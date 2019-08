LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 10 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI: 10 AGOSTO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 10 agosto 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 96/2019. E i premi di Lotto e 10eLotto, con un occhio speciale al Superenalotto, sono già lì che aspettano i più fortunati degli appassionati delle due lotterie italiane! I numeri vincenti di oggi potrebbero riservare delle sorprese inaspettate, ma prima di scoprire le ultime novità, rivediamo il risultato dell’estrazione precedente. Come diffuso da Agipro News, la statistica accende i riflettori sul 10eLotto ed un fortunello di Limbiate, in Monza-Brianza. Il premio ottenuto ammonta a 50 mila euro con una combinazione di 9 numeri su 10. Premiato anche Gassino Torinese con 37.500 euro. Il Lotto invece regala 31.800 euro ad un appassionato di Siracusa che ha realizzato una quaterna, quattro terni e sei ambi su Bari. Ancora la Sicilia per la seconda posizione ed in particolare Palermo: un giocatore ha indovinato una vincita da 22.500 euro. Spazio a Milano per il terzo posto in classifica, grazie ad un vincitore che ha realizzato 18 mila euro in premio.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

207,5 milioni di euro per il Jackpot di questa sera: continua la corsa del montepremi del SuperEnalotto e di tutti gli appassionati della Sisal. Il nuovo concorso potrebbe spingere la sestina ad apparire fra i numeri estratti: ne sapremo di più solo fra qualche ora. Per rimanere concentrati, occupiamoci invece della statistica dell’estrazione dello scorso giovedì. 5+1 e 5+ si uniscono al montepremi per quanto riguarda le assenze, mentre le quote minori hanno subito un vero e proprio collasso. Il testa a testa per la prima posizione in classifica è stato vinto dal 4+, che premia sei giocatori con oltre 23 mila euro a testa. Scendiamo invece fino a più di 20 mila euro per i 16 appassionati che hanno indovinato il 5. Con un premio pari a 1.975 euro, il 3+ consegna il tesoretto a 342 partecipanti, mentre 1.408 vincitori centrano il 4 da 232,59 euro. Segue il 3 con bottino da 19,75 euro imbroccato da 50.145 giocatori, mentre 691.894 tagliandi vincenti registrano i 5 euro in premio associati al 2. In fondo alla classifica troviamo naturalmente anche lo 0+ con i suoi 5 euro. I vincitori sono 51.643, mentre 10 euro ciascuno finiscono agli appassionati che hanno realizzato l’1+. Non dimentichiamo di certo i 100 euro del 2+, che premia 4.321 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Ancora poche ore a disposizione prima che l’estrazione del SuperEnalotto di oggi inizi: il Jackpot manterrà il record di assenze registrato finora? L’esito del concorso di stasera ci svelerà l’arcano, ma tutti i giocatori in gara non intendono perdere la concentrazione giusta fin da adesso. Per questo motivo molti aspiranti vincitori si sono già attrezzati con un progetto da varare subito dopo la vincita. Anche la nostra Rubrica ha analizzato le proposte presenti su Kickstarter per darvi qualche piccolo suggerimento riguardo a quale iniziativa scegliere. Siamo sicuri che Rose Injera Grill piacerà agli appassionati di cucina e di condivisione: si tratta di uno degli oggetti ad uso domestico più importanti in Eritrea e Etiopia. Ogni giorno infatti tutte le famiglie preparano cene e pranzi con Injera, una sorta di piatto rovente adagiato direttamente sulla superficie delle cucine in pietra e usato poi per trasportare le pietanze sulle tavole. Rose Injera Grill simula il funzionamento della pentola tradizionale e sfrutta le tecnologie più moderne, grazie ad una superficie superiore in ceramica, usata per la conduzione del calore, e base in legno per garantire maggior igiene. All’interno è presente invece un piatto in ferro che appoggia direttamente sulla ceramica ed è rimovibile. In questo modo si potranno preparare diversi piatti cambiando semplicemente il piatto da portata, oppure adagiarvi una pentola, un wok e molto altro ancora. Perché Rose Injera Grill diventi una certezza bisogna però centrare il goal previsto da meno di 9 mila euro. L’asta rimarrà aperta ancora per 7 giorni e finora i contributi degli utenti superano di poco i mille euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo ad un solo passo dalla nuova estrazione del Lotto: avete già fatto i compiti a casa? Parliamo ovviamente di schedina, numeri preferiti e registrazione del biglietto, nella speranza che sia vincente, sia chiaro. Per fortuna chi si trova ancora in alto mare ha a disposizione qualche ora per poter compilare il tagliando e volare in ricevitoria! Il vostro eventuale ritardo potrebbe essere collegato però all’indecisione sui numeri da giocare. Se ci seguite da un po’ di tempo sapete bene che la nostra Rubrica non lascia nulla al caso e che anche oggi è pronta per svelarvi la news selezionata e i numeri della smorfia napoletana, in modo che possiate avere una possibilità in più di vincere. Partiamo dalla notizia e voliamo fino in Cina per parlare di Seconds, ovvero una app che permette ai vip del Paese di vendere il proprio tempo agli ammiratori. Il servizio è conosciuto anche con il nome di Miao A e anche se in apparenza può sembrare interessante per i fan di qualsiasi idolo, in realtà ha dato il via a una Borsa illegale a causa degli scambi fra gli utenti. Una volta acquistato il tempo del vip preferito, la piattaforma permette infatti di accedere ad uno scambio aperto con altri utenti, che possono quindi vendere e acquistare a loro piacimento. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il vip, 75, l’applicazione, 24, la vendita, 86, il tempo, 74, e la Borsa, 24. Come Numero Oro scegliamo invece la Cina, 77.



