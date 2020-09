LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 1 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 1 SETTEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 1 settembre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 87/2020. Lotto e 10eLotto in dirittura d’arrivo: il nuovo concorso sta per iniziare. I numeri vincenti di oggi stanno per essere rivelati e gli appassionati non vedono l’ora di scoprire quali premi riusciranno a portarsi a casa. Prima di immergerci nella nuova estrazione, rivediamo la classifica delle vincite e la statistica ufficiale distribuita da Agipro News, per quanto riguarda lo scorso appuntamento. In testa il Lotto con la provincia di Cremona: un fortunello di Pandino ha centrato terno e ambo sul Milano del valore di 23.750 euro. Segue un terno secco su Firenze che ha premiato un vincitore di Matelica, nel Maceratese, e con un premio da 15.750 euro, mentre Bari realizza terno e ambo su Napoli con un tesoretto da 14 mila euro. Il 10eLotto regala invece 20 mila euro ad un giocatore di Modena che ha imbroccato 9 numeri. Si vince anche in provincia di Caserta: un appassionato di Casagiove ha indovinato 6 numeri su 6, portandosi a casa 12.500 euro grazie alla modalità frequente e l’opzione Oro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto sta per rivelarci il destino del Jackpot. L’estrazione di oggi potrebbe cambiare le carte in tavola per quanto riguarda la sestina vincente, che non è apparsa fra i numeri sorteggiati nemmeno lo scorso sabato. La statistica ufficiale ci conferma che questa sera il montepremi avrà un valore di 32,7 milioni di euro, mentre quattro giocatori hanno realizzato il 5 da oltre 47 mila euro a testa. Uno di questi, ci informa Roma Today, è Ostia con una giocata nella tabaccheria sita in via della Corazzata. La vincita più alta è legata però ad un 4+ realizzato ad Acquaviva, presso lo Chantilly Caffè, dove il fortunello in questione ha riscosso 142 mila euro con un tagliando da 50 cent. L’ultima sestina vincente risale invece allo scorso 7 luglio, quando un fortunello di Sassari ha imbroccato il tagliando fortunato e ha conquistato oltre 59 milioni di euro.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto è ormai alle porte e stiamo per scoprire se il Jackpot troverà il suo fortunato vincitore oppure no. Il concorso avrà luogo fra pochissimo e possiamo ancora investire il tempo che abbiamo a disposizione per individuare un progetto interessante con cui fare il nostro primo investimento. La nostra Rubrica ha già pensato a tutto: con l’aiuto di Kickstarter, abbiamo trovato un’idea che potrebbe fare al caso vostro. Oggi vi parliamo di Arsenal 2, l’assistente alla fotografia di tipo intelligente. Arsenal 2 è in grado infatti di sfruttare l’Intelligenza Artificiale per supportare la creatività di fotografi e appassionati dello scatto. Il dispositivo ha tutto l’occorrente per permettere all’utente di realizzare la foto perfetta, grazie a 22 differenti fattori che vengono analizzati dalla camera di volta in volta. Molto più di una semplice fotocamera quindi, ma un vero e proprio compagno di viaggio che ci accompagnerà lungo il mondo della fotografia. A 24 giorni dalla conclusione dell’asta, il goal da più di 83 mila euro invece è già stato realizzato. Gli oltre mille sostenitori infatti hanno versato contributi che superano i 2 milioni.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

L’estrazione del Lotto ci attende anche questa sera, in previsione di un nuovo appuntamento con il gioco italiano. Avete già compilato la vostra schedina? Fra la fine delle vacanze e l’inizio della scuola, molti appassionati potrebbero addirittura correre il rischio di dimenticarsi del concorso di oggi. La nostra Rubrica però vi aiuta a correre ai ripari e a pensare subito alla registrazione del vostro tagliando. Saremo noi, non l’aiuto della smorfia napoletana, a proporvi una combinazione da giocare. Partiamo dalla news e poi scopriamo insieme i numeri associati: una ragazza ucraina è riuscita ad ottenere il titolo di ragazza più forte del mondo e ad entrare nel Guinness dei Primati. A quanto pare Varya Akulova è in grado di sollevare più di cinque volte il suo peso, ovvero 350 kg circa in tutto. A quanto pare la sua forza fisica è legata anche alla volontà del padre circense di avere un maschietto e realizzare con l’erede degli spettacoli a tema. Alla nascita di Varya, il desiderio del genitore non è scomparso e così la bambina ha iniziato a sollevare pesi. Ovviamente sottoponendosi ad un costante controllo medico. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il peso, 9, la forza, 82, la donna, 21, il circo, 12, e il sollevamento, 13. Se sei fra gli appassionati del 10eLotto, ti proponiamo il record, 78, come Numero Oro.



