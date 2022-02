Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 10 febbraio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 10 FEBBRAIO 2022

Le nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 10 febbraio 2022 sono in arrivo! Mancano poche ore e finalmente scopriremo i numeri vincenti del concorso Sisal n. 18/2022. La Dea Bendata riuscirà a trasformare i sogni di qualche fortunato concorrente in splendide realtà? Lo scopriremo solo questa sera ma nel frattempo perché non ingannare l’attesa dando uno sguardo ai risultati dell’ultima estrazione del Lotto? Secondo quanto reso noto dal portale Agipronews, la vincita più alta realizzata nel precedente concorso del Lotto è avvenuta ad Afragola, in provincia di Napoli, dove un giocatore ha centrato un premio del valore di 216.600 euro grazie a sei ambi, quattro terni ed una quaterna intercettati sulla ruota di Bari con opzione LottoPiù. Si tratta attualmente della seconda vincita realizzata al Lotto in questo 2022. Grande festa anche in Puglia: a Villa Castelli (Brindisi) un fortunato giocatore ha vinto al Lotto 90mila euro con un terno secco su Torino; a Gioia Del Colle (Bari), vincita da 62mila euro mentre a Lecce è stato realizzato un premio da 55 mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha fatto collezionare vincite per quasi 8 milioni di euro, mentre dall’inizio dell’anno il totale è di 122 milioni di euro.

Come va invece nel 10eLotto? Ad essere protagonista è ancora una volta la Campania con Napoli e Pozzuoli, dove sono state realizzate due vincite rispettivamente da 50mila e 20mila euro. Grande festa anche in Abruzzo con un premio da 50mila euro grazie ad una giocata realizzata a Silvi (Teramo) e 10mila euro a Casalbordino (Chieti). In tutto il 10eLotto ha fatto realizzare vincite per 26,6 milioni di euro, oltre 404 milioni dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Con il Lotto ed il 10eLotto torna anche l’attesa in vista di un altro acclamato ed amatissimo gioco: il Superenalotto. Lo storico gioco targato Sisal rinnova il suo nuovo appuntamento nella serata di oggi, giovedì 10 febbraio. Questa rappresenterà l’estrazione centrale della settimana, durante la quale sono in tanti a sperare di incassare il ricco jackpot in palio. Nell’ultimo concorso del lotto e Superenalotto dello scorso martedì, ancora una volta nessun concorrente è riuscito a intercettare il “6” facendo così salire ulteriormente di qualche gradino più in alto il jackpot, che è arrivato a quota 154 milioni di euro.

Si tratta quasi della stessa cifra dell’ultimo jackpot realizzato ormai quasi un anno fa. L’ultimo “6” è stato infatti centrato il 22 maggio dello scorso anno a Montappone (FM) ed ha avuto un valore di 156 milioni di euro. Tuttavia, nell’ultima estrazione in otto hanno centrato il “5” che ha permesso di accaparrarsi una bella vincita di oltre 26 mila euro a testa. Si segnalano anche otto “4 Stella” ciascuno di quasi 40mila euro. Occhi puntati sull’estrazione di oggi del Superenalotto!

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Un jackpot così alto nel Superenalotto non lo si vedeva da quasi un anno. In caso di vincita, il fortunatissimo concorrente dovrà fare i conti con la gestione di tutto il denaro a sua disposizione. Riuscirà nell’impresa di gestire nel migliore dei modi investimenti e risparmi? In questo nuovo focus torniamo a parlarvi delle modalità con le quali poter investire il denaro ed impiegarne una parte per finanziare progetti interessanti, dando così l’opportunità a numerosi creativi di realizzare i propri sogni. Molti di questi progetti che attendono di essere finanziati, si trovano sulla piattaforma Kickstarter.

Oggi vi parleremo di The Wavemobile: si tratta di un veicolo caratterizzato da un grande schermo mobile cinematografico personalizzato per portare in tour Wavelength attraverso i villaggi, i paesi e le città d’Europa e del Regno Unito. “Il progetto mira a unificare e spostare l’attenzione sulle cose che abbiamo in comune e sull’umanità che condividiamo”, dice l’artista londinese Claudia Janke. Se volete saperne di più e supportare il suo progetto, cliccate qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ultima chiamata in vista della tappa conclusiva del nostro viaggio odierno tra Lotto, Superenalotto, numeri vincenti e smorfia napoletana. Come abbinare tutto ciò in un unico focus? I numeri caratterizzano la smorfia napoletana che con i suoi significati può fornire delle idee sulle cifre da mettere in giovo nel Lotto e Superenalotto. Partiamo allora come sempre da una notizia di stretta attualità dalla quale estrapolare le cifre da mettere in schedina.

Chi non conosce la storia de Il Piccolo Principe? Questa volta però non parliamo di una fiaba bensì di una amicizia vera tra la volpe UèUè e un giovane abruzzese. Esattamente come nella fiaba, animale e umano si sono incontrati ogni giorno, all’alba ed al tramonto, fino a rafforzare la loro amicizia. Da qualche mese la volpe e Andrea Giusti si incontrano puntualmente in riva al mare della Costa dei Trabocchi, nel Chietino, in Abruzzo. “E’ la dimostrazione che si può, e anzi si deve, vivere in pace e in armonia con tutte le specie viventi che ci sono in questo mondo”, ha scritto il giovane su Facebook. Ecco i numeri per il Lotto legati a questa notizia: fiaba 47, volpe 21, ragazzo 3, mare 1, amicizia 71, animali 42.



