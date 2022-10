Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 1 ottobre, i numeri vincenti

Oggi, sabato 1 ottobre 2022, vanno nuovamente in scena le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con i loro numeri vincenti, in concomitanza del concorso Sisal n. 118/2022. Prima di ciò, però, andiamo a vedere cosa è accaduto nella giornata di ieri. La risposta giunge dal portale Agipronews. C’è stato un poker di vincite al Lotto tra Roma e provincia, per un totale che supera i 69mila euro. Nella Capitale è stato centrato un terno secco (1-45-90) da 45mila euro. Gli stessi numeri sono stati indovinati a Palestrina, dove sono stati vinti 18mila euro. Un’altra vincita da 16.500 euro, sempre a Roma, con un ambo secco (1-90) da 12.250 euro.

La vincita più alta del concorso però si è registrata altrove. A Traversetolo, in provincia di Parma, un fortunato giocatore si è aggiudicato 51.750 euro grazie a tre ambi e un terno. Buone notizie anche per la Calabria con i 27.600 euro vinti a Castrovillari, in provincia di Cosenza, da un fortunato giocatore che ha centrato quattro terni e una quaterna. Si festeggia infine anche a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, dove sono stati vinti 20 mila euro con un ambo secco sulla ruota di Bari. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito vincite per oltre 7,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 801,3 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Nella serata odierna, sabato 1 ottobre 2022, ritorna dunque il concorso Sisal numero 118 con i suoi numeri vincenti. I giocatori stanno continuando ad andare a caccia del Jackpot, che manca dal 22 maggio 2021, quando l’intera sequenza vincente è stata indovinata a Montappone, in provincia di Fermo. Il montepremi odierno, tuttavia, è molto più elevato rispetto a quello di allora, dato che sta continuando crescendo da ormai un anno e mezzo. La cifra è pari a 281,1 milioni di euro. Si tratta di una delle più alte di sempre. La vita di chi se la aggiudicherà sarà certamente cambiata.

Nel concorso numero 117 di giovedì 29 settembre c’è stato soltanto un punto “5” centrato. Il premio è stato di 261.566,40 euro. La vincita è stata realizzata mediante una giocata online effettuata dal punto vendita a distanza Sisal Entertainment SPA.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Lotto e non solo: come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Le soluzioni sono tante e in questo approfondimento vi daremo qualche consiglio, basandoci a nostra volta sui suggerimenti che vengono divulgati mediante il portale telematico Kickstarter, che riporta al suo interno progetti a caccia di finanziamenti da parte di creativi diffusi in tutto il mondo.

In questa occasione rivolgiamo la nostra attenzione a uno di questi progetti, ossia il gioco per animali domestici “Rollbot“, che è anche un robot. Ecco la descrizione: “Rollbot non è solo un giocattolo, ma anche un robot intelligente. Con i suoi moduli sensori avanzati, la telecamera HD grandangolare, il processore ad alte prestazioni e la custodia impermeabile a forma di sfera, Rollbot può muoversi in modo fluido, rapido e preciso su una varietà di superfici ed è estremamente facile da usare. Rollbot è una buona scelta per robot domestici o compagni di vita. Cattura il Rollbot e goditi il divertimento! Il design a forma di palla di Rollbot lo aiuta ad andare ovunque. È in grado di rotolare in qualsiasi direzione, girare, persino ballare, muovendosi a una velocità massima di 10 km/h, e può sempre stare in piedi a testa alta. Divertiti a correre insieme a Rollbot!”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Nella strada che porta al Lotto e al Superenalotto e ai loro numeri vincenti non può mancare l’approdo presso la stazione della smorfia napoletana, con i cui significati anche noi de IlSussidiario.net stiamo tentando di fornirvi un suggerimento per la vostra giocata, prendendo spunto da una notizia di attualità e selezionando i numeri ad essa connessi.

Di conseguenza, associamo l’ingresso di un nuovo mese, quello di ottobre, con l’arrivo dell’autunno e con le copiose piogge che stanno precipitando in tutta Italia in questa settimana. Quali sono i numeri connessi a queste indicazioni meteorologiche? Iniziamo con il 12 (pioggia), per poi proseguire con il 74 (tempo). Ci sono poi il 77 (uragano), il 36 (tempesta) e il 4 (vento).











