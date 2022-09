Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 1 settembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 1 SETTEMBRE 2022

Primo appuntamento del nuovo mese quest’oggi, giovedì 1° settembre 2022, con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 105/2022. Prima di assistere ai nuovi sorteggi, andiamo a scoprire insieme quanto è accaduto martedì. Il portale Agipronews riporta di una grande festa a Vicenza, dove un fortunato giocatore ha centrato una quaterna da 240mila euro sulla ruota di Napoli, una vincita che si piazza nella top 5 delle più alte del 2022. Lombardia protagonista dell’ultimo concorso con vincite per oltre 128mila euro: a San Martino Siccomario, in provincia di Pavia, sono stati vinti 34.500 euro, mentre a Leffe, in provincia di Bergamo, vanno altri 23.750 euro. Poker in provincia di Milano, con una vincita da 25mila euro a Sedriano, una da 18mila euro a Pioltello, una da 13.800 a Trezzo sull’Adda e una da 12.975 euro a Melzo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 695,7 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Per ciò che riguarda il 10eLotto, è stata premiata la Lombardia, dove sono state centrate vincite complessive per 150mila euro. La più alta di giornata è arrivata da Passirano, in provincia di Brescia, dove è stato messo a segno un 9 Doppio Oro da 100mila euro, seguita da un 9 Oro da 50mila euro realizzato a Milano. Completano il podio di giornata altri due 9 Oro dal valore di 50mila euro, indovinati rispettivamente a Massa e Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Sempre nella stessa provincia calabrese da segnalare anche 11.250 euro vinti a Candidoni con un 6 Oro, mentre in Puglia si registrano due vincite in provincia di Foggia: a Manfredonia centrato un 9 da 20mila euro, mentre ad Apricena si festeggia con un 8 da 10mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,1 milioni di euro per un totale di oltre 2,4 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il Superenalotto anche nella giornata di oggi, giovedì 1° settembre 2022, fa ritorno con il concorso Sisal numero 105, nel quale si rinnova la rincorsa a un jackpot sempre più sfuggente, quasi quanto il boccino d’oro che Harry Potter tenta di conquistare per Grifondoro nelle partite di Quidditch disputate a Hogwarts e descritte dalla sapiente penna di J.K. Rowling. Il 6 non si presenta dal 22 maggio 2021, esattamente da più di 15 mesi fa, e la sua latitanza ha permesso al montepremi di giungere a toccare quota 263,5 milioni di euro.

Intanto, nel concorso di martedì 30 agosto 2022 sono stati ben 17 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 15.678,32 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 18.684 euro ciascuno. Statistica curiosa: un italiano su 5 sfida la sorte al SuperEnalotto ogni settimana: lo dimostrano le statistiche pubblicate proprio da Agipronews, secondo cui il 20% degli italiani maggiorenni tutte le settimane investe in media 3,3 euro in schedine del Superenalotto.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot messo in palio dal Superenalotto, come può essere investito, qualora si realizzi un insperato 6? Le idee non mancano. Il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, basata sulla piattaforma Kickstarter, che dà spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi soffermiamoci su uno di questi progetti, ossia “Proper Tea Advent Calendar”, un calendario dell’avvento realizzato con le bustine di tè. Ecco la descrizione: “Aprite una finestra ogni giorno e godetevi un’adeguata infusione del nostro tè più pregiato. La novità del 2022 è la possibilità di scegliere tra bustine di tè piramidali biodegradabili o la tradizionale foglia sfusa. Scegliete la linea che fa per voi: miscele stagionali natalizie, miscele per la colazione preferite dagli inglesi, miscele senza caffeina o Supreme Single Origin. Perfetto per le giornate di gelo e le feste stagionali. Il nostro tè è molto meglio dei nostri giochi di parole, lo promettiamo! 24 tè diversi, miscele riscaldanti come Sweet Ginger, Movie Night Popcorn, Toffee Apple e i preferiti di stagione come Sleigh Ride Toddy, Chilly Willy Chai, Eggnog. L’avvento natalizio in bustine di tè a piramide ha una linea diversa rispetto all’avvento natalizio in foglie sfuse. Una bustina di tè a piramide al giorno. Tutti i consigli e le informazioni sui tè sono stampati sul retro del calendario, con una tabella di valutazione sul lato”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Il nostro abituale viaggio tra i numeri del Lotto e del Superenalotto conduce ancora una volta alla smorfia napoletana, che contribuisce, se non altro, a conferire un vero e proprio significato ai numeri. In questo senso, proviamo a darvi anche noi un suggerimento, avviando il nostro ragionamento da una notizia di attualità, da cui selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la notizia del giorno al ritorno della “Tomatina“, la goliardica battaglia a suon di pomodori maturi che si celebra in Spagna, nelle strade di Bunol, vicino Valencia, l’ultimo mercoledì di agosto. Sei camion hanno scaricato ben 130 tonnellate di pomodori che sono stati lanciati, per oltre un’ora, da tutti contro tutti, tingendo di rosso tutta la città. Circa 15mila, quest’anno, i partecipanti. La Tomatina ebbe inizio per caso negli anni ’40, quando un gruppo di amici, scherzando tra loro, cominciarono a lanciarsi dei pomodori nella piazza principale e, nel 2002 è stata dichiarata festa di interesse turistico. Quali sono i numeri connessi a questa news di carattere folkloristico? Iniziamo con il numero 46 (pomodoro), per proseguire quindi con il 35 (lancio). Ci sono poi il 76 (battaglia), il 60 (rosso) e, infine, il 24 (sfida).

