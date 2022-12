Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 10 dicembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 10 DICEMBRE 2022

I numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto animano e caratterizzano i concorsi Sisal del giorno, il numero 148 per Lotto e 10eLotto e il 147 per il Superenalotto, le cui estrazioni vanno in scena nella serata di oggi, sabato 10 dicembre 2022. Per smorzare l’attesa di Lotto e Superenalotto e comprendere se la Dea Bendata avrà deciso di palesarsi in tutta la sua magnanimità, analizziamo quanto è accaduto nelle estrazioni di ieri sera. In tal senso, il 59 su Milano resta al comando della classifica dei ritardatari del Lotto con 153 assenze. Chiudono la top five il 15 sulla ruota del Lotto Nazionale a 106 turni di assenza, il 61 su Bari a 100, il 32 su Venezia e il 23 su Roma a 99 turni di assenza e il 75 su Milano a 98. Tra le combinazioni numeriche al Lotto, da segnalare un terno in cadenza 6 su Roma (16-36-86), un terno in figura 2 su Bari (11-38-74), un altro terno al Lotto in figura 1 su Venezia (1-37-46) e un ambo gemello su Genova (44-55). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche del Lotto, la cadenza 4 su Genova torna a farsi vedere dopo 78 estrazioni, sostituita dalla cadenza 5 su Roma, assente da 56 turni. Tra le decine, la 20-29 su Venezia è assente da 45 estrazioni del Lotto. Mentre tra le figure la 6 sulla ruota del Lotto di Bari manca da 54 turni.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, sabato 10 dicembre 2022

Dando quindi uno sguardo al 10eLotto, segnaliamo la classifica dei ritardatari, inaugurata dal 22 (32 estrazioni), a cui seguono il 38 (14) e il 29 (13). A completare la top ten sono il 37 e il 5, ambedue in ritardo da 12 turni, il 23 (11), e il poker composto dal 13, dall’11, dal 7 e dal 4 (10). La graduatoria dei numeri frequenti vede, nell’ordine, il 59 (18 estrazioni), l’81, il 71, il 43 e il 30 (16) e, da ultimo, un pokerissimo, a cui danno vita l’82, il 53, il 44, il 21 e il 6 (latitanti da 15 sorteggi).

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 9 dicembre 2022

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Non solo il Lotto… Il Superenalotto, dopo la pausa per la festività dell’Immacolata Concezione, ritorna con il suo montepremi a dir poco pantagruelico, per ricorrere a un aggettivo tratto dal mondo culinario: stiamo parlando di una cifra pari a 323,2 milioni di euro, tra le più alte del pianeta. Nell’estrazione del Superenalotto di martedì 6 dicembre sono stati nove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 36.282,16 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 stella” da 31.983 euro ciascuno.

LOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 9 dicembre 2022

Sisal ha ricordato peraltro che la prima estrazione di Superenalotto risale al 3 dicembre di 25 anni fa. Nel tempo, il concorso si è evoluto in un’ottica omnichannel e oggi, grazie a WinBox e alla possibilità di giocare online, offre un’esperienza moderna, coinvolgente e sicura, che permette a chiunque di tentare la fortuna dove e quando desidera. In questi primi 25 anni sono stati numerosi i giocatori che hanno sognato e realizzato i propri desideri grazie alle numerose opportunità di vincita di Superenalotto, e a loro Sisal vuole ricordare questa ricorrenza, con una versione celebrativa di schedine e ricevute.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Se il montepremi del Superenalotto o una ricca vincita al Lotto finisse direttamente nelle vostre tasche, sapreste già come investire quella somma? Un quesito di fronte al quale, sebbene in molti si augurino di trovarsi a fronteggiare un simile “problema”, è comunque bene farsi trovare preparati. Fra le varie opzioni di investimento, figura quella relativa finanziamento di progetti presentati da creativi di tutto il pianeta, che sono pubblicati sul sito internet Kickstarter, in grado di raggruppare voci e idee di diversa natura.

Merita di essere considerata senza dubbio “TMB – The Modular Bottle”. Ecco la descrizione: “Ogni TMB è dotata di una varietà di tappi, in modo da poter essere utilizzata in qualsiasi situazione: al lavoro, in palestra o semplicemente in borsa. L’interno è in vetro borosilicato resistente, per cui le vostre bevande avranno un sapore perfetto, indipendentemente dal numero di volte in cui lo userete. Un altro vantaggio è che è molto facile da pulire. La parte centrale è traslucida, così da permettere di vedere quale liquido è contenuto al suo interno e quanto ne rimane. Perché proprio il vetro? La risposta è facile: le bottiglie di plastica emanano un cattivo odore dopo un certo numero di utilizzi, soprattutto se non vengono pulite subito dopo aver finito di bere. D’altra parte, i bicchieri che abbiamo in casa sono in vetro e facili da pulire, indipendentemente dal numero di volte che li usiamo. Per contenere i liquidi non c’è materiale migliore del vetro”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Come ignorare i significati e le sfumature che la smorfia napoletana è in grado di attribuire ai numeri vincenti di Superenalotto e Lotto? D’altro canto, stiamo parlando di un oracolo estremamente apprezzato da tutti i giocatori e, a tal proposito, noi de IlSussidiario.net desideriamo suggerire a voi tutti uno spunto, augurandoci che, in questo sabato 10 dicembre 2022, la Dea Bendata si possa manifestare agli occhi dei nostri lettori.

Di conseguenza, ci lasciamo ispirare direttamente da una notizia pubblicata online da Rai News: un piccolo Comune del Salernitano ha messo in campo un piano singolare per far fronte agli aumenti in bolletta. Accade a Montecorvino Pugliano, 28 chilometri quadrati per circa 12mila abitanti. Il sindaco, Alessandro Chiola, insieme all’amministrazione comunale, ha dato vita, tra i primi in Italia, a un’iniziativa concreta: regalare pannelli solari da balcone alle famiglie per risparmiare sui costi dell’energia. Ai cittadini saranno donati piccoli pannelli fotovoltaici che andranno installati sul balcone di casa: si tratta di dispositivi “Plug&Play”, ovvero “Collega e Usa”, “molto facili da utilizzare – ha spiegato il primo cittadino -. Possono essere installati senza autorizzazione e vanno immediatamente a immettersi nella rete, con un risparmio in bolletta per le famiglie fino al 25%”. Quali sono i numeri connessi a questa notizia di natura energetica ed economica? Partiamo con il 68 (pannello), per proseguire quindi con il numero 81 (bolletta). Ci sono poi il 35 (energia), il 5 (risparmio) e il 62 (sindaco).











© RIPRODUZIONE RISERVATA