LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 1 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 1 OTTOBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 1 ottobre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 118/2019. In questo primo giorno del mese scopriremo i numeri vincenti e le combinazioni fortunate, divise per ogni ruota per quanto riguarda lo storico gioco italiano. Le regioni sono già in fermento e gli appassionati hanno capovolto la clessidra, contando le ore che ci separano dal concorso di oggi. Come occupare al meglio il tempo a nostra disposizione? Naturalmente con la statistica precedente, utile per ricontrollare i numeri estratti e i premi assegnati ai giocatori più fortunati. Il primo posto della classifica viene occupato dal 10eLotto, con un bottino da 50 mila euro registrato a Merano, in provincia di Bolzano, grazie ad un 9 Oro. Segue Palermo con 30 mila euro, centrati con un 6 Doppio Oro. Infine al terzo posto troviamo tre vincite gemelle che regalano 10 mila euro ad Andria, in Puglia, Battipaglia, in provincia di Salerno, entrambi con un 8, e a Rocca di Neto, in provincia di Crotone, dove è stato realizzato un 8 Doppio Oro. Stesso bottino anche ad Amalfi, in provincia di Salerno, con un 8. La Top 4 del Lotto invece viene guidata da Uggiate Trevano, in provincia di Como, con più di 27 mila euro grazie. La vincita è legata al Simbolotto. Segue invece Pisa con un terno e tre ambi su Firenze del valore di più di 26 mila euro, mentre Alpignano, in provincia di Torino, premia un giocatore con 22.500. La vincita è legata al terno secco su Bari. Infine abbiamo una vincita identica a Siracusa, con una giocata su Milano, mentre la provincia di Benevento vince al Simbolotto grazie ad un appassionato di Sant’Agata de’ Goti, che realizza più di 16 mila euro in premio.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Continua a crescere il Jackpot del SuperEnalotto: questa sera la sestina vincente metterà in palio 10,8 milioni di euro. I numeri vincenti del nuovo concorso ci sveleranno presto quali saranno i premi distribuiti e quanti giocatori riusciranno a piazzarsi al primo posto della classifica. In attesa, rivediamo i risultati dell’ultima statistica, in riferimento all’estrazione dello scorso sabato. 5+1 e 5+ ancora una volta assenti, ma il 5 supera la media di settembre e persino i 75 mila euro in premio. I vincitori sono tre, così come altrettanti appassionati hanno centrato il 4+ da più di 35 mila euro. Segue il 3+ con un bottino da 2.981 euro e 148 vincitori, mentre 653 partecipanti centrano i 357,89 euro messi in palio dal 4. In salita anche il tesoretto del 3, pari a 29,81 euro e vinto da 23.433 giocatori, mentre il 2 piazza sul tavolo verde un premio da 5,84 euro, destinato a 369.917 appassionati. Il 2+ regala invece 100 euro a 2.329 vincitori, mentre i 10 euro dell’1+ finiscono nelle tasche di 15.545 partecipanti. Infine abbiamo i 5 euro che lo 0+ regala a 40.917 vincitori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot saranno ancora i protagonisti della serata di oggi: ci sarà anche la sestina vincente fra i numeri estratti nel concorso? Lo scopriremo fra breve, ma abbiamo ancora del tempo utile a disposizione per pensare a come spendere la nostra vincita. Gli appassionati più esperti sanno come non va lasciato nulla al caso, soprattutto quando si parla di vittorie e bottini. La nostra Rubrica ha già trovato un’iniziativa interessante su KickStarter: potrebbe fare al caso vostro! Parliamo di Fivis, molto di più di una semplice cintura e un valido aiuto per risolvere problemi di postura, che causano spesso dolori articolari in altre zone del nostro corpo. Con Fivis sarà semplice riuscire a mantenere la postura corretta durante tutte le ore del giorno. Il sensore avvisa subito l’utente con una vibrazione ogni volta che adottiamo abitudini sbagliate. L’applicazione da installare sul proprio smartphone permette di individuare anche visivamente quali sono i punti da migliorare, oltre a tenere il conteggio delle calorie e molto altro ancora. L’asta sarà aperta ancora per 44 giorni, mentre il goal da raggiungere è di 9.184 euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto e numeri vincenti di nuovo in pista per questa giornata di estrazioni. Il gioco italiano ritornerà a calcare le scene delle lotterie dello Stivale questa sera: avete già trovato i numeri da giocare? Se la vostra risposta è no, non preoccupatevi. Abbiamo ancora tempo a disposizione per valutare scelte e combinazioni, oltre che per individuare il metodo per andare a caccia di numeri. La nostra Rubrica preferisce la tradizione e la smorfia napoletana è un pozzo di saggezza e numerologia davvero interessante. Ci affideremo al suo verdetto, partendo dalla news scelta per oggi. Parliamo di orsi e di incontri poco graditi: quante volte abbiamo sentito notizie sconcertanti riguardo ad assalti da parte di questi Yoghi mastodontici? Per fortuna un anziano del North Carolina è riuscito a sfuggire ad un orso e ha riportato solo alcuni lividi. Il 78enne infatti si è ritrovato di fronte ad un’orsa, che dopo essere entrata nella sua proprietà con i cuccioli, lo ha attaccato senza riserve. L’uomo però ha avuto la prontezza di reagire colpendo diverse volte sulla testa l’animale, poi messo in fuga dai cani di famiglia. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’anziano, 6, l’orso, 54, l’attacco, 12, il pugno, 87, e la fuga, 80. Come Numero Oro scegliamo invece la difesa, 65.



