LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 1 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, 1 OTTOBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 1 ottobre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 100/2020. Quello odierno in scena a partire dalle ore 20.00 rappresenta il primo attesissimo concorso del mese: a breve potremo scoprire i numeri vincenti estratti questo giovedì ma soprattutto i premi che saranno distribuiti in tutta Italia e che raggiungeranno i concorrenti più temerari ma soprattutto fortunati. Prima di conoscere tutte le informazioni sul nuovo concorso, andiamo alla scoperta dei numeri principali registrati nell’ultima estrazione che si è tenuta appena due giorni fa, martedì sera, secondo i dati forniti da Agipronews. Il mese di settembre si è concluso senza però portarsi con sè il re dei centenari, ovvero il 24 su Napoli che continua la sua latitanza senza mostrarsi neppure nell’estrazione del 29 settembre e che raggiunge ora quota 134 turni. Sul lato delle vincite grande interesse è stato riscosso dal colpo realizzato a San Mauro Torinese, in provincia di Torino, dove nell’ultimo concorso Lotto sono stati vinti 202.500 euro (uno dei maggiori primi dall’inizio dell’anno) andati nelle tasche di un fortunatissimo giocatore del comune piemontese grazie ai numeri giocati sul terno secco, il 24, il 40 e l’80 su Bari.

LE QUOTE VINCENTI DEL LOTTO

Complessivamente, l’ultimo appuntamento di settembre in compagnia del Lotto ha distribuito vincite per oltre 6 milioni di euro. Eppure il mese si apre con un Jackpot del SuperEnalotto davvero interessante in quanto riparte da 45,6 milioni di euro. Ci sarà un fortunato (o magari più di uno) vincitore che potrà gioire in questo inizio di nuovo mese? Il “6” continua a nascondersi e questo porta di conseguenza a gonfiare sempre di più il montepremi messo in palio ai giocatori appassionati del gioco. nell’ultimo concorso del martedì, sono stati solo in nove i giocatori che hanno potuto avviare i festeggiamenti dopo aver intercettato il fatidico e ricco “5” del valore 18.441,91 euro ciascuno. L’ultimo “6”, ricorda sempre Agipronews, del valore di 59 milioni di euro, è stato centrato martedì 7 luglio a Sassari dove fu centrato il tagliando vincente. L’ultima serata di martedì si è rivelata infine particolarmente fortunata anche per il 10 e Lotto che ha fatto segnare a Roma la vincita più alta della giornata (nonchè una tra le più ricche del 2020) pari a 100 mila euro grazie alla combinazione di dieci numeri di cui 9 centrati in pieno, abbinata alle estrazioni del Lotto. Interessante anche il premio da 50 mila euro andato ai due giocatori di Pastorano (CE) e Misterbianco (CT).

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto e Jackpot andranno a braccetto anche per questa estrazione di oggi 1 ottobre. Nella testa degli appassionati che si apprestano a conoscere il responso del nuovo concorso resta come sempre l’obiettivo di centrare la sestina vincenti che potrebbe contribuire, con la sua vincita in palio, a cambiare totalmente la vita dei concorrenti protagonisti. Se la dea Bendata dovesse davvero bussare alla porta di qualche fortunato italiano, come saranno spesi i soldi messi in palio per l’estrazione odierna? La nostra Rubrica potrebbe già avere in serbo la risposta giusta grazie alle iniziative promosse da KickStarter e che ci introducono nel mondo di Vespera. Si tratta di una vera e propria stazione di esplorazione, una via di mezzo tra telescopio e macchina fotografica, intelligente, automatizzata e che funge da vera e propria rivoluzione in ambito astronomico che permette di accedere facilmente alle meraviglie dell’Universo. Sarà possibile esplorare il cielo di notte, scattare foto agli oggetti celesti e conoscere il Cosmo. Il tutto collegato tramite app al proprio smartphone o tablet. L’asta si concluderà solo fra 29 giorni, mentre il goal da circa 8mila e 500 euro è stato ampiamente raggiunto e superato.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Mancano pochi minuti alla nuova estrazione di Lotto e SuperEnalotto e già in tanti sono a caccia dei numeri vincenti in vista del nuovo concorso con il quale si inaugura il mese di ottobre ed una nuova stagione, si spera, di ricche vincite. Da cosa possiamo prendere ispirazione per riuscire a mettere a segno una combinazione vincente e che potrebbe davvero rappresentare la fatidica svolta della vita? In tal senso la smorfia napoletana ha rappresentato un ottimo strumento per i più superstiziosi. Cosa ci viene in mente in questo inizio di ottobre? Ovviamente l’autunno, le foglie che cadono, le castagne e… Halloween! Proprio sabato 31 ottobre, infatti, in chiusura di mese si festeggerà la festa più spaventosa dell’anno per eccellenza, ed allora perchè non farsi ispirare proprio da essa? Nella smorfia classica, la strega è rappresentata dal numero 78; il fantasma dal 70; 11 per la zucca e ovviamente l’immancabile 90 per la paura.



© RIPRODUZIONE RISERVATA