperEnalotto? Man mano che il jackpot inizia a salire vertiginosamente, inevitabilmente in tanti concorrenti tornano anche a sognare. La vincita potrebbe di fatto portare ad un drastico cambio di vita. Dopo aver impiegato buona parte del denaro in bisogni primari quali una casa o un’auto, come poter utilizzare la parte restante? Tra investimenti vari c’è spazio anche per qualche finanziamento in progetti che potrebbero stare particolarmente a cuore. Ecco allora che potrebbe tornare utile la nostra consueta rubrica dedicata alla piattaforma Kickstarter che accoglie quotidianamente interessanti progetti. Quello di cui vi parliamo oggi è JeVois-Pro, una macchina fotografica intelligente e completamente programmabile. A differenza di una telecamera tradizionale, questa esegue potenti algoritmi di visione artificiale e di apprendimento profondo. Per supportare il progetto ci sono a disposizione ancora alcuni giorni ma potrete saperne di più cliccando qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo giunti alla tappa finale di questo viaggio di metà settimana relativo alle nuove estrazioni del Lotto e SuperEnalotto e nel quale non può mancare ovviamente l’appuntamento con la Smorfia Napoletana. In tanti concorrenti si ritrovano ogni settimana a voler mettere in gioco dei numeri nella speranza di vincere ma senza alcuna ispirazione sulle cifre da proporre. Torna allora utile la nostra rubrica nella quale prendendo spunto da una notizia del momento di stretta attualità potremo fornirvi i numeri estrapolati grazie alla Smorfia Napoletana. Oggi vi parliamo di un fatto accaduto a Napoli, esattamente a Torre Annunziata, dove un ragazzo è stato bloccato da alcuni sconosciuti che lo hanno intimato di consegnare il motorino. Lui scappa ma il malviventi gli sparano contro un colpo di pistola che dopo essersi conficcato nello zainetto è stato miracolosamente fermato dall’agendina che gli ha letteralmente salvato la vita. Il ragazzo dopo il pericolo corso ha deciso di presentare denuncia ai carabinieri. Ed ecco i numeri estrapolati dalla notizia del giorno: Scooter (10), Colpo di pistola (45), Agenda (32), Malviventi (54), Denuncia (73) e Carabinieri (23).



© RIPRODUZIONE RISERVATA