Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 1 marzo, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 1 MARZO 2022

Lotto, Superenalotto e 10eLotto tornano oggi, martedì 1 marzo 2022, con nuove estrazioni. Dunque, nell’appuntamento di stasera scopriremo i numeri vincenti del concorso Sisal n. 26/2022. Aspettando che arrivi il momento della verità, vogliamo condividere con voi lettori le quote dell’ultimo appuntamento della scorsa settimana, affidandoci ai dati forniti da Agipronews. Peraltro, sono elementi utili per rendersi conto di quanto possa essere fortunata l’estrazione di oggi. Cominciano dal Lotto, che sabato ha premiato la Sicilia, dove infatti sono state realizzate due vincite per un totale di oltre 45 mila euro. La prima ammonta a 22.750 euro ed è finita a Messina, dove sono stati centrati tre ambi e un terno sulla ruota nazionale. L’altro biglietto vincente è di Catania, dove un terno secco su Bari ha fruttato un premio da 22.500 euro. Ma ci sono oltre 14 mila euro vinti a Massa grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Venezia. Invece ad Aversa è stata registrata una vincita da 14mila euro con tre ambi e un terno su Cagliari. A far festa anche Genova, dove sono finiti premi per oltre 20mila euro. Un fortunato giocatore ha infatti vinto 11.500 euro con tre ambi e un terno sulla ruota locale, seguito da un terno secco sulla ruota di Venezia da 9 mila euro. Vincite anche in Lombardia, in particolare a Cantù con tre ambi e un terno sulla ruota di Milano. Invece un giocatore di Desenzano del Garda ha vinto 9.500 euro con tre ambi e un terno, stavolta sulla ruota di Genova. Dunque, l’ultima estrazione del Lotto ha distribuito oltre 7 milioni di euro, il totale da inizio anno ammonta a circa 171 milioni.

Per quanto riguarda, invece, il 10eLotto è stata protagonista la Campania dell’estrazione di sabato 26 febbraio. Festa a Sessa Aurunca per una vincita da 20mila euro grazie ad un 9. Tris di vincite a Napoli, dove sono stati centrati un 8 Doppio Oro da 20mila euro e due 6 Doppio oro, entrambi da 6mila euro. La vincita più alta è stata centrata però a Forlì con un 6 Oro da 25mila euro. In Emilia Romagna è stato realizzato un altro 6 Oro, in particolare a Parma, da 6.250 euro. Vincite per 25 mila euro in Lombardia con un 7 Doppio Oro da 15mila euro a Pioltello e un 8 da 10mila euro a Gavirate. Di conseguenza, l’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito 23,5 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso quasi 594 milioni da inizio anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Protagonista insieme a Lotto e 10eLotto un altro gioco, il Superenalotto. In attesa di scoprire anche i suoi numeri vincenti e se il Jackpot ultramilionario può essere finalmente assegnato, diamo uno sguardo a quanto accaduto nel corso dell’ultima estrazione, l’ultima di febbraio, in cui non c’è stato alcun “6”. Le quote ci dicono però che ci sono stati però otto punti “5” che hanno assegnato un premio di 31.148,05 per ignuderesti fortunato. Ma meritano menzione anche gli otto “4 stella” che invece hanno fruttato una vincita di 33.611 per ognuno dei fortunati vincitori.

A proposito di premi rilevanti, va incluso anche quello che ha regalato il “3 stella” ad ognuno dei possessori delle 129 schedine vincenti. Secondo le quote del Superenalotto ha premiato i fortunati con 2.754,00 euro. L’ultimo “6” reale ormai al 22 maggio 2021, quando a Montappone (FM) furono vinti da 156 milioni di euro. Il Jackpot di oggi è ancor più ricco: in palio 164 milioni di euro.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come spendere il Jackpot del Superenalotto? Si tratta della prima domanda che ci si pone quando si partecipa all’estrazione. Del resto, avendo raggiunto un livello molto alto, è facile sognare ad occhi aperti. Sicuramente avete già idea da dove cominciare nel caso in cui riusciste a indovinare i sei numeri vincenti. Noi però vogliamo cogliere l’occasione in questo spazio per proporvi di destinare una piccola o grande somma ad un progetto altrui, come quelli che sono condivisi sulla piattaforma Kickstarter. Abbiamo pensato di proporvi quello sul bicchiere da cocktail ibrido di Elevated Craft. Visto che avreste molto da festeggiare in caso di vincita, potrebbe poi tornavi anche utile… Di cosa si tratta? Partiamo da un presupposto: quanto è complicato preparare in casa un buon cocktail? Ecco, l’Hybrid Cocktail Glass elimina la confusione.

C’è la funzione di misurazione integrata, mantiene il bicchiere freddo ma senza che la tua mano si congeli. La base in acciaio inossidabile isolata sottovuoto protegge dal trasferimento di calore per evitare bevande annacquate e assicurare che il tuo cocktail sia perfetto fino all’ultimo sorso. Non c’è quindi bisogno di un sottobicchiere. Inoltre, l’inserto in vetro borosilicato è lavabile in lavastoviglie. È anche facile da rimuovere e più durevole del vetro tradizionale. Ci sono anche opzioni diverse di colore.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il nostro viaggio tra Lotto, 10eLotto e Superenalotto che ci porta verso i numeri vincenti dell’estrazione di oggi fa tappa anche presso la smorfia napoletana, che ci consente di vedere i numeri vincenti in un’ottica diversa, che può tornare utile anche per scegliere i numeri da giocare. L’attualità ci imporrebbe di analizzare quanto sta accadendo nel mondo per trarre ispirazione, ma vogliamo invece tralasciare l’orrore della guerra. Nelle ultime ore in Italia si sta concretizzando una svolta. Con il probabile allentamento dell’obbligo di Green pass, le scuole da aprile potranno tornare ad organizzare gite e visite culturali con meno vincoli. Possiamo allora tirare in ballo ‘a piccerella, la bambina, il 2.

Ma allora non possiamo trascurare il 15, ‘o guaglione, il ragazzo, perché questa novità riguarda gli studenti più piccoli e gli adolescenti. Questo ci riporta alla mente le risate, 19, tra compagni in gita, i soldi destinati dai genitori, 46, per coprire la quota, ‘a museca, 55, in pullman, tutti momenti che gli studenti possono tornare a vivere.



