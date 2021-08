LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 10 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 10 AGOSTO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 10 agosto 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 95/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto nell’ultimo concorso di sabato. Il portale agipronews.it ci dice che Firenze è stata la grande protagonista di giornata. Un fortunato giocatore, grazie ai numeri 11-29-30-67 sulla ruota di Torino, ha centrato addirittura tre vincite da oltre 28mila euro ciascuna, per un totale che supera gli 84mila euro.

Grande gioia anche a Olbia, in provincia di Sassari, e a Palermo: in entrambi i casi due vincite da oltre 10mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 705,3 milioni dall’inizio dell’anno. E il 10eLotto? A Lucera, in provincia di Foggia, un fortunato giocatore ha centrato un 9 da 100mila euro. In seconda posizione Pesaro, con un 9 Oro da 50mila euro, e Alcamo, in provincia di Trapani, con un 6 Doppio Oro da 18mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 2,7 miliardi dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Concentriamoci ora sulle quote assegnate nell’ultime concorso del Superenalotto. In questo modo scopriamo che ancora una volta sono rimaste vacanti le caselle dei premi più ambiti, quelle associate al “6” e al “5+1”. Certamente si consolano i cinque fortunati che hanno vinto 40.217,22 euro facendo “5”. In 633 invece hanno fatto “4” portandosi a casa 331,40 euro. Il “3” ha premiato 25.176 giocatori con 24,68 euro, mentre l’ultimo premio, quello da 5 euro associato al “2” è andato a 25.176 persone. Capitolo SuperStar: nel concorso gemello del Superenalotto il premio più alto di sabato è stato vinto dal giocatore che facendo “4 Stella” si è portato a casa ben 33.140,00 €. Il “3 Stella” ha garantito invece 2.468,00 euro a 102 giocatori; i 100 euro del “2 Stella” sono andati a 1763 persone, mentre i 10 euro dell’1 Stella li hanno vinti in 10.768. Chiusura riservata ai 22.308 che hanno fatto “0 Stella” e intascato almeno 5 euro.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Ammonta a 66 milioni di euro il Jackpot del Superenalotto di oggi, martedì 10 agosto 2021. Come investire tale somma in caso di vittoria? Una piccola parte potreste destinarla al finanziamento di uno dei tanti progetti meritvoli di attenzione presenti sulla piattaforma di fundraising kickstarter.com. Oggi vogliamo parlarvi in particolare di “Pagan Playing Cards by Uusi”. Si tratta di carte da gioco, ma non così banali se fino ad oggi hanno racimolato finanziamenti per oltre 40mila euro. Di che si tratta? Facciamolo dire direttamente ai progettisti: “Ciao! Siamo Peter Dunham e Linnea Gits, soci dello studio di design Uusi. (…) Abbiamo sempre voluto creare un mazzo circolare da quando ci siamo innamorati dei mazzi rotondi medievali di The Master of PW e finalmente abbiamo deciso di fare il salto usando i nostri Corti di Tarocchi PO. Sentiamo che hanno l’aspetto perfetto per questo tipo di mazzo e speriamo che siate d’accordo! Obiettivo del progetto: abbiamo l’intero mazzo di carte da gioco standard pronto per la stampa, e la maggior parte del mazzo circolare. Rilasceremo le immagini del tuck box per il mazzo circolare più avanti nel nostro progetto, insieme ad altre carte”. Curiosi di vedere di che si tratta? Allora cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Chiudiamo questo appuntamento con il consueto spazio dedicato alla Smorfia Napoletana. Quali numeri scegliere in vista dell’estrazione odierna? Come sempre prendiamo spunto dall’attualità per lasciarci ispirare. Oggi vogliamo parlarvi di Alessandra Bonanno, la scienziata italiana che ha vinto la medaglia Dirac, uno dei principali premi scientifici internazionali. Per l’Italia si tratta di una prima volta assoluta, quindi puntiamo innanzituttto sul numero 1 che nella Smorfia partenopea si associa appunto alla parola “Italia”. Proseguiamo con il numero 6, che indica la figura dello “scienziato”, e per ricalcare ulteriormente il suo profilo cerchiamo la parola “studio”, equiparabile al numero 2. La sua ricerca verte sulle onde gravitazionali? Allora puntiamo, prendendola un po’ alla larga, sul 16 di “onda” e sul 90 di “universo”. Chiusura per la parola “medaglia”, associata al numero 23. Saremo fortunati? Non lo sappiamo, di certo Alessandra Bonanno è stata bravissima!



