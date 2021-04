LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 10 aprile: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 10 APRILE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 10 aprile 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 43/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto nei concorsi celebratisi giovedì. Agipronews.it ci informa che per quanto riguarda il Lotto grande protagonista dell’ultima estrazione è stata Roma, dov’è stata realizzata una cinquina di schedine vincenti, ognuna da 45mila euro. La sensazione è che si tratti di un unico vincitore, o comunque di un gruppo di persone che ha tentato il sistema, dal momento che la giocata vincente è stata identica in tutte e cinque i casi: terno secco 1-7-69 sulla ruota di Napoli. Chi ha vinto ha puntato sul ritorno tra gli estratti dei numeri 1 e 7, con quest’ultimo inserito anche in tre giocate, proprio in quel di Napoli, risultate vincenti per 22.500 euro. La vincita singola più alta del concorso del Lotto di giovedì è stata però quella di Calatabiano (CT), dove si è materializzata una quaterna (1 45 72 78 su tutte le ruote) da 60mila euro. Capitolo 10eLotto: festa grande a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dov’è stato realizzato un “7” da 50mila euro in una delle estrazioni frequenti; si tratta della vincita più alta del concorso. Seconda posizione per un giocatore di Fabriano, in provincia di Ancona, che ha vinto 20mila euro con un “8” centrato con il concorso abbinato al Lotto. L’estrazione serale ha portato bene infine a San Vito dei Normanni (BR), dove un giocatore ha fatto “7” vincendo 15mila euro.

Spostiamo il mirino dall’accoppiata Lotto-10eLotto al Superenalotto per esaminare le quote assegnate nell’ultimo concorso, quello di giovedì 8 aprile. Ancora una volta nessuno ha fatto “6” e “5+1”, così le caselle destinate ai premi più corposi sono rimaste vacanti. Le vincite più alte ad essere state assegnate sono state dunque quelle da 25.258,63 euro associate al “5”: a farle proprie sono stati otto giocatori. Il “4” ha fatto la fortuna di 655 giocatori che hanno vinto 313,62 €, mentre a fare “3” sono stati 25.226 giocatori che hanno vinto così 24,54 euro; ultimo premio del Superenalotto il “2” da cinque euro vinto da 386.447 giocatori. Concentriamoci adesso sul concorso gemello del Superenalotto, il SuperStar: la vincita più alta? Quella da 31.362,00 euro associata al “4 Stella”: ad aggiudicarsi tale somma sono stati in quattro, auguri a loro! Il “3 Stella” da 2.454,00 euro è andato invece a 99 giocatori, mentre i canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono stati vinti da 1.503 giocatori. Ultimi due premi assegnati? Quelli legati a “1 Stella” e “0 Stella”, da 10 e 5 euro, andati rispettivamente a 9.412 giocatori e 20.558 giocatori.

Jackpot del Superenalotto di oggi, sabato 10 aprile 2021, che ammonta a 134.700.000 €. Noi vi auguriamo di essere i fortunati che prima o poi – magari oggi stesso – se lo aggiudicheranno. Ma nel caso foste baciati dalla Dea Bendata avreste la generosità e la lungimiranza per investire una piccola porzione della cifra in un progetto meritevole di attenzione? Se la risposta è affermativa, oggi vogliamo segnalarvi “Thinking Egg II”. Essendo da poco passata Pasqua, con le uova siamo ancora in tema! Ma di che si tratta? Per non sbagliare, come di consueto, utilizziamo le parole dei progettisti nel presentare questo “strumento utile per ricordarci di rallentare”. Gli sviluppatori spiegano: “Volevamo creare uno strumento che ci aiutasse a ricordare di rallentare le cose, essere più attenti, presenti e soprattutto più consapevoli nel nostro giorno per giorno. Per secoli e in diverse culture in tutto il mondo, l’uovo ha simboleggiato la vita, la ricchezza e la promessa. Il nostro obiettivo era quello di utilizzare materiali naturali che possono lavorare in armonia con la simbologia e il design semplice ma accattivante dell’uovo”. Questa descrizione vi intriga? Se la risposta è sì, il consiglio è quello di cliccare sul link e vedere con i vostri occhi il risultato del lavoro degli sviluppatori, un perfetto esempio di oggetto utile che non perde di vista l’estetica…

Il nostro approfondimento dedicato al Lotto e al Superenalotto non è completo senza uno spazio dedicato alla Smorfia Napoletana. Nel prendere spunto dai fatti di cronaca per trarre ispirazione sui numeri da giocare non possiamo fare a meno di citare la morte del principe Filippo, il consorte della regina d’Inghilterra all’età di 99 anni. Il numero che sulla Smorfia è associato alla morte è il numero 13, ma anche il 47 è spendibile in questo caso visto che significa “morto”. In ogni caso, dovendo scegliere uno solo di questi numeri, optate per il 13: guarda caso si associa anche alla figura del “principe”. Immancabile un riferimento anche alla “regina”, numero 73, e alla “corona”, numero 66. Chiudiamo con un’altra coppia di numeri: puntiamo dunque sul 55 ad indicare la “famiglia”, in questo caso reale, e sul 90, in riferimento al “funerale” che, per volere dello stesso principe Filippo, non sarà di Stato ma in forma privata.



