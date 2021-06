LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 10 giugno: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 10 GIUGNO 2021

Stanno per ripartire le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto in programma per oggi, giovedì 10 giugno 2021: mancano solo poche ore e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 69/2021. Come ingannare l’attesa in vista degli imminenti concorsi che potrebbero portare a delle belle novità per qualche fortunato concorrente? Ovviamente andando a dare uno sguardo ai principali dati dell’ultima estrazione di martedì scorso possiamo notare un dato saliente: dopo ben 99 estrazioni è caduto il 20 sulla ruota Nazionale contribuendo così a modificare la classifica dei ritardatari.

Grande attesa questa sera anche per i giochi del 10eLotto e del Simbolotto che arriva proprio dopo la consueta estrazione del Lotto. In generale il gioco ha distribuito oltre 500 milioni di euro dall’inizio dell’anno e solo di recente ha messo a segno una delle vincite più alte, quella realizzata in provincia di Cosenza del valore di oltre 369 mila euro che si è conquistata il titolo di terza vincita maggiore del 2021. Piovono milioni di euro in premi anche per quanto riguarda il 10eLotto che dall’inizio del mese ha segnato diverse vincite degne di nota come quella da 2,5 milioni di euro incassata a Gallarate in apertura di giugno e che ha rappresentato la seconda più alta dell’anno, fino ad oggi.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Se Lotto e 10eLotto continuano ad interessare migliaia di concorrenti italiani, lo stesso interesse, se non addirittura maggiore, viene generato dal gioco del SuperEnalotto che per tre volte a settimana torna puntuale con la sua estrazione. Oggi, 10 giugno, è il momento dell’estrazione centrale del giovedì che riparte come sempre da un jackpot che continua a far gola a tanti. Sebbene il “6” milionario sia stato intercettato di recente, lo scorso 22 maggio, quando un fortunato giocatore si portò a casa quasi 156 milioni di euro con una schedina da 2 euro, l’assenza di altre vincite milionarie nelle ultime settimane ha portato ad incrementare nuovamente il jackpot che per la serata di oggi torna a raggiungere quota 38,8 milioni di euro. Una bella cifra che potrebbe contribuire a cambiare la vita di tanti italiani, soprattutto in questo periodo storico. Nel corso della passata estrazione sono stati ben otto i giocatori che centrando il “5” si sono portati ciascuno a casa la somma di 22.520,75 euro ciascuno. L’attesa è tutta concentrata sul nuovo “6” dopo quello realizzato a Montappone (FM): sarà la volta buona?

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Poco alla volta il jackpot messo in palio dal SuperEnalotto riprende quota e già oggi si avvicina sempre di più verso i 40 milioni di euro. Un bel gruzzoletto che, in caso di vincita, impone necessariamente un quesito fondamentale: come impiegarlo? Dopo i doverosi impieghi sotto forma di investimenti ed acquisti, una buona parte del denaro vinto sarà possibile impiegarla anche per soddisfare delle esigenze personali, siano esse degli sfizi o dei finanziamenti in qualcosa che sentiamo particolarmente vicina ai nostri stili di vita. A tal proposito non possiamo non introdurre anche oggi la nostra consueta rubrica basata sulla piattaforma Kickstarter dove ogni giorno è possibile trovare interessanti progetti in vari ambiti, pronti a soddisfare ogni gusto. Oggi in particolare vi parliamo di Forever Wires: occhiali modulari progettati per durare una vita intera. Ecologici, leggeri, pratici, zero gender. Forever Wires permettono di rimuovere facilmente le lenti e sostituirle adattandone altri in modo semplice e geniale. Il brand ha spiegato: “Ci sforziamo di realizzare i prodotti più sostenibili, durevoli e belli che possiamo. Usiamo materiali biologici per i nostri cerchi e le lenti – fatti con piante di ricino e olio di colza, e lavoriamo con fornitori locali, utilizzando standard di lavoro equi”. Se siete affascinati dal progetto e dagli ideali dei suoi autori, non vi resta che sostenerlo cliccando qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ed ecco la tappa conclusiva del nostro viaggio nel mondo del Lotto e del SuperEnalotto, che passa inevitabilmente attraverso la Smorfia Napoletana. I numeri restano dunque i protagonisti ma se siete a corto di idee ed ispirazione in merito alle cifre da mettere in schedina, allora possiamo darvi dei validi consigli attraverso questo nostro focus. Partendo da una notizia di stretta attualità, cercheremo di estrapolare, aiutati dalla Smorfia Napoletana, i numeri legati al significato di ciascun elemento tratto dalla notizia. Oggi 10 giugno vi parliamo dello spettacolo dell’eclissi parziale di sole: la copertura del disco da parte della Luna si è osservato perfettamente solo in alcune regioni di Canada, Groenlandia e Russia. In Italia lo si è osservato solo per il 5% in alcune regioni del Nord mentre dovremo attendere il 2027 per poter assistere all’eclissi totale di Sole. Ma passiamo ai numeri che possiamo mettere in schedina: Sole (1); Luna (6); Eclissi (57); Eclissi di sole (58); Eclisse parziale (43); Eclisse totale (34).



