LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 10 dicembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 10 DICEMBRE 2020

Tutto pronto per le nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 10 dicembre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 130/2020. La fortuna potrebbe essere rimasta in zona dopo la vicina estrazione di ieri e in attesa del prossimo concorso odierno non ci resta che dare uno sguardo veloce ai dati relativi al precedente appuntamento eccezionalmente andato in scena mercoledì 9 dicembre. Nel Lotto, come annuncia Agipronews, la vincita più alta è stata realizzata nella provincia di Milano. Un fortunato giocatore di Arluno con quattro numeri giocati sulla ruota lombarda si è portato a casa un premio da 62.500 euro grazie ai sei ambi realizzati, insieme ai quattro terni e ad una quaterna. Tra le maggiori vincite della giornata anche quella da 52.250 euro andata a Grumo Appulla, in provincia di Bari mentre 50.596 euro sono stati intascati da un fortunato concorrente a Vogogna, piccolo comune della provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Diamo ora uno sguardo al gioco del 10eLotto: in cima alla classifica delle vincite più alte messe a segno ieri troviamo Vibo Valentia dove un giocatore ha vinto 50 mila euro con un 9 centrato in modalità “Oro” nel concorso abbinato alle estrazioni serali del Lotto. Alle spalle troviamo la vincita da 40 mila euro realizzata ad Erba, in provincia di Como grazie ad un 6 mentre 20 mila euro sono stati equamente destinati ad un concorrente di Roma e ad uno di Legnano.

QUOTE VINCENTI ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

La fortuna però non ha interessato solo i concorsi di ieri di Lotto e 10eLotto ma interessanti vincite sono state messe a segno anche da parte degli appassionati del SuperEnalotto. Continua a latitare la massima vincita realizzabile centrando tutti e sei i numeri della combinazione ed anche nell’estrazione dello scorso lunedì 7 dicembre, in anticipo in vista della festa dell’Immacolata Concezione del giorno successivo, non è stato realizzato alcun “6”. Questo ha portato a far crescere il jackpot facendolo arrivare a quota 75 milioni di euro, ben oltre i 59 milioni vinti lo scorso 7 luglio in Sardegna, da un concorrente che è riuscito ad indovinare l’intera combinazione fortunata a Sassari. Ad ogni modo l’ultima estrazione del SuperEnalotto nella primo appuntamento settimanale ha comunque permesso di mettere a segno ben 20 vincite con “5” del valore ciascuna di 6.354 euro. L’attenzione però, in occasione del nuovo concorso di oggi 10 dicembre continua ad essere tutta concentrata quasi esclusivamente sul fatidico “6” in vista di un jackpot tra i più alti in palio.

JACKPOT DEL SUPEREALOTTO: COME SPENDERLO?

Di fronte ad un jackpot SuperEnalotto di tale portata viene spontaneo domandarsi come poter spendere tutti i soldi in caso di vincita. Per molti italiani potrebbe trattarsi di una domanda superflua dal momento che 75 milioni di euro potrebbero servire a sistemare a vita la propria famiglia ma, in base al tipo di giocatore, anche quella di figli o nipoti. Ad ogni modo non possiamo saltare neppure oggi l’ormai fisso appuntamento con la Rubrica incentrata sui sempre copiosi progetti presenti in primo piano sulla piattaforma KickStarter. Oggi 10 dicembre siamo pronti a parlarvi di un progetto molto interessante sia per grandi che per piccini: Artlayer. Si tratta di un modo per fare arte con cartone e colla. “È arte, è un puzzle, si trasformerà in un grande pezzo da collezione. Per i bambini e per i grandi”, recita l’intro del progetto che permette soprattutto ai più piccoli di esprimere al massimo la propria creatività. “ArtLayer è un modo accattivante per tenere i bambini e gli adulti lontani da dispositivi elettronici e impegnarli nel mondo reale – mentre si crea una vera e propria scultura d’arte in 3D!”, recita ancora la descrizione. Il progetto in questione ha già raggiunto l’obiettivo grazie ai suoi numerosi sostenitori. Clicca qui per saperne di più

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il mondo della smorfia napoletana viaggia di pari passo con quello del SuperEnalotto fungendo da ispirazione per tutti i concorrenti che sono primi di numeri da mettere in schedina dopo aver già tentato la sorte con le proprie date del cuore. Su quali cifre poter puntare in questa giornata di giovedì 10 dicembre? A proposito di vincite, una coppia di irlandesi, Frances e Patrick Connelly hanno vinto la Lotteria di Capodanno in Inghilterra incassando 114,9 milioni di sterline, circa 127 milioni di euro. I due hanno deciso di dare metà della somma vinta in regali, donazioni e beneficienza. Un bel gesto di altruismo dopo l’enorme vincita realizzata il primo gennaio di due anni fa dopo essere stati letteralmente baciati dalla Dea Bendata. Una storia che ha commosso la Gran Bretagna e che potrebbe servire da esempio. Ma a proposito di numeri, cosa ci consiglia la Smorfia Napoletana prendendo spunto proprio da questa storia? Per la Lotteria vale il numero 70, mentre il 2 è legato al Capodanno e il numero 26 all’Inghilterra. Vincere alla lotteria secondo la smorfia corrisponde al numero 18, mentre fare beneficienza corrisponde al 56. Infine, l’atto di aiutare i bisognosi fa riferimento al numero 71.



